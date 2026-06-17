Как правильно называть Екатерину на украинском языке: не "Катя" и не "Катюша".

О чём вы узнаете:
- Что означает имя Екатерина
- Какие украинские формы этого имени существуют
- Когда у Екатерин отмечают День ангела
Украинские имена обладают удивительной историей, красотой и благозвучностью, которую мы часто просто не замечаем в повседневной жизни. Одно из самых популярных женских имен в нашей стране — Екатерина — на самом деле пришло к нам из древнегреческого языка. Большинство исследователей сходятся во мнении, что оно означает "чистая", "непорочная", "безупречная" или "чистокровная". Это величественное имя издавна носили королевы, а в нашей культуре оно стало настоящим символом женской судьбы. Главред расскажет об этом подробнее.
Известный языковой блогер Адам Диденко в своём новом видео обратил внимание именно на это имя. Он подчеркнул, что в быту мы часто слышим русифицированную форму "Катюша" или привычное "Катя", хотя в нашем языке есть множество прекрасных и сугубо украинских вариантов. Блогер призвал отказываться от чужих суффиксов и показал, насколько разнообразно и нежно может звучать это имя на родном языке.
Видео о том, как ещё можно назвать Екатерину на украинском языке, можно посмотреть здесь
@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Катерина" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko
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Как еще можно назвать Екатерину на украинском
В своём разборе лингвист поделился целым множеством прекрасных форм имени Екатерина, которые идеально подойдут под любое настроение или ситуацию:
- Для взрослых и стильных: Катря (звучит очень лаконично и современно) и Катеринка.
- Для самых близких и теплых разговоров: Катруся, Катруня, а также совсем нежные формы — Катрусичка и Катрунечка.
- Для обычного дружеского общения подойдет вариант Катруска.
- Колоритные и редкие народные варианты: Кася и Каська (их часто можно услышать на западе Украины), а также старинные формы Катина, Катинка и Катуня.
Такое разнообразие доказывает, что украинский язык гораздо богаче, чем кажется, и для каждого найдётся своё особое, тёплое слово.
Когда отмечать День ангела Екатерины
Если вы хотите поздравить знакомых Катрусь с их праздником, стоит помнить о новом церковном календаре. После перехода Украины на новоюлианский стиль все даты сдвинулись на 13 дней назад:
Главные именины Екатерины (день святой великомученицы Екатерины, которая считается покровительницей знаний и женской судьбы) теперь отмечаются 24 ноября (вместо прежних 7 декабря).
По католической традиции праздник отмечается 25 ноября.
Другие дни ангела в течение года приходятся на 5 февраля, 17 февраля и 20 марта.
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О личности: Адам Диденко
Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.
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