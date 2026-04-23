Полиция не справится с мобилизацией самостоятельно — Выговский

Минобороны готовит реформу мобилизации, где ключевая роль отведена Нацполиции.

Полиция не справится с мобилизацией самостоятельно

Готовится увеличение полномочий Нацполиции по розыску военнообязанных

Полиция всегда боролась за высокий уровень репутации

Национальная полиция не способна самостоятельно взять на себя мобилизационные функции. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, пишет РБК-Украина.

Согласно публичной информации, Минобороны готовит реформу мобилизации, где ключевая роль отведена Нацполиции. В то же время предполагается увеличение полномочий по розыску военнообязанных.

По словам Выговского, есть как минимум две причины. Во-первых - большой некомплект личного состава НПУ. Во-вторых - у полицейских уже появилось немало новых функций из-за полномасштабного вторжения.

Выговский также объяснил, почему в полиции выступают против привлечения к мобилизационным мероприятиям вместе с ТЦК и СП.

"Есть такое выражение "война все спишет", но не для полиции. Мы всегда в поле зрения людей, и всегда боролись за высокий уровень репутации. И именно нам после окончания войны и дальше работать с населением", - сказал Выговский.

Как сообщал Главред, военнослужащих ТЦК и СП могут обязать носить на форме специальные жетоны с индивидуальным номером и представляться при общении с гражданами. Это нужно, чтобы люди могли отличить настоящих сотрудников от мошенников.

Народный депутат Роман Костенко говорил, что в Украине рассматривается возможность реформирования ТЦК с последующим распределением их функций.

В то же время в командовании Сухопутных войск ВС Украины заявили, что Украина не готовится к мобилизации женщин и не разрабатывает никаких механизмов для этого. Сообщения о якобы подготовке к такому шагу являются безосновательными.

О персоне: Иван Выговский Иван Михайлович Выговский (род. 26 марта 1980, Житомирская область) - украинский полицейский, руководитель ГУ НПУ в Киеве (с 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал полиции 3-го ранга. С 20 января 2023 года - и.о. главы Национальной полиции Украины. 14 июля 2023 года назначен Председателем Национальной полиции Украины.

