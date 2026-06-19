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Трамп кардинально поменял свое отношение к Украине: Макрон раскрыл детали

Анна Ярославская
19 июня 2026, 10:10
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Когда Трамп пришел ко власти, он думал, что Украина проиграет.
Трамп, Макрон
Макрон рассказал, как Трамп поменял свое мнение об Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президент

Главное:

  • Трамп изначально верил в быстрое поражение Украины в войне
  • Первая встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете прошла плохо
  • Стойкость украинцев заставила главу Белого дома изменить мнение

Президент США Дональд Трамп, придя к власти, считал, что Украина проиграет в войне против РФ - именно поэтому он настаивал на необходимости как можно скорее добиться заключения мира. Однако со временем глава Белого дома постепенно он изменил своё мнение. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью France 2.

"Вспомните, январь-февраль 2025 года... Он думал, что Украина проиграет. Все прошло плохо в Овальном кабинете во время встречи с Зеленским, а затем... саммит между Трампом и Путиным (речь про Анкоридж - ред.) породил надежды на сделку, в рамках которой Украине предлагалось передать территории, которые Россия еще даже не захватила", - рассказал Макрон.

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Президент Франции добавил, что после этого в самый разгар августа "мы отправились с делегацией" в Вашингтон, где сказали, что это невозможно.

По итогу событий Трамп увидел, что заявления о поражении Украины были ложью.

По словам французского президента, Трамп убедился, что утверждения о том, что Украина развалится и не переживет зиму, не соответствовали действительности. Вместо этого глава США увидел перед собой "смелых, творческих людей, которых он уважает".

"С тех пор был пройден огромный путь. И этот путь - прежде всего победа украинцев, их способности и их убедительность. Президент Трамп увидел, что все, что ему говорили - что (украинцы - ред.) рухнут, что не переживут зиму - оказалось неправдой. Он увидел, что перед ним находятся мужественные, изобретательные люди, которых он уважает", - сказал французский лидер.

Также Макрон отметил, что Трамп увидел: Россия не соблюдает свои обязательства. И когда РФ заявляет, будто хочет мира, она имеет в виду капитуляцию Украины.

"И поэтому, да, на этом саммите G7 произошла настоящая перемена, которую следует приветствовать, потому что это настоящий шаг вперёд", — подытожил президент Франции.

Позиция Трампа в отношении Украины - последние новости

Как писал Главред, после саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает изменений в вопросе российско-украинской войны в ближайшее время, а также выразил убеждение, что и Киев, и Москва стремятся найти путь к прекращению боевых действий, хотя пока не видят механизма для этого.

Трамп также заявлял, что после завершения конфликта вокруг Ирана администрация США намерена уделить больше внимания вопросу прекращения войны между Украиной и Россией.

Как пишет Politico, Трамп, вероятно, готов усилить давление на Кремль с целью прекращения войны в Украине. Глава Белого дома также нуждается в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном. Отмечается, что контуры сделки начинают вырисовываться.

Глава Белого дома планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.

Тем временем помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что европейцы на саммите G7 во Франции якобы "навязывали" президенту США Дональду Трампу вредные идеи о том, что войну в Украине нужно продолжать. По его словам, главу Белого дома убеждали, что ситуация на поле боя меняется в пользу Киева, что якобы не соответствует действительности. Ушаков добавил, что после саммита "Большой семерки" Кремль пока не имел контактов с администрацией Трампа.

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Об источнике: France 2

France 2 — это главный общественный телеканал Франции, входящий в состав государственного холдинга France Télévisions. Это один из самых авторитетных и популярных вещателей в стране, выполняющий функции центрального национального канала.

Канал финансируется государством (через налоги и субсидии) и рекламу, что накладывает на него строгие обязательства по соблюдению журналистских стандартов, объективности и баланса мнений.

France 2 ориентирован на самую широкую (национальную) аудиторию и является главным конкурентом крупнейшего коммерческого канала Франции — TF1.

Визитной карточкой канала являются ежедневные новостные выпуски "Journal de 20 heures" (в 20:00) — одна из самых престижных информационных программ в Европе, а также дневные новости "13 heures". Именно в эфире этих программ и в вечерних аналитических шоу часто берутся эксклюзивные интервью у топ-политиков, включая президента Франции и мировых лидеров.

На канале регулярно выходят качественные общественно-политические ток-шоу, документальные расследования (например, знаменитая программа Cash Investigation) и дебаты.

Помимо новостей, France 2 транслирует масштабные спортивные события (Ролан Гаррос, Тур де Франс, Олимпийские игры), кино, сериалы собственного производства и культурные программы.

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