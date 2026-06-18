Семья купила целую деревню по цене пары домов и теперь зарабатывает

Вы узнаете:
- Как две семьи стали владельцами целого поселения
- Что изменилось после переезда во французскую глубинку
- На что пришлось потратить больше денег, чем планировали
Супружеская пара из Великобритании отказалась от привычной жизни на пенсии и решилась на необычный шаг. Они продали свой дом и вместе с семьей дочери купили целую французскую деревню за 450 тысяч фунтов стерлингов.
76-летние Хелен и Терри Диапер приобрели небольшое поселение Лак-де-Мезон на юго-западе Франции. Вместе с дочерью Лиз Мерфи и ее мужем Дэвидом они стали владельцами шести домов возрастом около 400 лет, двух сараев и трех акров земли. Об этом пишет Mirror.
Неожиданное решение после переезда
Раньше Хелен и Терри жили в Ноттингеме, а Лиз с семьей в Манчестере. Родственники виделись всего несколько раз в год, однако пандемия и желание изменить образ жизни подтолкнули их к радикальному решению.
Чтобы осуществить мечту, Хелен продала свой дом с четырьмя спальнями, а Лиз рассталась со своим домом в Манчестере. Объединив средства, семьи приобрели целую деревню стоимостью 450 тысяч фунтов.
По словам Лиз, раньше они чувствовали себя участниками "крысиных бегов", постоянно балансируя между работой и семейными обязанностями. Французская глубинка показалась им возможностью начать все заново.
Как изменилась жизнь семьи после покупки деревни
После переезда новые владельцы провели масштабную реконструкцию. Три здания были превращены в туристические коттеджи для отдыхающих, способные принять до 19 гостей одновременно.
Семья также обновила собственные дома и расширила жилье для старшего поколения. Теперь бабушка и дедушка ежедневно проводят время с внуками, тогда как раньше виделись с ними лишь раз в несколько месяцев.
Семья считает Францию лучшим местом для жизни
По словам супругов, их привлекли не только низкие цены на недвижимость, но и более спокойный ритм жизни. Терри отметил, что французская культура кажется ему менее напряженной, а сама страна более чистой и удобной для жизни.
Еще одним плюсом семья называет местную налоговую систему. Пенсионеры могут получать налоговые льготы при найме помощников по дому, садовников и сиделок.
Хотя ремонт старинных зданий обошелся дороже запланированного, владельцы уверены, что вложения оправдали себя. Сегодня они живут без ипотеки и продолжают развивать туристический бизнес.
Ранее Главред писал о том, что люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалели. Вместо подготовки к возможному концу света жители все чаще выясняют отношения из-за бытовых проблем, состояния жилья и правил совместного проживания.
Также сообщалось о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.
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Об источнике: The Mirror
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