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Нужно ли закрывать двери при работе кондиционера: большинство ошибается

Инна Ковенько
17 июня 2026, 23:39
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Скорость охлаждения комнаты может варьироваться в зависимости от того, открыта ли дверь или закрыта.
Нужно ли закрывать двери при работе кондиционера: большинство ошибается
Нужно ли закрывать дверь, когда работает кондиционер? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Нужно ли закрывать дверь во время работы кондиционера
  • Как быстро охладить комнату

В жару кондиционер становится главным способом поддержания комфортной температуры в помещении. В то же время многие люди интуитивно не уверены, как именно лучше организовать пространство: оставлять межкомнатные двери открытыми или закрывать их.

Нужно ли закрывать двери, когда работает кондиционер

Если в доме установлена центральная система кондиционирования, она рассчитана на охлаждение сразу нескольких комнат, пишет The Spruce. В таком случае воздух должен свободно перемещаться между помещениями, и открытые двери этому способствуют.

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Когда двери остаются открытыми, холодный воздух более равномерно распределяется по комнатам, а система не работает с дополнительной нагрузкой. Это важно еще и потому, что воздух должен возвращаться в систему для повторного охлаждения. Если этого движения нет, циркуляция нарушается, и кондиционеру приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать температуру.

Другая ситуация с кондиционерами, которые работают на одну комнату — это оконные, портативные модели или сплит-системы. Здесь двери лучше держать закрытыми.

Когда помещение изолировано, кондиционер охлаждает меньшее пространство и быстрее достигает нужной температуры. Если двери открыты, холодный воздух просто уходит в соседние комнаты, и устройство тратит больше энергии.

Дополнительные факторы, влияющие на охлаждение комнаты

Есть и дополнительные факторы, которые заметно влияют на результат. Например, комнаты, выходящие на солнечную сторону, нагреваются значительно быстрее. В таком случае плотные шторы или жалюзи могут существенно уменьшить нагрев.

Также полезно использовать вентилятор вместе с кондиционером. Он сам по себе не охлаждает воздух, но помогает быстрее распределить прохладу по комнате, чтобы не было разницы в температуре в разных зонах.

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Об источнике: The Spruce

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