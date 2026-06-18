Трамп готов разрешить производство американского оружия в Украине и Европе — Bloomberg

США могут передать европейцам право на выпуск критически важного оружия.

https://glavred.info/world/tramp-gotov-razreshit-proizvodstvo-amerikanskogo-oruzhiya-v-ukraine-i-evrope-bloomberg-10773704.html Ссылка скопирована

Трамп сделал важное заявление о производстве оружия для Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

Трамп предложит выпускать американское оружие в Европе и Украине

Заводы планируют производить системы ПВО по лицензиям США

Передачу технологий поддержали лидеры Германии и Франции

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.

Украине необходимы средства противовоздушной обороны, в частности, ракеты для перехвата российских баллистических ракет, которые могут производить только США. Но, учитывая, что США уже израсходовали запасы в Иране и необходимо время для наращивания производства, Трамп заявил союзникам, что рассмотрит возможности лицензирования.

видео дня

Соответствующую информацию изданию рассказали официальные лица, говорившие на условиях анонимности. При этом сам Трамп публично тоже сказал одну реплику на эту тему.

"Они хотели бы иметь возможность это делать, мы рассмотрим этот вопрос", - сказал лидер США журналистам, отвечая на вопрос о планах на саммите G7.

"Конкретные лицензии, о которых идет речь, будут подробно обсуждаться между странами-участницами. Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям", — заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Трамп "настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и создании мощностей для поставок такого оборудования"

Bloomberg отмечает, что США производят некоторые виды оружия по лицензии за рубежом, например, ракеты Patriot в Германии, но, как правило, тщательно оберегают свои лицензионные соглашения из-за соображений защиты интеллектуальной собственности и проблем с цепочками поставок.

Производство оружия в Украине

Как писал Главред, в Украине создали первую отечественную управляемую авиабомбу, готовую к боевому применению. Новое оружие создано с учетом всех реалий современной войны. Производство авиабомб дает Силам обороны преимущество на поле боя.

Разработка длилась 17 месяцев. Боевая часть украинского КАБа – 250 кг.

Украина наладила серийное производство крылатых ракет дальнего радиуса действия Фламинго на засекреченном предприятии компании Fire Point. На данный момент выпускается примерно одна ракета в сутки, но уже к октябрю запланировано увеличение объёмов до семи единиц в день.

Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.

Также украинская ракета-дрон "Пекло", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения.

Украинские ракеты - что о них известно / Инфографика: Главред

Саммит G7 - новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции.

Европейские союзники Украины рассчитывают использовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы убедить американского лидера уделить больше внимания войне России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди представителей стран "Большой семерки".

После саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает изменений в вопросе российско-украинской войны в ближайшее время, а также выразил убеждение, что и Киев, и Москва стремятся найти путь к прекращению боевых действий, хотя пока не видят механизма для этого.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что новые переговоры между Украиной и Россией могут состояться этим летом.

Как пишет Politico, Трамп, вероятно, готов усилить давление на Кремль с целью прекращения войны в Украине. Глава Белого дома также нуждается в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном. Отмечается, что контуры сделки начинают вырисовываться.

Другие новости:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред