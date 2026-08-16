"Оперативный котел": Свитан раскрыл детали массированных ударов по целям РФ

На материковой части России Силам обороны работать намного сложнее, чем по оккупированной территории Украины в Крыму.

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Роман Свитан рассказал о противодействии оккупантам РФ / коллаж: Главред, фото: МО РФ, скрин

Важное из заявлений Свитана:

Ракетные установки РФ в Крыму поражали во время выполнения пусков

На материковой части России Силам обороны работать намного сложнее

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан ответил на вопрос о поражении ракетных установок, которые РФ использует для нанесения ударов по украинским городам.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, часть пусковых установок РФ в Крыму была поражена непосредственно во время выполнения пусков по Украине.

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"Крым - это оперативный географический котел. Там сильно не подвигаешься. Есть несколько точек, где можно спрятаться или укрыться. Там достаточно наших партизан, которые работают. Есть средства радиоразведки, которые отслеживают положение российских пусковых установок. Есть те же самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и разведчики, беспилотники, которые могут отслеживать положение установок", - говорит эксперт.

По его словам, Силам обороны Украины работать в оккупированном Крыму гораздо проще, ведь все локации известны, также ощущается помощь местного сопротивления.

"Но как вы будете работать на российской территории? Крым - это наша территория, там в этом смысле проще. А на территории России они могут передвигаться на сотни километров вправо, влево, вперед, назад. Они могут очень легко менять местоположение. Вы просто не успеваете вычислить алгоритм их перемещения и перехватить их на каком-то участке", - пояснил он.

Кроме того, российскую территорию армия Украины не видит настолько хорошо, как Крым: "Условный AWACS видит Черное море, Крым, сухопутный коридор, часть Донецкой области. А Брянскую, Курскую и даже часть Белгородской и Воронежской областей он уже просто не видит. Поэтому определить местоположение российской пусковой установки на конкретном этапе уже просто нечем. Спутниками можно попробовать. Но россияне тоже знают, когда спутники проходят, когда они их видят и когда не видят. У них есть графики прохода военных спутников, и они также уходят от наблюдения".

/ Инфографика: Главред

Свитан добавил, что на материковой части России работать намного сложнее, чем по оккупированной территории Украины в Крыму.

"В Крыму у нас получается, а по Курской или Брянской областям - уже значительно сложнее. Кстати, именно поэтому россияне и перевезли туда пусковые установки. Не только "Искандеры", но и "Бастионы" для запуска "Цирконов" и "Ониксов", - резюмировал он.

Удары по целям РФ: важные детали

Силы беспилотных систем Украины заявили о проведении масштабной операции под названием "Крымский рубильник" на территории временно оккупированного Россией Крыма.

По словам командующего СБС Роберта Бровди с позывным "Мадяр", в ходе операции украинские беспилотники нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и позициям российских средств противовоздушной обороны в Крыму, а также на других оккупированных территориях.

Удары по Крыму - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Крым подвергся очередной атаке беспилотников. В Керчи, Феодосии, Щолкино и Красноперекопске раздавались взрывы.

По данным мониторинговых каналов, под удар попали подстанция в Советском районе и нефтебаза "ТЕС-Терминал-1" в Керчи. Из-за атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по Керченскому мосту.

Кроме того, советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что это может быть лишь началом, а российских оккупантов на полуострове впереди ждут серьёзные проблемы. По его словам, о последствиях будущих действий Украины россияне "будут вспоминать с ужасом".

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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