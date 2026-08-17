"Начнут давить": раскрыт сценарий массовых бунтов в РФ против режима Путина

Большинство населения РФ понимает: цена протеста для них слишком высока, считает Иван Преображенский.

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Появлся прогноз новых бунтов в РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Важное из заявлений Преображенского:

Населения РФ понимает, что цена протеста для них слишком высока

В РФ в будущем есть риск возникновения эффекта снежного кома

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал вероятность массовых протестов в стране-агрессоре РФ против режима диктатора Владимира Путина.

"Наиболее активная часть взрослого российского общества либо сидит за решеткой, либо уехала из России, либо настолько раздавлена, что боится публично выйти. Но при этом есть очередное российское "непоротое" поколение, которое выросло при Путине, никогда не видело никакой альтернативы и у которого сейчас есть ощущение, что у него украли жизнь и будущее", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По словам эксперта - самое главное в современной России состоит в том, что абсолютное большинство населения понимает: цена протеста для них слишком высока.

"Они реалистично оценивают свою жизнь и не готовы сидеть по 5–10 лет просто за слова, за посты в социальных сетях, тем более за выход на улицу", - пояснил он.

Собеседник считает, что в РФ есть риск возникновения эффекта снежного кома и эффекта социальной сборки, когда одно событие внезапно может привести к тому, что общество проснется, и это заставляет российские власти принимать меры подавления.

"Я думаю, что сейчас начнется новая волна. Но, очевидно, они подождут, скорее всего, до завершения своей электоральной спецоперации, до 21 сентября, а потом начнут давить и ловить всех, кого выявили в процессе этих так называемых выборов и так называемой регистрации "Яблока". Сработает ли это - еще вопрос", - добавил Преображенский.

Смотрите видео - интервью Ивана Преображенского:

Бунт в РФ против Путина: журналист описал возможный сценарий

Журналист и публицист Александр Сотник считает маловероятным, что в России в ближайшее время возникнет масштабное народное движение против власти Владимира Путина.

По его оценке, накопившееся недовольство россиян скорее будет проявляться через отдельные конфликты и стихийные протесты в разных регионах. Однако превратить такие выступления в единую общенациональную акцию, по мнению журналиста, будет крайне сложно.

Сотник полагает, что российские силовые структуры способны оперативно вмешиваться в подобные ситуации и подавлять локальные волнения еще до того, как они получат широкое распространение.

Таким образом, вместо массового восстания журналист ожидает появление отдельных очагов недовольства, которые будут быстро локализоваться властями. Он считает, что без координации между протестующими и масштабной поддержки населения такие вспышки вряд ли смогут серьезно угрожать российскому руководству.

По словам Сотника, сценарий, при котором протесты одновременно охватят значительную часть страны и перерастут в организованное движение против Кремля, пока выглядит маловероятным.

Ранее политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал вопрос о том, начинают ли в РФ рассматривать кого-то на роль преемника диктатора РФ Владимира Путина.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто в медиа выступает с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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