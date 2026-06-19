Проветривание во время непогоды: почему эксперты советуют открывать окна в дождь

Эксперты объяснили, почему проветривание во время дождя благотворно сказывается на микроклимате квартиры. Главное — соблюдать несколько простых правил.

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Проветривание дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Почему специалисты советуют проветривать дом во время дождя

Как дождь помогает очищать воздух в доме

Почему проветривание снижает риск появления плесени

Открывать окна, когда на улице идет дождь, сначала может показаться странной идеей. Обычно в непогоду все стараются плотнее закрыть окна, чтобы в дом не попала сырость. Однако специалисты по вентиляции утверждают обратное: если дождь тихий и нет сильного ветра, открывать окна не только можно, но и очень полезно для микроклимата в доме.

Этот способ освежить дом становится всё более популярным. И дело здесь не только в приятном ощущении свежести, которое появляется в комнатах, но и в реальной пользе для здоровья. Главред расскажет об этом подробнее.

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Воздух становится чище и свежее

Как сообщают на Blikk Rúzs, в любой закрытой квартире постоянно скапливается незаметная грязь. Это обычная домашняя пыль, мелкие испарения от мебели, а также химические вещества, которые остаются в воздухе после использования освежителей или средств для мытья пола и посуды.

Когда начинается дождь, воздух на улице за считанные минуты становится значительно чище. Капли воды улавливают, связывают и смывают на землю пыль, выхлопные газы и аллергены, которые до этого находились в атмосфере. Поэтому, открывая окно во время осадков, вы впускаете в дом максимально чистый и естественным образом отфильтрованный воздух.

Уменьшается количество статического электричества

В современных домах работает много техники: телевизоры, компьютеры, Wi-Fi-роутеры и разнообразные умные гаджеты. Из-за их постоянной работы в помещении накапливается статическое электричество.

Во время дождя уличный воздух насыщается большим количеством отрицательно заряженных ионов. Попадая в комнату, этот влажный и свежий воздух помогает уменьшить статический заряд на поверхностях предметов. В результате пребывание в комнате становится более комфортным.

Видео о том, как правильно проветривать комнату, можно посмотреть здесь:

Защита стен от появления грибка и плесени

Существует распространенное мнение, что проветривание во время дождя только усиливает сырость в квартире. На самом деле короткое интенсивное проветривание помогает вывести из дома избыточную влагу, которая накапливается из-за дыхания людей, сушки белья или приготовления пищи.

Когда свежий воздух с улицы попадает в комнату, он запускает циркуляцию и помогает выровнять уровень влажности. Благодаря этому на стекле и в холодных углах стен не образуется конденсат. А без конденсата значительно снижается риск появления грибка и черной плесени.

Как правильно проветривать комнаты во время дождя

Чтобы извлечь из этого процесса максимальную пользу и не навредить ремонту, эксперты советуют соблюдать простые правила.

Не держите окна открытыми долго

Нескольких минут интенсивного проветривания вполне достаточно, чтобы воздух в комнатах полностью обновился. Слишком длительное проветривание не рекомендуется.

Следите за направлением ветра

Открывать окна стоит только тогда, когда дождь несильный и нет сильного ветра. Вода не должна попадать на подоконники, обои, шторы или мебель.

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Об источнике: Blikk Rúzs Blikk Rúzs — популярный венгерский женский онлайн-таблоид, специализирующийся на лайфстайл-темах, советах для дома и новостях шоу-бизнеса. Издание известно своим лёгким развлекательным стилем и громкими заголовками, которые превращают повседневные советы в "сенсационные открытия". Это типичный ресурс для быстрого чтения, где практические бытовые рекомендации сочетаются с эмоциональной подачей информации.

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