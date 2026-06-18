Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп готов разрешить производство американского оружия в Украине и Европе — Bloomberg

Анна Ярославская
18 июня 2026, 09:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
США могут передать европейцам право на выпуск критически важного оружия.
Трамп, ракеты
Трамп сделал важное заявление о производстве оружия для Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

  • Трамп предложит выпускать американское оружие в Европе и Украине
  • Заводы планируют производить системы ПВО по лицензиям США
  • Передачу технологий поддержали лидеры Германии и Франции

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.

Украине необходимы средства противовоздушной обороны, в частности, ракеты для перехвата российских баллистических ракет, которые могут производить только США. Но, учитывая, что США уже израсходовали запасы в Иране и необходимо время для наращивания производства, Трамп заявил союзникам, что рассмотрит возможности лицензирования.

видео дня

Соответствующую информацию изданию рассказали официальные лица, говорившие на условиях анонимности. При этом сам Трамп публично тоже сказал одну реплику на эту тему.

"Они хотели бы иметь возможность это делать, мы рассмотрим этот вопрос", - сказал лидер США журналистам, отвечая на вопрос о планах на саммите G7.

"Конкретные лицензии, о которых идет речь, будут подробно обсуждаться между странами-участницами. Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям", — заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Трамп "настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и создании мощностей для поставок такого оборудования"

Bloomberg отмечает, что США производят некоторые виды оружия по лицензии за рубежом, например, ракеты Patriot в Германии, но, как правило, тщательно оберегают свои лицензионные соглашения из-за соображений защиты интеллектуальной собственности и проблем с цепочками поставок.

Производство оружия в Украине

Как писал Главред, в Украине создали первую отечественную управляемую авиабомбу, готовую к боевому применению. Новое оружие создано с учетом всех реалий современной войны. Производство авиабомб дает Силам обороны преимущество на поле боя.

Разработка длилась 17 месяцев. Боевая часть украинского КАБа – 250 кг.

Украина наладила серийное производство крылатых ракет дальнего радиуса действия Фламинго на засекреченном предприятии компании Fire Point. На данный момент выпускается примерно одна ракета в сутки, но уже к октябрю запланировано увеличение объёмов до семи единиц в день.

Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.

Также украинская ракета-дрон "Пекло", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Украинские ракеты - что о них известно / Инфографика: Главред

Саммит G7 - новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции.

Европейские союзники Украины рассчитывают использовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы убедить американского лидера уделить больше внимания войне России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди представителей стран "Большой семерки".

После саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает изменений в вопросе российско-украинской войны в ближайшее время, а также выразил убеждение, что и Киев, и Москва стремятся найти путь к прекращению боевых действий, хотя пока не видят механизма для этого.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что новые переговоры между Украиной и Россией могут состояться этим летом.

Как пишет Politico, Трамп, вероятно, готов усилить давление на Кремль с целью прекращения войны в Украине. Глава Белого дома также нуждается в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном. Отмечается, что контуры сделки начинают вырисовываться.

Другие новости:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Дональд Трамп война России и Украины Фридрих Мерц
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг усилил штурмы на важном направлении: Волошин раскрыл, где ситуация сложнее всего

Враг усилил штурмы на важном направлении: Волошин раскрыл, где ситуация сложнее всего

10:36Фронт
Превращение Крыма в остров: в Кремле резко отреагировали на план Украины

Превращение Крыма в остров: в Кремле резко отреагировали на план Украины

09:55Мир
Трамп готов разрешить производство американского оружия в Украине и Европе — Bloomberg

Трамп готов разрешить производство американского оружия в Украине и Европе — Bloomberg

09:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкуса

Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкуса

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

Китайский гороскоп на завтра, 18 июня: Тиграм - экономия, Драконам - влюбленность

Китайский гороскоп на завтра, 18 июня: Тиграм - экономия, Драконам - влюбленность

Никакой не "Саша": как правильно обращаться к Александру на украинском языке

Никакой не "Саша": как правильно обращаться к Александру на украинском языке

Последние новости

10:36

Враг усилил штурмы на важном направлении: Волошин раскрыл, где ситуация сложнее всего

10:04

Вернут детей на родину: принц Гарри и Меган Маркл приняли неожиданное решение

09:55

Превращение Крыма в остров: в Кремле резко отреагировали на план Украины

09:48

Трамп готов разрешить производство американского оружия в Украине и Европе — Bloomberg

09:25

Укроп вырастет пышным и сочным: чем подкормить зелень для быстрого роста

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
08:25

Десятки взрывов и пожары: дроны ударили по стратегическим мостам в КрымуВидео

08:01

Летели дроны и баллистика: РФ ночью атаковала Украину – где гремели взрывы

07:03

Добивают НПЗ: дроны атаковали Москву, над городом - огонь и клубы черного дымаВидео

05:55

Лобода резко высказалась о "продаже" дома в РФ — что она сообщила

Реклама
05:37

Россияне годами лгали о Киевской Руси: один факт полностью развенчивает мифВидео

05:10

Начнется денежный период: четыре знака зодиака скоро смогут разбогатеть

04:41

Зачем в автобусах и грузовиках времен СССР был огромный руль: неожиданная причина

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки с тортом за 19 с

03:33

Больше никаких ожиданий: какие знаки китайского зодиака добьются успеха

03:06

Когда пора собирать урожай морковь: секретный признак, который знают не все дачники

02:30

Картофель получится золотистым и хрустящим: что добавить перед запеканием

01:46

"Может многое изменить": Зеленский сообщил детали разговора с Трампом и Макроном

01:08

Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

17 июня, среда
23:54

Из Днепра запустят новый скоростной рейс: куда и когда отправится поезд

23:39

Нужно ли закрывать двери при работе кондиционера: большинство ошибается

Реклама
23:27

Кравец и Боклан: в Украине стартует "Украина має талант" с новым жюри

23:04

Не фронт решит всё: названо слабое место России, которое может изменить ход войны

22:57

Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкусаВидео

22:38

"Что-то произойдет": Трамп заинтриговал заявлением о войне в Украине

22:36

Второй урожай к осени: какие культуры успеют вырасти на освободившихся грядках

21:47

Большинство допускает ошибку: как правильно перевести "от добра добра не ищут"

21:32

Breaking: во дворце приняли судьбоносное решение в отношении принца Джорджа

21:11

Было 35 лет: умерла актриса популярного фильма ужасов

20:57

Когда средство работает правильно: в каких случаях нужен смягчитель тканей

20:46

Коварная головоломка со спичками, которую школьники решают быстрее родителейВидео

20:33

Доллар и "минималка" вырастут: Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы

20:23

В ЕС начали тайные переговоры с Кремлем по поводу Украины — чем всё закончилось

20:02

Эксперты призвали оставлять лимоны у окон в июне: эффект удивит многихВидео

19:59

7 скрытых признаков, что кот чувствует себя с вами в безопасности: знают не все

19:42

"Не Донбасс и не Крым": удар по Лавре показал главную цель Кремля в войне, что известно

19:27

Конфликт поколений — почему старые и "скучные" привычки родителей работают

19:19

Сезонное падение цен на рынке Житомира: какие два продукта подешевели больше всего

19:10

Дроны атакуют, логистика трещит: Копытко о новых проблемах Россиимнение

19:04

Огурцы растут кривыми не просто так: что нужно сделать, чтобы спасти урожайВидео

18:40

Скандал тысячелетней давности: что скрывали стены Софии КиевскойВидео

Реклама
18:39

Что означает выражение "как горох о стену": откуда оно появилось в украинском языке

18:38

Счета вырастут в разы: в Ровно могут изменить тариф на воду

18:35

Почему перец "замирает" и желтеет после высадки: 4 роковые ошибки, которые губят урожай

18:33

Россияне полгода не могли наступать: Украина провела масштабную спецоперацию "Ашан"Видео

18:07

Старая сковорода просто засияет: какое средство удалит даже многолетний нагарВидео

18:00

Дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине - СМИ раскрыли детали решения G7

17:45

Начало удачного периода: три знака зодиака, которые изменят жизнь после 17 июня

17:34

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

17:28

Как распознать качественное сливочное масло: большинство совершает одну ошибку

17:21

Что делает кот, когда остается дома один — ученые развенчали главный мифВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять