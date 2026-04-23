Полиция не справится с мобилизацией самостоятельно — Выговский

Кратко:
- Готовится увеличение полномочий Нацполиции по розыску военнообязанных
- Полиция всегда боролась за высокий уровень репутации
Национальная полиция не способна самостоятельно взять на себя мобилизационные функции. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, пишет РБК-Украина.
Согласно публичной информации, Минобороны готовит реформу мобилизации, где ключевая роль отведена Нацполиции. В то же время предполагается увеличение полномочий по розыску военнообязанных.
По словам Выговского, есть как минимум две причины. Во-первых - большой некомплект личного состава НПУ. Во-вторых - у полицейских уже появилось немало новых функций из-за полномасштабного вторжения.
Выговский также объяснил, почему в полиции выступают против привлечения к мобилизационным мероприятиям вместе с ТЦК и СП.
"Есть такое выражение "война все спишет", но не для полиции. Мы всегда в поле зрения людей, и всегда боролись за высокий уровень репутации. И именно нам после окончания войны и дальше работать с населением", - сказал Выговский.
Как сообщал Главред, военнослужащих ТЦК и СП могут обязать носить на форме специальные жетоны с индивидуальным номером и представляться при общении с гражданами. Это нужно, чтобы люди могли отличить настоящих сотрудников от мошенников.
Народный депутат Роман Костенко говорил, что в Украине рассматривается возможность реформирования ТЦК с последующим распределением их функций.
В то же время в командовании Сухопутных войск ВС Украины заявили, что Украина не готовится к мобилизации женщин и не разрабатывает никаких механизмов для этого. Сообщения о якобы подготовке к такому шагу являются безосновательными.
О персоне: Иван Выговский
Иван Михайлович Выговский (род. 26 марта 1980, Житомирская область) - украинский полицейский, руководитель ГУ НПУ в Киеве (с 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал полиции 3-го ранга.
С 20 января 2023 года - и.о. главы Национальной полиции Украины. 14 июля 2023 года назначен Председателем Национальной полиции Украины.
