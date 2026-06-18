"Не всі клепки на місці" :какая ремесленная ошибка породила известное выражение

Что на самом деле означает слово "клепка" и почему его связывают с сообразительностью — происхождение популярных украинских выражений.

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Почему говорят "не хватает клепки" / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Что на самом деле означает слово "клепка"

Откуда происходит популярный фразеологизм

Почему клепку связывают с человеческим разумом

В украинском языке есть немало слов, которые пришли из повседневной жизни мастеров, но сегодня используются как метафоры. Одним из таких является слово "клепка". Выражения "не хватает клепки" или "не все клепки на месте" слышал каждый, однако первоначальное значение этого слова сейчас вспоминают редко. Главред расскажет подробнее.

Об истории происхождения этого термина и его трансформации в языке рассказал священник Юлиан Тимчук.

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Что такое "клепка" на самом деле

Исторически "клепка" — это деталь профессионального ремесла. Так называют узкую выпуклую деревянную дощечку, из которых бондари (мастера по изготовлению деревянной посуды) собирали бочки, діжки, барила или цебра. Другое название этой детали — дога.

Чтобы готовая бочка была прочной и не протекала, все клепки должны были плотно прилегать друг к другу. Слово происходит от древнеславянского корня, связанного с глаголом "клепать", что означало "бить", "соединять" или "скреплять".

Поскольку бондарство было очень распространено в Украине, а в каждом хозяйстве использовали деревянную посуду для хранения зерна, меда, кваса или огурцов, это слово было хорошо знакомо каждому.

Почему говорят, что кому-то не хватает клепки

Народная мудрость провела остроумную аналогию между конструкцией бочки и человеческим мышлением. Если в бочке не хватает хотя бы одной клепки или они рассохлись, вся посуда становится непригодной, а вода из нее вытекает.

Точно так же и человеку, которому "не хватает клепки", якобы не хватает здравого смысла, рассудительности или сообразительности.

Отсюда в украинском языке появился целый ряд устойчивых выражений:

"Не все клепки в голове" или "клепки рассохлись" — о неразумном или странном человеке.

"Вставлять клепку" — поучать кого-то, приводить к здравому смыслу.

"Иметь хорошие клепки в голове" или "у него клепки хорошо держатся" — быть сообразительным и рассудительным.

"Клепку потерял" — поступить неосмотрительно.

"Пахать клепкой" — действовать вопреки логике или идти наперекор другим.

Существует даже образное народное пословице: "Без одной клепки и бочка не устоит".

Хотя сегодня традиционное бондарство уже не является массовым ремеслом, а деревянных бочек в быту стало меньше, старое название ремесленной детали до сих пор прочно укоренилось в языке и остается ярким синонимом человеческого разума.

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О личности: Юлиан Тимчук Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

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