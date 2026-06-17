Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

Ангелина Подвысоцкая
17 июня 2026, 17:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
НБУ опубликовал официальный курс валют на четверг, 18 июня.
курс валют
Курс валют в Украине на 18 июня / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 18 июня
  • Изменился ли курс евро
  • Каким будет курс злотого 18 июня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 18 июня 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 18 июня

На четверг, 18 июня, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 44,80 грн/долл. Таким образом, гривня на 2 копейки ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

видео дня
Курс доллара
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро на 18 июня

Курс евро упал. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,93 грн/евро. Таким образом, гривня укрепила свои позиции на 1 копейку.

Курс злотого на 18 июня

17 июня НБУ установил курс польского злотого на уровне 12,24 грн/злот. 18 июня курс также установили на уровне 12,24 грн/злот. Гривня не изменила свои позиции.

Что будет с гривней в 2026 году — мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривней в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривны. Сбить курс могут только негативные события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не хуже или даже лучше, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривни в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", — отметил Новак.

Курс валют в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, курс доллара в Украине может вырасти до 46 гривен уже к концу года. Об этом заявил экономист и советник президента в 2019–2024 годах Олег Устенко. Он отметил, что в госбюджет Украины заложен среднегодовой курс на уровне 45,5 гривен за доллар.

Напомним, Национальный банк Украины установил новый официальный курс доллара на 25 мая на уровне 44,26 грн/долл., что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявлял, что в конце мая валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на повышенный спрос на валюту и внешние риски.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
курс курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс гривни курс НБУ курс злотого
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне полгода не могли наступать: Украина провела масштабную спецоперацию "Ашан"

Россияне полгода не могли наступать: Украина провела масштабную спецоперацию "Ашан"

18:33Война
Дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине - СМИ раскрыли детали решения G7

Дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине - СМИ раскрыли детали решения G7

18:00Мир
Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

17:03Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Головки будут большими и будут лежать до весны: чем подкормить чеснок в июне

Головки будут большими и будут лежать до весны: чем подкормить чеснок в июне

Украину атакует мощный шторм: синоптики уже предупреждают об опасности

Украину атакует мощный шторм: синоптики уже предупреждают об опасности

Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

Почему в СССР массово строили именно 9-этажки, а не 10: секрет раскрыт

Почему в СССР массово строили именно 9-этажки, а не 10: секрет раскрыт

Гороскоп на завтра, 18 июня: Тельцам — успехи, Львам — потеря

Гороскоп на завтра, 18 июня: Тельцам — успехи, Львам — потеря

Последние новости

18:40

Скандал тысячелетней давности: что скрывали стены Софии Киевской

18:39

Что означает выражение "как горох о стену": откуда оно появилось в украинском языке

18:38

Счета вырастут в разы: в Ровно могут изменить тариф на воду

18:35

Почему перец "замирает" и желтеет после высадки: 4 роковые ошибки, которые губят урожай

18:33

Россияне полгода не могли наступать: Украина провела масштабную спецоперацию "Ашан"Видео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
18:07

Старая сковорода просто засияет: какое средство удалит даже многолетний нагарВидео

18:00

Дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине - СМИ раскрыли детали решения G7

17:45

Начало удачного периода: три знака зодиака, которые изменят жизнь после 17 июня

17:34

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

Реклама
17:28

Как распознать качественное сливочное масло: большинство совершает одну ошибку

17:21

Что делает кот, когда остается дома один — ученые развенчали главный мифВидео

17:06

Быстро и за сущие копейки: как сделать систему капельного полива своими рукамиВидео

17:05

Будущей королеве сделали пересадку важного органа — чем она болела

17:03

Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

17:01

В Минобороны раскрыли первые подробности реформы ТЦК и СП — что изменится

17:01

Как правильно называть Екатерину на украинском языке: не "Катя" и не "Катюша".

16:50

Погибает: в РФ раскрыли правду о дочери певца Маликова

16:32

"Для россиян начинается ад": Федоров заинтриговал заявлением о судьбе Крыма

16:31

В Сумах прогремела серия взрывов: под ударом оказался терминал Новой почты

16:20

В СССР их запрещали: три украинских слова, которые почти забыли

Реклама
16:17

Зачем класть кусочек мела в посуду: лайфхак из чешских кухонь

16:11

Головной убор из нулевых разрывает тренды: модные аксессуары лета 2026Видео

16:11

Спасут огород от нашествия улиток: какие кухонные отходы нужно рассыпать на грядках

15:55

Отслеживание мобилизованных и призыв по-новому: в Минобороны сделали важное заявление

15:49

Какие люди притягивают к себе достаток: месяцы рождения настоящих богачей

15:40

Одежду умершего — носить или выбросить: что говорит церковь

15:35

"Не могло быть": Ольга Мартыновская сделала гневное заявление

15:28

Почему 18 июня нельзя жаловаться на свою судьбу: какой церковный праздник

15:20

Объявлена ​​масштабная принудительная эвакуация в одном из регионов Украины - что известно

15:03

Танкер, мосты и прочее: Силы обороны нанесли мощный удар по объектам РФ

14:54

Могут ли магниты на холодильнике увеличить счета за свет: ответ удивитВидео

14:53

Сколько лет на самом деле понадобится Украине для вступления в ЕС: посол дала ответ

14:46

Прогноз точен на 95%: сколько времени осталось до конца света

14:35

"Помогают накопления": Валевская рассказала о заработках во время войны

14:17

"Есть лишние деньги?": известная певица высказалась о Лавре и попала в скандалВидео

14:01

Женщина увидела будущее после смерти и испугалась за судьбу человечестваВидео

14:00

23 "Шахеда" атаковали Тростянец: город пережил тяжелую ночьФото

13:50

Коварный тест "валит" водителей на экзамене: кто на самом деле нарушил ПДДВидео

13:46

"Логистическая блокада": как украинские дроны меняют ход войны

12:58

Три запрета, которые нельзя нарушать в праздник 18 июня - приметы

Реклама
12:47

"Возраст меняет": пропавший Дмитрий Комаров показал, как выглядит сейчас

12:45

Никакой не "Саша": как правильно обращаться к Александру на украинском языке

12:25

"Я не знаю, что будет дальше": звезда шоу "Top Gear" сообщил о раке

12:06

Китайский гороскоп на завтра, 18 июня: Тиграм - экономия, Драконам - влюбленность

11:54

Названы номера домов, которым приписывают особую силу и процветание

11:32

Жара до +43 накрывает Европу: какая погода ждет Украину

11:25

Зачем РФ била по Лавре и киностудии Довженко: эксперт назвал новые потенциальные цели

11:24

Обнародован первый трейлер мультфильма "Шрек-5": названа дата премьерыВидео

11:08

Вместе с Лорак и Тодоренко: победительница Евровидения выступит с предателями Украины

10:54

Стратегия устойчивого развития: как эксперты оценивают новые инициативы Буданова для прифронтовых территорий

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять