Доллар по 45 грн уже реальность, а Кабмин ожидает по 51: чего ждать от курса дальше

Дальнейшая динамика курса гривны во многом будет зависеть от продолжительности боевых действий и объема международной финансовой помощи.

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Прогноз курса доллара до конца июня / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

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Почему доллар установил рекорд в 45 гривен и как действовал НБУ

Когда Кабмин прогнозирует курс доллара на уровне 51 гривны

Каким будет курс валют в Украине до конца июня

Что сейчас выгоднее: депозиты, ОВГЗ или покупка доллара

Наличный доллар в Украине преодолел очередную психологическую отметку, установив новый исторический рекорд в 45 гривен. Пока Национальный банк Украины пытается стабилизировать рынок валютными интервенциями, правительство уже просчитывает долгосрочные сценарии девальвации, согласно которым курс американской валюты в будущем может преодолеть отметку в 51 гривну.

Основные факторы давления на гривну остаются прежними — это затяжная война, разрушение энергосистемы и существенный рост критического импорта на фоне ограниченного экспорта. В такой ситуации перед украинцами вновь встает дилемма: продолжать скупать валюту или доверить сбережения государственным облигациям и депозитам.

Главред собрал основные прогнозы экспертов относительно курса доллара, дальнейших действий регулятора и наиболее выгодных стратегий сбережения средств.

Курс по 51 и путь после рекорда НБУ в 45 грн: официальные ориентиры власти

Кабинет Министров Украины уже формирует видение экономического будущего страны в среднесрочной перспективе. Как сообщает в своем Telegram-канале народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, министр финансов Сергей Марченко представил Раде коалиции Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы. Презентация состоялась в присутствии премьер-министра Юлии Свириденко и всего правительства.

Документ содержит два сценария развития событий — в зависимости от хода войны: завершение или продолжение боевых действий. Однако даже по базовому варианту, который предусматривает завершение войны, закладывается постепенное ослабление национальной валюты:

Прогноз на 2027 год: инфляция ожидается на уровне 8,9%, а курс доллара на конец года составит 48,3 грн.

инфляция ожидается на уровне 8,9%, а курс доллара на конец года составит 48,3 грн. Среднегодовые показатели: предполагается рост с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029 году.

предполагается рост с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029 году. Конец 2029 года: на конец периода правительственный прогноз закладывает стоимость американской валюты на уровне 51,5 грн.

Почему дорожает валюта: оценка экономистов

Андрей Новак / Фото: Главред

Несмотря на панические настроения, специалисты призывают оценивать ситуацию трезво. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью "Главреду" отметил, что текущие колебания не являются критическими, если смотреть на них в процентном эквиваленте.

"Несмотря на громкие заголовки в СМИ о "рекордах курса доллара", "рекордах падения гривны", "рекордах девальвации гривны", оценивать колебания курса следует не по абсолютным величинам, а по относительным. Если посмотреть, на сколько процентов произошла девальвация гривны, когда доллар достиг 45, то изменения на самом деле не являются значительными, особенно с учетом того, что продолжается война. Причем горячая фаза войны продолжается уже пятый год, и Украина несет огромные человеческие и экономические потери", – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что благодаря масштабной внешней поддержке Нацбанк располагает рекордными золотовалютными резервами — около 55 миллиардов долларов. Это позволяет регулятору эффективно гасить чрезмерные колебания, хотя, по мнению Новака, НБУ мог бы делать это "даже лучше, чем сейчас".

Основной же причиной давления на гривну остается значительное отрицательное сальдо внешней торговли, вызванное войной. Из-за регулярных атак врага Украина вынуждена существенно наращивать импорт оружия, боеприпасов и энергетического оборудования для ликвидации последствий ударов, в то время как возможности экспорта остаются ограниченными из-за нарушенной логистики.

Тактика Нацбанка и прогнозы до конца июня

Андрей Шевчишин / Фото: Андрей Шевчишин/facebook

На прошлой неделе регулятору пришлось активно вмешиваться в ход торгов. Чтобы сдержать стремительный рост курса после достижения исторических максимумов, НБУ продал более 1,1 миллиарда долларов из резервов.

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в комментарии для ТСН пояснил, что скачок курса спровоцировал определенную цепную реакцию на рынке.

"Если курс быстро растет, то продавцы начинают удерживать валюту от продажи, ожидая еще более высоких котировок, а население подключается к ралли", — отметил аналитик.

По словам Шевчишина, по состоянию на середину первой половины июня сформировавшиеся курсы начали угрожать привлекательности гривневых инструментов, ведь с начала года доллар подорожал на 6,5%, что превысило уровень инфляции (6,2%) и чистую доходность банковских депозитов (5,4%).

В конце недели НБУ четко продемонстрировал рынку, что не готов допускать рост официального курса выше 45 грн. Аналитик прогнозирует, что в июне в базовом сценарии официальный курс будет находиться в пределах 44,45–44,95 грн за доллар, наличный — 44,65–45,25 грн, а наличный евро будет торговаться в диапазоне 51,75–52,50 грн.

Совершенно иного мнения придерживается эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. В комментарии ТСН он высказал предположение, что медленное обесценивание гривны — это сознательная политика регулятора, направленная на создание "запаса прочности" к осени.

В настоящее время спрос на валюту превышает предложение на 10–15%, и НБУ пытается постепенно подвести курс к заложенному в бюджете показателю в 45,6 грн/доллар, пока инфляция не ускорилась. По мнению Пендзина, уже в июле официальный курс достигнет отметки 45,5–45,6 грн/доллар и на этом остановится.

В свою очередь, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский в комментарии для издания связал июньский скачок как с внутренним торговым дисбалансом, так и с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

Он считает, что потенциал этих факторов исчерпывается, поэтому к концу месяца безналичный курс доллара стабилизируется в коридоре 44,7–45 грн/доллар, евро — 52–52,5 грн/евро, а на наличном рынке к этим показателям добавятся еще 30–40 копеек.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Депозиты, ОВГЗ или доллар: что выбрать украинцам

Вопрос сохранения сбережений вызвал наибольшую дискуссию среди опрошенных аналитиков. Олег Пендзин в комментарии для ТСН с помощью цифр доказал, что покупать наличную валюту с целью быстрого заработка сейчас невыгодно.

"Если в январе 2026 года купить на 10 тысяч гривен наличной валюты по курсу 42 грн/долл., то к концу года вероятная прибыль составит 9% годовых или 905 грн при условии, что прогнозируемый курс покупки доллара банком будет не ниже 45,8 грн/доллар. Депозит под среднерыночные 13,8% годовых позволит заработать чистыми 1110 грн, а облигации внутреннего государственного займа под 15,3% годовых принесут 1530 грн", – подсчитал экономист.

По его оценке, покупать валюту "под матрас" будет смысл только тогда, когда курс покупки в банках до конца года подскочит до 48,5 грн/доллар, чего пока не предвидится.

Андрей Шевчишин, напротив, отстаивает стратегию накопления в валюте, но подчеркивает необходимость долгосрочного планирования.

"Невозможно предсказать скачки курса, чтобы быстро заработать на купле-продаже валюты. А финансовая стратегия постепенной покупки небольших объемов наличной валюты за свободные средства рано или поздно даст результат. Сейчас лучше всего дождаться, когда начнётся тренд на удешёвление доллара или, по крайней мере, станет очевидно, что курс зафиксировался на новом уровне, и продолжить покупать валюту", – советует он, добавляя, что этот подход рассчитан на 1–2 года и гарантирует круглосуточный доступ к деньгам.

В то же время Андрей Забловский призывает не поддаваться ажиотажу и переждать хотя бы неделю, пока рынок зафиксирует новые тренды. Его главный совет гражданам в комментарии "ТСН" звучит просто:

"Если гривна не будет дешеветь, то можно и покупать, и продавать валюту, а если будет дешеветь – стоит воздержаться, ведь при росте курса ничего покупать не стоит, это общеизвестное правило", – подытожил экономист.

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О личности: Андрей Новак Андрей Новак — украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м — был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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