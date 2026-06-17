Как правильно называть Екатерину на украинском языке: не "Катя" и не "Катюша".

Украинское имя Екатерина таит в себе немало редких и нежных форм. Самые интересные варианты обращений, значение имени и даты празднования Дня ангела.

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Как ещё можно назвать Екатерину / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Что означает имя Екатерина

Какие украинские формы этого имени существуют

Когда у Екатерин отмечают День ангела

Украинские имена обладают удивительной историей, красотой и благозвучностью, которую мы часто просто не замечаем в повседневной жизни. Одно из самых популярных женских имен в нашей стране — Екатерина — на самом деле пришло к нам из древнегреческого языка. Большинство исследователей сходятся во мнении, что оно означает "чистая", "непорочная", "безупречная" или "чистокровная". Это величественное имя издавна носили королевы, а в нашей культуре оно стало настоящим символом женской судьбы. Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

Известный языковой блогер Адам Диденко в своём новом видео обратил внимание именно на это имя. Он подчеркнул, что в быту мы часто слышим русифицированную форму "Катюша" или привычное "Катя", хотя в нашем языке есть множество прекрасных и сугубо украинских вариантов. Блогер призвал отказываться от чужих суффиксов и показал, насколько разнообразно и нежно может звучать это имя на родном языке.

Видео о том, как ещё можно назвать Екатерину на украинском языке, можно посмотреть здесь

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Как еще можно назвать Екатерину на украинском

В своём разборе лингвист поделился целым множеством прекрасных форм имени Екатерина, которые идеально подойдут под любое настроение или ситуацию:

Для взрослых и стильных: Катря (звучит очень лаконично и современно) и Катеринка.

(звучит очень лаконично и современно) и Катеринка. Для самых близких и теплых разговоров : Катруся, Катруня, а также совсем нежные формы — Катрусичка и Катрунечка.

: Катруся, Катруня, а также совсем нежные формы — Катрусичка и Катрунечка. Для обычного дружеского общения подойдет вариант Катруска.

общения подойдет вариант Катруска. Колоритные и редкие народные варианты : Кася и Каська (их часто можно услышать на западе Украины), а также старинные формы Катина, Катинка и Катуня.

Такое разнообразие доказывает, что украинский язык гораздо богаче, чем кажется, и для каждого найдётся своё особое, тёплое слово.

Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Когда отмечать День ангела Екатерины

Если вы хотите поздравить знакомых Катрусь с их праздником, стоит помнить о новом церковном календаре. После перехода Украины на новоюлианский стиль все даты сдвинулись на 13 дней назад:

Главные именины Екатерины (день святой великомученицы Екатерины, которая считается покровительницей знаний и женской судьбы) теперь отмечаются 24 ноября (вместо прежних 7 декабря).

По католической традиции праздник отмечается 25 ноября.

Другие дни ангела в течение года приходятся на 5 февраля, 17 февраля и 20 марта.

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О личности: Адам Диденко Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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