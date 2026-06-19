Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности

Вы узнаете:
- Почему не стоит оставлять ключ в замке на ночь
- Какие риски это создает во время чрезвычайных ситуаций
Привычка оставлять ключ в замке с внутренней стороны двери кажется многим людям логичным способом защиты. На самом деле же это решение вовсе не гарантирует безопасности, но может создать серьезные проблемы в критических ситуациях.
Главред расскажет, почему нельзя оставлять ключ в замке изнутри на ночь.
Иллюзия защиты от воров
Эксперты по безопасности отмечают, что ключ в замке вовсе не является препятствием для профессиональных воров. Наоборот, он может стать дополнительным удобством, пишет WP kobieta.
"Некоторые механизмы можно с лёгкостью взломать с помощью специальных инструментов, и наличие ключа в замке изнутри может стать дополнительным удобством для воров в таких случаях. Угроза существенно возрастает, особенно если двери застеклены или имеют декоративные отверстия, которые позволяют получить прямой доступ к ключу изнутри", — предупреждают специалисты.
Опасность во время чрезвычайных ситуаций
Наибольший риск заключается в случаях, когда требуется срочная помощь. Конструкция большинства замков устроена так, что ключ, оставленный с одной стороны, блокирует возможность использования другого ключа снаружи. Если в квартире возникнет пожар, кто-то потеряет сознание или возникнет другая критическая ситуация, близкие или спасатели не смогут быстро открыть дверь. В таких случаях приходится ломать замок или вырезать дверь, что отнимает драгоценные минуты, от которых может зависеть жизнь.
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