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Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности

Инна Ковенько
19 июня 2026, 04:52
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Многие люди оставляют ключ в замке изнутри, считая это дополнительной защитой, но на самом деле такая привычка может создавать серьезные риски.
Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности
Почему не стоит оставлять ключ в замке на ночь Какие риски это создает в чрезвычайных ситуациях / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему не стоит оставлять ключ в замке на ночь
  • Какие риски это создает во время чрезвычайных ситуаций

Привычка оставлять ключ в замке с внутренней стороны двери кажется многим людям логичным способом защиты. На самом деле же это решение вовсе не гарантирует безопасности, но может создать серьезные проблемы в критических ситуациях.

Главред расскажет, почему нельзя оставлять ключ в замке изнутри на ночь.

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Иллюзия защиты от воров

Эксперты по безопасности отмечают, что ключ в замке вовсе не является препятствием для профессиональных воров. Наоборот, он может стать дополнительным удобством, пишет WP kobieta.

"Некоторые механизмы можно с лёгкостью взломать с помощью специальных инструментов, и наличие ключа в замке изнутри может стать дополнительным удобством для воров в таких случаях. Угроза существенно возрастает, особенно если двери застеклены или имеют декоративные отверстия, которые позволяют получить прямой доступ к ключу изнутри", — предупреждают специалисты.

Опасность во время чрезвычайных ситуаций

Наибольший риск заключается в случаях, когда требуется срочная помощь. Конструкция большинства замков устроена так, что ключ, оставленный с одной стороны, блокирует возможность использования другого ключа снаружи. Если в квартире возникнет пожар, кто-то потеряет сознание или возникнет другая критическая ситуация, близкие или спасатели не смогут быстро открыть дверь. В таких случаях приходится ломать замок или вырезать дверь, что отнимает драгоценные минуты, от которых может зависеть жизнь.

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О ресурсе: Kobieta.wp.pl

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