Цены на топливо снова выросли: сколько стоит бензин и дизтопливо 30 марта

Повышение коснулось в первую очередь дизельного топлива премиум-класса и автогаза

За выходные цены на топливо снова выросли

Кратко:

За выходные на АЗС снова выросли цены на топливо

В премиальных сетях дизель превысил 90 грн/л, бензин А-95 стоит от 75 грн

Самые высокие цены удерживают ОККО, WOG и SOCAR

За выходные в Украине снова зафиксировано повышение цен на топливо. Крупнейшие сети АЗС обновили тарифы: дизельное топливо у премиальных операторов превысило отметку 90 грн за литр, а бензин А-95 стоит от 75 грн.

В то же время, по данным "Главкома", средняя стоимость бензина А-95 на крупных АЗС существенно не изменилась и составляет около 72,43 грн за литр. Дизельное топливо в среднем стоит 85,76 грн.

Рост произошел точечно — в зависимости от сети. Самые высокие цены удерживают ОККО, WOG и SOCAR, где дизель достигает 87,99–90,99 грн, а бензин А-95 — почти 75 грн. Зато "Укрнафта" и "БРСМ-Нафта" остаются самыми доступными: здесь литр А-95 стоит около 69 грн, а дизель — от 81,99 грн.

Цены на топливо в Украине 30 марта / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, после обеда 27 марта на украинских автозаправках зафиксировали повышение цен на дизельное топливо и автогаз. Сети OKKO и WOG обновили ценники на премиальный дизель. Он подорожал на 1 гривну и теперь стоит 90,99 грн. Евро-дизель прибавил в цене 1 грн – до 87,99 грн.

Напомним, с 20 марта в Украине стартовала государственная программа "Кэшбэк на топливо", которая предусматривает частичное возмещение расходов граждан на бензин. Она будет действовать до 1 мая 2026 года, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кроме того, в Украине продолжает расти цена на бензин А-95. Так, 24 марта его средняя стоимость составляла 72,04 грн за литр, что на 19 копеек больше по сравнению с предыдущим днем. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшие дни цены могут подняться значительно выше.

