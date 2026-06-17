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Доллар и "минималка" вырастут: Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы

Инна Ковенько
17 июня 2026, 20:33обновлено 17 июня, 21:13
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По прогнозам, средняя заработная плата вырастет с 35 010 грн до 44 083 грн.
Доллар и 'минималка' вырастут: Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы
Кабмин утвердил Бюджетную декларацию 2027–2029 / Коллаж: Главред, фото: @svyrydenkoy, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы
  • Документ берет два сценария развития - в зависимости от того, улучшится ли ситуация с безопасностью
  • В частности, запланировано ускорение роста ВВП и повышение "минималки"

Правительство Украины одобрило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы, которая, среди прочего, предусматривает постепенное повышение социальных стандартов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Бюджетная декларация основана на двух сценариях развития событий. Основной сценарий предусматривает улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года. В то же время предусмотрен и сценарий устойчивости на случай более длительной активной фазы боевых действий.

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В документе заложено постепенное повышение социальных стандартов. В частности, минимальная заработная плата в 2027 году будет расти опережающими темпами по сравнению с инфляцией.

Прожиточный минимум, согласно декларации, будет расти на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта в течение всех трех лет — 2027–2029.

"Будет продолжена поддержка ветеранов и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии, а также будут созданы условия для возвращения вынужденных мигрантов и восстановления человеческого капитала", — говорится в сообщении.

Планируется ускорение роста реального ВВП на уровне 4,5% в 2027 году, 5,3% в 2028 году и 6,7% в 2029 году.

Средняя заработная плата, по прогнозам, вырастет с 35 010 грн до 44 083 грн. В то же время инфляция, как ожидается, постепенно замедлится с 8,9% до 5,1%.

Что будет с курсом доллара до конца года - прогноз экономиста

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал в интервью Главреду, что резкого падения гривны до конца 2026 года не ожидается. По его словам, существенное ослабление национальной валюты возможно лишь в случае серьезного ухудшения ситуации на фронте.

"Гипотетически негативный сценарий мог бы возникнуть в случае очень серьезного ухудшения ситуации на фронте. Но на фронте, как мы видим, фактически произошел перелом в пользу Украины. Поэтому я не вижу чрезвычайных форс-мажорных обстоятельств, которые могли бы существенно подорвать курс гривны", — отметил он.

Эксперт также отметил, что курс гривны пока остается в пределах, заложенных в государственном бюджете — около 45,5 грн за доллар.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Как писал Главред, правительство представило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы. Документ содержит ключевые макроэкономические прогнозы, в частности относительно курса доллара, динамики зарплат и параметров государственного бюджета.

Даже по оптимистическому сценарию правительство ожидает постепенного ослабления гривны. Среднегодовой курс доллара, по прогнозам, вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029-м. К концу 2029 года курс может достичь около 51,5 грн за доллар.

Рост курса доллара до 45 гривен может спровоцировать подорожание топлива в Украине, ведь топливо импортируется почти на 100%, а его цена влияет на стоимость большинства товаров. Экономист Андрей Новак объясняет, что цены на бензин и дизельное топливо зависят не только от курса валют, но и от ситуации на Ближнем Востоке.

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О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

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