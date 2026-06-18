Секрет пышного цветения роз: чем обязательно подкормить кусты в июне

Вы узнаете:
- Чем удобрить розы для обильного цветения
- Какие существуют домашние удобрения для роз
В июне на украинских клумбах распускаются первые розы, и именно в этот период садоводы могут повлиять на то, насколько обильным будет цветение. Несколько минут, потраченных на подкормку, способны обеспечить кустам силу, а цветам — размер и насыщенный цвет, пишет УНИАН.
Чем подкормить розы для активного роста
В начале сезона розам нужен азот, ведь он отвечает за формирование молодых побегов. Но уже летом акцент смещается: растениям необходимы калий и фосфор, которые влияют на количество бутонов, устойчивость к болезням и продолжительность цветения.
Среди минеральных удобрений цветоводы чаще всего выбирают суперфосфат, сульфат калия и монофосфат калия. Их вносят раз в месяц до окончания цветения, предварительно хорошо полив почву — так питательные вещества усваиваются быстрее.
Как правильно вносить удобрения
Подкормка роз возможна двумя способами — сухим и влажным. Сухой способ предполагает рытье небольшой траншеи вокруг куста, куда высыпают горсть препарата и засыпают землей. После этого клумбу обильно поливают.
Для влажного метода готовят раствор: 10 г удобрения на 10 л воды. Им поливают землю на расстоянии около 15 см от стебля или используют для опрыскивания листьев — это особенно эффективно в прохладную погоду.
Какой уход обеспечит пышное цветение
Чтобы розы цвели дольше, важно не только подкармливать их, но и регулярно удалять увядшие бутоны. Раз в неделю следует осматривать нижнюю сторону листьев — именно там чаще всего появляются первые признаки болезней или вредителей. В случае заражения растения сразу обрабатывают инсектицидами.
Чем подкормить розы народными средствами
Для тех, кто избегает минеральных препаратов, существуют проверенные натуральные варианты. Самый популярный — настой сорняков. Измельченную зелень настаивают 2–3 суток, разбавляют водой и используют в качестве питательного раствора.
Еще один доступный вариант — древесная зола. Ее можно вносить в сухом виде (примерно 100 г в каждую канавку) или готовить жидкое удобрение из стакана золы и 10 л воды. Такая подкормка укрепляет растения и улучшает качество цветения.
Смотрите видео о том, чем подкормить розы летом:
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Об источнике: УНИАН
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