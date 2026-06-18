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Семья купила целую деревню по цене пары домов и теперь зарабатывает

Константин Пономарев
18 июня 2026, 18:57
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Вместо "крысиных бегов" и городской спешки семья выбрала французскую глубинку. Их смелое решение полностью изменило привычную жизнь.
Супруги купили целую деревню во Франции
Супруги купили целую деревню во Франции / Коллаж Главред, фото: SWNS

Вы узнаете:

  • Как две семьи стали владельцами целого поселения
  • Что изменилось после переезда во французскую глубинку
  • На что пришлось потратить больше денег, чем планировали

Супружеская пара из Великобритании отказалась от привычной жизни на пенсии и решилась на необычный шаг. Они продали свой дом и вместе с семьей дочери купили целую французскую деревню за 450 тысяч фунтов стерлингов.

76-летние Хелен и Терри Диапер приобрели небольшое поселение Лак-де-Мезон на юго-западе Франции. Вместе с дочерью Лиз Мерфи и ее мужем Дэвидом они стали владельцами шести домов возрастом около 400 лет, двух сараев и трех акров земли. Об этом пишет Mirror.

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Неожиданное решение после переезда

Раньше Хелен и Терри жили в Ноттингеме, а Лиз с семьей в Манчестере. Родственники виделись всего несколько раз в год, однако пандемия и желание изменить образ жизни подтолкнули их к радикальному решению.

Чтобы осуществить мечту, Хелен продала свой дом с четырьмя спальнями, а Лиз рассталась со своим домом в Манчестере. Объединив средства, семьи приобрели целую деревню стоимостью 450 тысяч фунтов.

Объединив средства, семьи приобрели целую деревню стоимостью 450 тысяч фунтов
Объединив средства, семьи приобрели целую деревню стоимостью 450 тысяч фунтов / Фото: SWNS

По словам Лиз, раньше они чувствовали себя участниками "крысиных бегов", постоянно балансируя между работой и семейными обязанностями. Французская глубинка показалась им возможностью начать все заново.

Как изменилась жизнь семьи после покупки деревни

После переезда новые владельцы провели масштабную реконструкцию. Три здания были превращены в туристические коттеджи для отдыхающих, способные принять до 19 гостей одновременно.

Семья считает Францию лучшим местом для жизни
Семья считает Францию лучшим местом для жизни / Фото: SWNS

Семья также обновила собственные дома и расширила жилье для старшего поколения. Теперь бабушка и дедушка ежедневно проводят время с внуками, тогда как раньше виделись с ними лишь раз в несколько месяцев.

Семья считает Францию лучшим местом для жизни

По словам супругов, их привлекли не только низкие цены на недвижимость, но и более спокойный ритм жизни. Терри отметил, что французская культура кажется ему менее напряженной, а сама страна более чистой и удобной для жизни.

Семья также обновила собственные дома
Семья также обновила собственные дома / Фото: SWNS

Еще одним плюсом семья называет местную налоговую систему. Пенсионеры могут получать налоговые льготы при найме помощников по дому, садовников и сиделок.

Хотя ремонт старинных зданий обошелся дороже запланированного, владельцы уверены, что вложения оправдали себя. Сегодня они живут без ипотеки и продолжают развивать туристический бизнес.

Ранее Главред писал о том, что люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалели. Вместо подготовки к возможному концу света жители все чаще выясняют отношения из-за бытовых проблем, состояния жилья и правил совместного проживания.

Также сообщалось о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

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Об источнике: The Mirror

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