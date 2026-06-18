Цветы в горшках будут цвести до осени: садовник раскрыл действенную подкормку

Эксперт объяснил, чем подкармливать растения в горшках, чтобы они не теряли свою декоративность.

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Какие питательные вещества наиболее необходимы цветам для длительного цветения / Коллаж: Главред, фото: скриншот с youtube.com

Вы узнаете:

Чем подкармливать цветы в вазонах летом

Как часто вносить удобрения для обильного цветения

Зачем добавлять препараты с микроорганизмами

Выращивание декоративных растений в вазонах, контейнерах и горшках требует особого подхода к уходу. В отличие от цветов, растущих в открытом грунте, такие растения имеют ограниченный запас питательных веществ. Из-за этого почва быстрее истощается, листья могут желтеть, рост замедляется, а количество бутонов заметно сокращается.

Чтобы сохранить яркое цветение и здоровый вид растений на протяжении всего сезона, необходимо регулярно вносить удобрения. Особенно важной подкормка становится во второй половине лета, когда цветы тратят больше всего ресурсов на формирование новых соцветий.

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Главред решил выяснить, какие удобрения лучше всего подходят для цветов в вазонах и как правильно организовать подкормку, чтобы растения оставались декоративными до самой осени.

По словам автора YouTube-канала "Наша дача", для контейнерных растений оптимальным выбором являются комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий в сбалансированных пропорциях. Дополнительным преимуществом станет наличие в составе микроэлементов, необходимых для полноценного развития растений.

Азот помогает наращивать зеленую массу, фосфор стимулирует развитие корневой системы, а калий способствует длительному и обильному цветению, а также улучшает интенсивность окраски цветков.

Эксперты также советуют не забывать о поддержании биологической активности субстрата. Для этого используют препараты с эффективными микроорганизмами, которые помогают растениям лучше усваивать питательные вещества и улучшают состояние почвы.

"Байкал М — это эффективные микроорганизмы, они работают в почве, убирают лишние элементы питания, которые остаются, накапливаются и переходят в труднодоступную для корневой системы растений форму", — отметил садовод.

Как часто подкармливать цветы в вазонах

Специалисты рекомендуют проводить подкормку один раз в 10–14 дней. В то же время многие опытные садоводы используют другой подход — вносят питательные вещества чаще, но в меньших концентрациях, добавляя удобрения через один обычный полив.

При приготовлении питательного раствора важно соблюдать рекомендуемую дозировку. Чаще всего достаточно одной столовой ложки комплексного удобрения на 10 литров воды. Если подкормки проводятся чаще, концентрацию можно уменьшить до одной чайной ложки на тот же объем воды.

Для вазона объемом около 10 литров рекомендуется использовать не менее литра готового раствора. Особенно актуально это в период летней жары, когда растения активно потребляют влагу и питательные вещества.

Подробнее о подкормке цветов в вазонах смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Наша дача!" На YouTube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведёт канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своём профиле.

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