Как ещё на украинском можно назвать Лесю: слово, которое считается русизмом

Какие формы имени Леся являются нормативными в каких случаях уместно использовать "Лесечка" или "Лесьенка" и почему "Леська" подходит не для всех ситуаций.

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Как назвать Лесю на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как правильно обращаться к Лесе на украинском языке

Что означает имя Леся

Когда обладательницы имени Леся отмечают день ангела

Богатство украинского языка ярко проявляется в его системе имен, где каждое собственное имя имеет десятки вариантов — от официальных до личных. Часто в повседневном общении возникают дискуссии о том, какие формы являются исконно украинскими, а какие считаются русизмами. В последнее время в обществе возрос интерес к очищению речи и возвращению аутентичных языковых традиций. Главред расскажет подробнее, как еще можно назвать Лесю на украинском языке.

Известный языковой блогер и популяризатор украинского языка Адам Диденко помогает тысячам украинцев избавиться от суржика и языковых ошибок. В своём видео в TikTok он подробно разобрал женское имя Леся. Блогер перечислил основные формы этого популярного имени и чётко объяснил, когда каждая из них уместна в общении.

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Как правильно обращаться к Лесе

По словам Адама Диденко, украинский язык предлагает несколько вариантов имени Леся для разных жизненных ситуаций.

Леся — стандартная, общепринятая форма, которая является нейтральной и подходит для большинства повседневных и официальных ситуаций.

— стандартная, общепринятая форма, которая является нейтральной и подходит для большинства повседневных и официальных ситуаций. Лесечка, Лесенька и Лесюня — ласковые формы. Блогер отмечает, что их стоит использовать в общении с детьми, членами семьи или близкими друзьями, чтобы подчеркнуть теплое отношение и заботу.

— ласковые формы. Блогер отмечает, что их стоит использовать в общении с детьми, членами семьи или близкими друзьями, чтобы подчеркнуть теплое отношение и заботу. Леська — чисто разговорный вариант. Он приемлем для неформального общения в компании очень близких друзей, однако Диденко предостерегает от его использования с малознакомыми людьми, поскольку в таком контексте эта форма может звучать грубо, пренебрежительно или фамильярно.

Видео о том, как ещё можно назвать Лесю на украинском языке, можно посмотреть здесь:

Тайна имени Леся

По информации из Википедии, имя Леся изначально возникло как уменьшительно-ласкательная форма от двух других имен — Олеся (славянской формы имени Александра) или Лариса. Долгое время оно употреблялось исключительно в разговорной речи и не фиксировалось в документах как официальное.

Настоящее признание и статус самостоятельного имени оно обрело благодаря выдающейся украинской поэтессе Лесе Украинке, чье настоящее имя при рождении было Лариса Косач-Квитка. Именно её литературный псевдоним сделал это имя популярным среди украинцев, после чего им стали официально называть детей.

Существует также мужская форма этого имени — Лесь. Самые известные носители этого имени — режиссёр Лесь Курбас и писатель Лесь Мартович.

Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Когда день ангела у Леси

Поскольку в церковной традиции Лесю чаще всего крестят под именем Александра, её дни ангела совпадают с именинами этого имени. По новому (новоюлианскому) церковному календарю день ангела отмечают:

9 и 20 марта;

18 мая;

4 июня;

30 июня;

17 октября;

6 ноября;

10 декабря.

В современных гражданских (светских) календарях имен отдельный день для имени Леся часто приходится на 12 декабря.

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О личности: Адам Диденко Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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