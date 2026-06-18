Секрет пышного цветения роз: чем обязательно подкормить кусты в июне

Опытные садоводы отмечают, что летний "рацион" роз кардинально отличается от весеннего.

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Чем подкормить розы в июне / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Чем удобрить розы для обильного цветения

Какие существуют домашние удобрения для роз

В июне на украинских клумбах распускаются первые розы, и именно в этот период садоводы могут повлиять на то, насколько обильным будет цветение. Несколько минут, потраченных на подкормку, способны обеспечить кустам силу, а цветам — размер и насыщенный цвет, пишет УНИАН.

Чем подкормить розы для активного роста

В начале сезона розам нужен азот, ведь он отвечает за формирование молодых побегов. Но уже летом акцент смещается: растениям необходимы калий и фосфор, которые влияют на количество бутонов, устойчивость к болезням и продолжительность цветения.

Среди минеральных удобрений цветоводы чаще всего выбирают суперфосфат, сульфат калия и монофосфат калия. Их вносят раз в месяц до окончания цветения, предварительно хорошо полив почву — так питательные вещества усваиваются быстрее.

Как правильно вносить удобрения

Подкормка роз возможна двумя способами — сухим и влажным. Сухой способ предполагает рытье небольшой траншеи вокруг куста, куда высыпают горсть препарата и засыпают землей. После этого клумбу обильно поливают.

Для влажного метода готовят раствор: 10 г удобрения на 10 л воды. Им поливают землю на расстоянии около 15 см от стебля или используют для опрыскивания листьев — это особенно эффективно в прохладную погоду.

Какой уход обеспечит пышное цветение

Чтобы розы цвели дольше, важно не только подкармливать их, но и регулярно удалять увядшие бутоны. Раз в неделю следует осматривать нижнюю сторону листьев — именно там чаще всего появляются первые признаки болезней или вредителей. В случае заражения растения сразу обрабатывают инсектицидами.

Чем подкормить розы народными средствами

Для тех, кто избегает минеральных препаратов, существуют проверенные натуральные варианты. Самый популярный — настой сорняков. Измельченную зелень настаивают 2–3 суток, разбавляют водой и используют в качестве питательного раствора.

Еще один доступный вариант — древесная зола. Ее можно вносить в сухом виде (примерно 100 г в каждую канавку) или готовить жидкое удобрение из стакана золы и 10 л воды. Такая подкормка укрепляет растения и улучшает качество цветения.

Виды роз / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, чем подкормить розы летом:

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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