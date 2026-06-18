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"Млинці" и "блинчики": в чём разница и почему мы всегда их путаем

Марина Иваненко
18 июня 2026, 16:45
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Почему "блинчики" считаются заимствованным словом, как правильно называть это популярное блюдо на украинском языке и чем налисники отличаются от обычных блинов.
Как правильно говорить на украинском:
Как правильно говорить по-украински: "млинцы" или "блинчики" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какое слово заменяет суржиковое "блинчики"
  • В чём главное различие между "млинцами" и "налистниками"

Когда мы вспоминаем любимые блюда из детства, многим сразу на ум приходят тонкие румяные изделия из теста, только что снятые со сковороды. Их вкусно есть горячими, поливая сметаной, медом или домашним вареньем. Однако в быту люди часто спорят, как именно называть это популярное блюдо и какое слово является правильным для нашего языка, а какое — обычным суржиком. Главред расскажет об этом подробнее.

Как объясняет известная лингвистка Лариса Чемерис, популярное слово "блинчики" в украинском языке употреблять не стоит, ведь оно является чужеродным. Зато наш язык богат собственными колоритными названиями — "млинцы" и "налистники". Более того, эти понятия обозначают совершенно разные кулинарные изделия, которые не следует путать между собой.

видео дня

Блинчики, млинцы и налистники: в чем разница

По словам лингвиста, на завтрак украинцы жарят именно млинцы, а отнюдь не "блинчики". Филолог подчеркивает, что это одно из ее любимых украинских слов, обозначающее самостоятельное блюдо — круглые лепешки, которые готовят на разогретой сковороде из жидкого теста.

При этом блины и налистники очень часто путают, считая их синонимами. Лариса Чемерис объяснила принципиальное различие:

  • Блинчики — это сама основа блюда. То есть это "пустые" изделия из теста, которые можно есть просто так или макать в соус.
  • Налистники — это те же самые блины, но обязательно с начинкой внутри. Это может быть сладкий домашний творог, мак, ягоды, мясо или грибы. Обычно их аккуратно сворачивают трубочкой или конвертиком, после чего дополнительно тушат в масле или запекают.

Видео о том, как сказать на украинском языке "без году неделя", можно посмотреть здесь:

Чем украинские блины отличаются от российских

Название — это далеко не единственное отличие между кулинарными традициями. Украинские блины имеют свои уникальные особенности приготовления и подачи, которые формировались веками.

Разнообразие теста

В Украине основу для блинов готовят не только на обычном молоке. Наши хозяйки часто замешивают тесто на простокваше, свежей сыворотке или даже на воде. К тому же украинские блины бывают не только бездрожжевыми (тонкими), но и дрожжевыми. Последние получаются пышными, воздушными и ячеистыми, что существенно отличает их от тонких русских блинчиков.

Традиции празднования

Огромная разница кроется и в обрядовой культуре. Россияне традиционно готовят это блюдо как главный символ Масленицы. В Украине же подход совсем другой: главным и лучшим блюдом на этот праздник всегда были и остаются пышные вареники с творогом, щедро политые сметаной. Блинчики и налистники на украинском праздничном столе тоже появлялись, но исключительно как вкусный десерт в конце трапезы.

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О личности: Лариса Чемерис

Лариса Чемерис — филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на самые разные вопросы.

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