Как ещё на украинском можно назвать Лесю: слово, которое считается русизмом

О чём вы узнаете:
- Как правильно обращаться к Лесе на украинском языке
- Что означает имя Леся
- Когда обладательницы имени Леся отмечают день ангела
Богатство украинского языка ярко проявляется в его системе имен, где каждое собственное имя имеет десятки вариантов — от официальных до личных. Часто в повседневном общении возникают дискуссии о том, какие формы являются исконно украинскими, а какие считаются русизмами. В последнее время в обществе возрос интерес к очищению речи и возвращению аутентичных языковых традиций. Главред расскажет подробнее, как еще можно назвать Лесю на украинском языке.
Известный языковой блогер и популяризатор украинского языка Адам Диденко помогает тысячам украинцев избавиться от суржика и языковых ошибок. В своём видео в TikTok он подробно разобрал женское имя Леся. Блогер перечислил основные формы этого популярного имени и чётко объяснил, когда каждая из них уместна в общении.
Как правильно обращаться к Лесе
По словам Адама Диденко, украинский язык предлагает несколько вариантов имени Леся для разных жизненных ситуаций.
- Леся — стандартная, общепринятая форма, которая является нейтральной и подходит для большинства повседневных и официальных ситуаций.
- Лесечка, Лесенька и Лесюня — ласковые формы. Блогер отмечает, что их стоит использовать в общении с детьми, членами семьи или близкими друзьями, чтобы подчеркнуть теплое отношение и заботу.
- Леська — чисто разговорный вариант. Он приемлем для неформального общения в компании очень близких друзей, однако Диденко предостерегает от его использования с малознакомыми людьми, поскольку в таком контексте эта форма может звучать грубо, пренебрежительно или фамильярно.
Видео о том, как ещё можно назвать Лесю на украинском языке, можно посмотреть здесь:
@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Леся" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko
Тайна имени Леся
По информации из Википедии, имя Леся изначально возникло как уменьшительно-ласкательная форма от двух других имен — Олеся (славянской формы имени Александра) или Лариса. Долгое время оно употреблялось исключительно в разговорной речи и не фиксировалось в документах как официальное.
Настоящее признание и статус самостоятельного имени оно обрело благодаря выдающейся украинской поэтессе Лесе Украинке, чье настоящее имя при рождении было Лариса Косач-Квитка. Именно её литературный псевдоним сделал это имя популярным среди украинцев, после чего им стали официально называть детей.
Существует также мужская форма этого имени — Лесь. Самые известные носители этого имени — режиссёр Лесь Курбас и писатель Лесь Мартович.
Когда день ангела у Леси
Поскольку в церковной традиции Лесю чаще всего крестят под именем Александра, её дни ангела совпадают с именинами этого имени. По новому (новоюлианскому) церковному календарю день ангела отмечают:
- 9 и 20 марта;
- 18 мая;
- 4 июня;
- 30 июня;
- 17 октября;
- 6 ноября;
- 10 декабря.
В современных гражданских (светских) календарях имен отдельный день для имени Леся часто приходится на 12 декабря.
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О личности: Адам Диденко
Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.
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