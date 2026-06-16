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Как ещё на украинском можно назвать Лесю: слово, которое считается русизмом

Марина Иваненко
16 июня 2026, 19:03
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Какие формы имени Леся являются нормативными в каких случаях уместно использовать "Лесечка" или "Лесьенка" и почему "Леська" подходит не для всех ситуаций.
Как назвать Лесю на украинском языке
Как назвать Лесю на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как правильно обращаться к Лесе на украинском языке
  • Что означает имя Леся
  • Когда обладательницы имени Леся отмечают день ангела

Богатство украинского языка ярко проявляется в его системе имен, где каждое собственное имя имеет десятки вариантов — от официальных до личных. Часто в повседневном общении возникают дискуссии о том, какие формы являются исконно украинскими, а какие считаются русизмами. В последнее время в обществе возрос интерес к очищению речи и возвращению аутентичных языковых традиций. Главред расскажет подробнее, как еще можно назвать Лесю на украинском языке.

Известный языковой блогер и популяризатор украинского языка Адам Диденко помогает тысячам украинцев избавиться от суржика и языковых ошибок. В своём видео в TikTok он подробно разобрал женское имя Леся. Блогер перечислил основные формы этого популярного имени и чётко объяснил, когда каждая из них уместна в общении.

видео дня

Как правильно обращаться к Лесе

По словам Адама Диденко, украинский язык предлагает несколько вариантов имени Леся для разных жизненных ситуаций.

  • Леся — стандартная, общепринятая форма, которая является нейтральной и подходит для большинства повседневных и официальных ситуаций.
  • Лесечка, Лесенька и Лесюня — ласковые формы. Блогер отмечает, что их стоит использовать в общении с детьми, членами семьи или близкими друзьями, чтобы подчеркнуть теплое отношение и заботу.
  • Леська — чисто разговорный вариант. Он приемлем для неформального общения в компании очень близких друзей, однако Диденко предостерегает от его использования с малознакомыми людьми, поскольку в таком контексте эта форма может звучать грубо, пренебрежительно или фамильярно.

Видео о том, как ещё можно назвать Лесю на украинском языке, можно посмотреть здесь:

@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Леся" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko

Тайна имени Леся

По информации из Википедии, имя Леся изначально возникло как уменьшительно-ласкательная форма от двух других имен — Олеся (славянской формы имени Александра) или Лариса. Долгое время оно употреблялось исключительно в разговорной речи и не фиксировалось в документах как официальное.

Настоящее признание и статус самостоятельного имени оно обрело благодаря выдающейся украинской поэтессе Лесе Украинке, чье настоящее имя при рождении было Лариса Косач-Квитка. Именно её литературный псевдоним сделал это имя популярным среди украинцев, после чего им стали официально называть детей.

Существует также мужская форма этого имени — Лесь. Самые известные носители этого имени — режиссёр Лесь Курбас и писатель Лесь Мартович.

Наиболее популярные женсике имена
Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Когда день ангела у Леси

Поскольку в церковной традиции Лесю чаще всего крестят под именем Александра, её дни ангела совпадают с именинами этого имени. По новому (новоюлианскому) церковному календарю день ангела отмечают:

  • 9 и 20 марта;
  • 18 мая;
  • 4 июня;
  • 30 июня;
  • 17 октября;
  • 6 ноября;
  • 10 декабря.

В современных гражданских (светских) календарях имен отдельный день для имени Леся часто приходится на 12 декабря.

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О личности: Адам Диденко

Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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