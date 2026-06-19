Впервые за более чем 10 лет: ЕС продлил санкции против России не на 6 месяцев

Переговоры лидеров ЕС длились около трёх с половиной часов и завершились незадолго до полуночи по киевскому времени.

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Санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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ЕС впервые продлил санкции против РФ сразу на год

Теперь у таких стран, как Венгрия, больше нет лазейки для шантажа

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Европейский Союз нанес мощный удар по надеждам Кремля на раскол в европейском единстве. На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС приняли важное решение — впервые секторальные экономические санкции против России за её агрессию против Украины были продлены сразу на 12 месяцев, а не на традиционные полгода.

Этот шаг кардинально меняет правила игры, действовавшие в последнее десятилетие. Об этом пишет агентство Reuters.

Конец "санкционного шантажа"

Начиная с 2014 года, Евросоюз был вынужден пересматривать и голосовать за продление ограничительных мер каждые шесть месяцев. Такой формат создавал регулярное поле для политических торгов. Отдельные страны-члены ЕС с пророссийской позицией (в частности, Венгрия) неоднократно использовали это полугодовое окно, чтобы блокировать решения, требовать для себя уступок или ослабления санкционного давления.

Теперь эта лазейка закрыта как минимум на год, что обеспечит более высокий уровень стабильности и предсказуемости европейской политики поддержки Украины.

Как принималось данное решение

Переговоры лидеров ЕС в Брюсселе оказались напряженными и длились около трех с половиной часов.

Саммит Европейского совета начался с участием президента Украины Владимира Зеленского. Обсуждение продолжилось и после отъезда украинского лидера. Точка в дебатах была поставлена незадолго до полуночи по киевскому времени.

"Обсуждение по Украине завершено. Лидеры ЕС приняли выводы саммита по Украине и решили продлить действие санкций против РФ на 12 месяцев", — официально подтвердила пресс-секретарь президента Европейского совета Мария Томасик.

Переход на 12-месячный цикл санкций свидетельствует о долгосрочной стратегии Брюсселя и готовности летом играть "на длину", минимизируя внутренние политические распри внутри союза.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика — Главред

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Как писал Главред, 17 июня страны G7 договорились усилить давление на российскую военную экономику путем введения дополнительных ограничений, в частности в нефтегазовом секторе. По мнению лидеров, текущая ситуация требует принятия новых санкционных мер.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вернуться к жесткому санкционному давлению на российский энергетический сектор. Ограничения, которые ранее были смягчены для стабилизации глобального рынка, могут возобновиться уже в ближайшее время.

Также на саммите "Большой семерки" (G7) Великобритания объявила о введении новых санкций против страны-агрессора России и заключила ядерное соглашение с Украиной. Новый британский пакет мер направлен прежде всего против теневого флота РФ.

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Об источнике: Reuters Reuters — британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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