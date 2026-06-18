Семья купила целую деревню по цене пары домов и теперь зарабатывает

Вместо "крысиных бегов" и городской спешки семья выбрала французскую глубинку. Их смелое решение полностью изменило привычную жизнь.

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Супруги купили целую деревню во Франции / Коллаж Главред, фото: SWNS

Вы узнаете:

Как две семьи стали владельцами целого поселения

Что изменилось после переезда во французскую глубинку

На что пришлось потратить больше денег, чем планировали

Супружеская пара из Великобритании отказалась от привычной жизни на пенсии и решилась на необычный шаг. Они продали свой дом и вместе с семьей дочери купили целую французскую деревню за 450 тысяч фунтов стерлингов.

76-летние Хелен и Терри Диапер приобрели небольшое поселение Лак-де-Мезон на юго-западе Франции. Вместе с дочерью Лиз Мерфи и ее мужем Дэвидом они стали владельцами шести домов возрастом около 400 лет, двух сараев и трех акров земли. Об этом пишет Mirror.

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Неожиданное решение после переезда

Раньше Хелен и Терри жили в Ноттингеме, а Лиз с семьей в Манчестере. Родственники виделись всего несколько раз в год, однако пандемия и желание изменить образ жизни подтолкнули их к радикальному решению.

Чтобы осуществить мечту, Хелен продала свой дом с четырьмя спальнями, а Лиз рассталась со своим домом в Манчестере. Объединив средства, семьи приобрели целую деревню стоимостью 450 тысяч фунтов.

Объединив средства, семьи приобрели целую деревню стоимостью 450 тысяч фунтов / Фото: SWNS

По словам Лиз, раньше они чувствовали себя участниками "крысиных бегов", постоянно балансируя между работой и семейными обязанностями. Французская глубинка показалась им возможностью начать все заново.

Как изменилась жизнь семьи после покупки деревни

После переезда новые владельцы провели масштабную реконструкцию. Три здания были превращены в туристические коттеджи для отдыхающих, способные принять до 19 гостей одновременно.

Семья считает Францию лучшим местом для жизни / Фото: SWNS

Семья также обновила собственные дома и расширила жилье для старшего поколения. Теперь бабушка и дедушка ежедневно проводят время с внуками, тогда как раньше виделись с ними лишь раз в несколько месяцев.

Семья считает Францию лучшим местом для жизни

По словам супругов, их привлекли не только низкие цены на недвижимость, но и более спокойный ритм жизни. Терри отметил, что французская культура кажется ему менее напряженной, а сама страна более чистой и удобной для жизни.

Семья также обновила собственные дома / Фото: SWNS

Еще одним плюсом семья называет местную налоговую систему. Пенсионеры могут получать налоговые льготы при найме помощников по дому, садовников и сиделок.

Хотя ремонт старинных зданий обошелся дороже запланированного, владельцы уверены, что вложения оправдали себя. Сегодня они живут без ипотеки и продолжают развивать туристический бизнес.

Ранее Главред писал о том, что люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалели. Вместо подготовки к возможному концу света жители все чаще выясняют отношения из-за бытовых проблем, состояния жилья и правил совместного проживания.

Также сообщалось о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

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