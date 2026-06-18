Доллар взлетел вверх, а евро внезапно обвалился: курс валют на 19 июня

НБУ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 19 июня.

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Курс валют на 19 июня / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В пятницу, 19 июня, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар пошел вверх, а евро сильно обвалился. Злотый также демонстрирует падение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 19 июня

На пятницу официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,91 гривны за доллар. Американская валюта укрепила свои позиции по отношению к гривне на 11 копеек по сравнению с предыдущим днем.

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Курс евро на 19 июня

Курс евро продемонстрировал значительное снижение. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,45 гривны за один евро, что на 48 копеек меньше, чем в четверг, 18 июня.

Курс злотого на 19 июня

Польский злотый также потерял позиции. На 19 июня НБУ установил его официальный курс на уровне 12,08 грн за 1 злотый, что на 16 копеек ниже, чем днем ранее.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Возможно ли резкое падение гривны — прогноз эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечал, что, несмотря на войну и экономические вызовы, оснований для резкого обвала гривны до конца 2026 года пока нет.

По его словам, в настоящее время национальная валюта удерживается в пределах прогнозного курса.

"Гипотетически негативный сценарий мог бы возникнуть в случае очень серьезного ухудшения ситуации на фронте. Но на фронте, как мы видим, фактически произошел перелом в пользу Украины. Поэтому я не вижу чрезвычайных форс-мажорных обстоятельств, которые могли бы существенно подорвать курс гривны", — подчеркнул он.

Курс валют — последние новости по теме

Как писал Главред, правительство утвердило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы. Документ содержит ключевые макроэкономические прогнозы, в частности относительно курса доллара, динамики зарплат и параметров государственного бюджета.

Даже по оптимистическому сценарию правительство ожидает постепенного ослабления гривны. Среднегодовой курс доллара, по прогнозам, вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029-м. К концу 2029 года курс может достичь около 51,5 грн за доллар.

Рост курса доллара до 45 гривен может спровоцировать подорожание топлива в Украине, ведь топливо импортируется почти на 100%, а его цена влияет на стоимость большинства товаров. Экономист Андрей Новак объясняет, что цены на бензин и дизельное топливо зависят не только от курса валют, но и от ситуации на Ближнем Востоке.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, являющийся эмиссионным центром, проводящим единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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