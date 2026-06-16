В Черкассах резко изменили тарифы на воду — сколько придется платить и когда

В Черкассах принято решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение для населения.

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В Черкассах повысили тариф на воду — что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

В Черкассах с 1 июля 2026 года изменятся тарифы на воду

Решение принял исполнительный комитет Черкасского городского совета

В Черкассах с 1 июля 2026 года изменятся тарифы на воду. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Черкасского городского совета во время очередного заседания.

Отмечается, что новые расценки на услуги КП "Черкассыводоканал" коснутся как водоснабжения, так и водоотведения для населения.

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"Для населения тариф на водоснабжение составит 23,81 грн за 1 куб. м, а на водоотведение — 23,45 грн за 1 куб. м (без НДС)", — говорится в решении исполнительного комитета Черкасского горсовета.

В Украине вырастет стоимость сразу трех тарифов — когда ожидать изменений

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук заявил, что из-за сложного состояния энергосистемы и повреждений энергетической инфраструктуры в Украине уже в этом году возможно повышение тарифов на электроэнергию для населения. По его оценке, стоимость электроэнергии может вырасти до 5–5,5 гривны за кВт·ч.

В то же время, по словам эксперта, изменения могут коснуться не только электроэнергии. Он отметил, что в настоящее время тарифы на другие коммунальные услуги остаются фактически замороженными, однако такая ситуация может быть временной. В перспективе возможно также повышение стоимости водоснабжения и теплоснабжения.

Тарифы на воду в Украине — последние новости по теме

Верховная Рада приняла закон, который передает местным общинам право устанавливать тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что размер тарифов отныне будет зависеть от решений городов и местных бюджетов. Закон вступит в силу через два месяца после подписания президентом.

В Тернополе коммунальное предприятие уже пересматривает тарифы из-за значительного роста расходов, в частности на электроэнергию. Заместитель директора "Тернопольводоканала" Ирина Вегера рассказала о запланированном повышении с нынешних 36 гривен 70 копеек до около 98,5 гривен за кубометр; окончательное решение должен принять местный горсовет.

Как ранее сообщал Главред, особенности тарифов на воду объясняются разницей в технологиях добычи и очистки воды в разных регионах, в частности использованием подземных источников и необходимостью дополнительных затрат электроэнергии на работу насосов. Также влияют уровень потребления и инвестиционная составляющая, что приводит к значительным различиям в стоимости водоснабжения в украинских городах.

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О персоне: Юрий Корольчук Юрий Корольчук — эксперт в области энергетики, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В 1998–2002 годах реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003–2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004–2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящего в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в страны Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год — начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года — один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

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