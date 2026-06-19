Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Впервые за более чем 10 лет: ЕС продлил санкции против России не на 6 месяцев

Дарья Пшеничник
19 июня 2026, 11:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Переговоры лидеров ЕС длились около трёх с половиной часов и завершились незадолго до полуночи по киевскому времени.
Санкции против РФ
Санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • ЕС впервые продлил санкции против РФ сразу на год
  • Теперь у таких стран, как Венгрия, больше нет лазейки для шантажа

видео дня

Европейский Союз нанес мощный удар по надеждам Кремля на раскол в европейском единстве. На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС приняли важное решение — впервые секторальные экономические санкции против России за её агрессию против Украины были продлены сразу на 12 месяцев, а не на традиционные полгода.

Этот шаг кардинально меняет правила игры, действовавшие в последнее десятилетие. Об этом пишет агентство Reuters.

Конец "санкционного шантажа"

Начиная с 2014 года, Евросоюз был вынужден пересматривать и голосовать за продление ограничительных мер каждые шесть месяцев. Такой формат создавал регулярное поле для политических торгов. Отдельные страны-члены ЕС с пророссийской позицией (в частности, Венгрия) неоднократно использовали это полугодовое окно, чтобы блокировать решения, требовать для себя уступок или ослабления санкционного давления.

Теперь эта лазейка закрыта как минимум на год, что обеспечит более высокий уровень стабильности и предсказуемости европейской политики поддержки Украины.

Как принималось данное решение

Переговоры лидеров ЕС в Брюсселе оказались напряженными и длились около трех с половиной часов.

Саммит Европейского совета начался с участием президента Украины Владимира Зеленского. Обсуждение продолжилось и после отъезда украинского лидера. Точка в дебатах была поставлена незадолго до полуночи по киевскому времени.

"Обсуждение по Украине завершено. Лидеры ЕС приняли выводы саммита по Украине и решили продлить действие санкций против РФ на 12 месяцев", — официально подтвердила пресс-секретарь президента Европейского совета Мария Томасик.

Переход на 12-месячный цикл санкций свидетельствует о долгосрочной стратегии Брюсселя и готовности летом играть "на длину", минимизируя внутренние политические распри внутри союза.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика — Главред

Санкции против России — последние новости по теме

Как писал Главред, 17 июня страны G7 договорились усилить давление на российскую военную экономику путем введения дополнительных ограничений, в частности в нефтегазовом секторе. По мнению лидеров, текущая ситуация требует принятия новых санкционных мер.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вернуться к жесткому санкционному давлению на российский энергетический сектор. Ограничения, которые ранее были смягчены для стабилизации глобального рынка, могут возобновиться уже в ближайшее время.

Также на саммите "Большой семерки" (G7) Великобритания объявила о введении новых санкций против страны-агрессора России и заключила ядерное соглашение с Украиной. Новый британский пакет мер направлен прежде всего против теневого флота РФ.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Reuters

Reuters — британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Евросоюз война в Украине санкции против России война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атаковала гражданские судна в Черном море: есть погибший и раненые

Россия атаковала гражданские судна в Черном море: есть погибший и раненые

11:48Украина
Впервые за более чем 10 лет: ЕС продлил санкции против России не на 6 месяцев

Впервые за более чем 10 лет: ЕС продлил санкции против России не на 6 месяцев

11:12Мир
РФ готовит сверхмощный обстрел, под ударом может оказаться крупный ТРЦ: названы сроки

РФ готовит сверхмощный обстрел, под ударом может оказаться крупный ТРЦ: названы сроки

10:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 19 июня: Петухам - агрессия, Обезьянам - перчинка

Китайский гороскоп на завтра, 19 июня: Петухам - агрессия, Обезьянам - перчинка

Доллар взлетел вверх, а евро внезапно обвалился: курс валют на 19 июня

Доллар взлетел вверх, а евро внезапно обвалился: курс валют на 19 июня

Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности

Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности

Взрослый сын Киркорова ошарашил внешним видом: как он выглядит

Взрослый сын Киркорова ошарашил внешним видом: как он выглядит

Почему немцы никогда не ополаскивают посуду после мытья: ответ удивит многих

Почему немцы никогда не ополаскивают посуду после мытья: ответ удивит многих

Последние новости

11:48

Россия атаковала гражданские судна в Черном море: есть погибший и раненые

11:32

Запреты в праздник 20 июня: что ни в коем случае нельзя делать

11:23

Три знака забудут о проблемах: Луна принесет долгожданную радость

11:12

Впервые за более чем 10 лет: ЕС продлил санкции против России не на 6 месяцев

10:56

Что сделать 20 июня, чтобы решить финансовые проблемы: какой церковный праздник

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
10:55

Собрали 11 тысяч военных: россияне готовятся к наступлению на важный город

10:31

РФ готовит сверхмощный обстрел, под ударом может оказаться крупный ТРЦ: названы сроки

10:10

Трамп кардинально поменял свое отношение к Украине: Макрон раскрыл детали

10:08

Чего боится Путин и когда возможен конец войны: основные заявления Зеленского из Брюсселя

Реклама
09:57

Певица, не раз попадавшая в ДТП, повторно получила водительские права

09:05

"Люди спрашивают": жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии постоянного траура

08:51

Оккупанты обстреляли сами себя - ракета влетела в НПЗ: новые детали атаки по МосквеВидео

08:31

Удар по Москве разозлил даже пропагандистов: почему они обвиняют Кремль во лжи

08:26

Невзлин объяснил, почему меморандум с Ираном может дорого стоить Трампумнение

07:57

Рой дронов атаковал Крым: пожары охватили важные объекты оккупантов - мониторы

06:56

РФ ударила по Харькову КАБами: разрушены более 40 жилых домов, пострадали дети

06:02

"Ватная купюра": историк объяснил, почему на 1000 гривен должен быть не Вернадский

05:36

Гороскоп на завтра, 20 июня: Тельцам — недоразумения, Рыбам — облегчение

05:11

Почему розетки в СССР делали значительно выше, чем сейчас: ответ удивит многих

04:52

Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности

Реклама
04:15

Инопланетяне есть, но они не летят к Земле: ученые раскрыли пугающую правду

03:50

От одного побега до целого сада: список растений, которые легко размножить из черенка

03:23

Проветривание во время непогоды: почему эксперты советуют открывать окна в дождь

03:00

В жизни начнется полоса счастья: каким знакам зодиака неожиданно повезет

02:30

Белые кухни выходят из тренда: какие цвета активно набирают популярность

01:10

30 грн не предел: киевлян предупредили о новом росте цен на проезд в метро

18 июня, четверг
23:59

У Лукашенко будут проблемы: в ОП напомнили о целях для ударов в Беларуси

23:06

НБУ выпустит новую серебряную монету к юбилею Независимости: что о ней известно

23:00

"Июль станет решающим": Кремль оказался перед трудным выбором из-за ударов ВСУ

22:59

Ситуация в пользу ВСУ: в Пентагоне раскрыли детали улучшения положения на фронте

22:53

"Тушки" поднялись в воздух: Россия готовит удар по Украине, что известно

22:52

Путин отдал приказ арестовать давнего друга: Денисенко объяснил, что происходитмнение

22:24

Почему стресс вызывает выпадение волос: как это остановить

22:13

Засор исчезнет за считаные минуты: простой способ очистить трубы без сантехникаВидео

22:01

Ошибки огородников в летний период: какие действия губят урожай овощей

22:00

Союзники готовят масштабное усиление Украины: что приняли на "Рамштайне"

21:51

"Он вернулся": Джоли сделала заявление о разводе с Питтом

21:15

После мощных ударов НПЗ под Москвой потерял все мощности переработки — Reuters

21:12

"Должны сидеть в тюрьме": в Минобороны раскрыли детали реформы ТЦК, что изменят

21:04

Цветы в горшках будут цвести до осени: садовник раскрыл действенную подкормкуВидео

Реклама
20:39

"Изменит всё в этой войне": Федоров сделал громкое заявление об украинской баллистике

20:27

"Не всі клепки на місці" :какая ремесленная ошибка породила известное выражение

20:21

Почему немцы никогда не ополаскивают посуду после мытья: ответ удивит многих

20:08

Что может заставить Путина прекратить войну: у Зеленского назвали единственный сценарий

19:58

"Лучше, чтобы гибли украинские солдаты": Моравецкий сделал скандальное заявление

19:17

Подкормка овощей в июне: чем полить морковь и свеклу для роста

19:12

Старинное украинское слово "ланити": что оно на самом деле означает

19:12

Один нюанс определил судьбу Украины и России: о чём умалчивали советские учебникиВидео

18:57

Семья купила целую деревню по цене пары домов и теперь зарабатывает

18:48

Воздушные атаки и диверсии: раскрыт сценарий агрессии РФ против НАТО

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять