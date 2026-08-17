Спатифиллум порадует целым букетом новых цветов: что нужно добавить в почву

Вы узнаете:
- Чем подкормить спатифиллум из кухонных запасов
- Какие остатки стимулируют цветение
- Откуда родом это комнатное растение
Кофейная гуща, кожура банана и отвар крапивы способны заменить магазинные удобрения для спатифиллума - растение реагирует на них более активным ростом листьев и появлением новых цветоносов. Все компоненты есть на любой кухне, поэтому нет необходимости покупать специализированные смеси в садовых центрах, сообщает kertvar.hu.
Спатифиллум (Spathiphyllum) ценят не только за декоративность - тёмно-зелёные глянцевые листья контрастируют с высокими белыми покрывалами соцветий, - но и за способность очищать воздух в помещении от токсичных соединений.
Что можно использовать из кухонных отходов
Самый простой вариант - кофейная гуща. Благодаря высокому содержанию азота гуща стимулирует рост зеленой массы, а при смешивании с субстратом еще и улучшает его структуру.
За цветение отвечают фосфор и калий, которыми богата кожура банана. Её измельчают на мелкие кусочки и закапывают в почву.
Кальций растение получает из измельчённой яичной скорлупы, которую добавляют непосредственно в цветочный грунт. Небольшое количество древесной золы вносят либо в субстрат, либо растворяют в воде для полива.
Подходит также вода после варки овощей - при условии, что она не подсолена, в ней сохраняются минеральные вещества. Поливать ею можно только после полного остывания. По тому же принципу используют и воду после промывки или варки риса: небольшое количество крахмала делает ее деликатной подкормкой.
Отдельно готовят настой крапивы - природное азотное удобрение, которое перед поливом обязательно разбавляют водой.
Откуда происходит растение
Естественный ареал спатифиллума охватывает Центральную Америку - от южных районов Мексики - и простирается до северной части Южной Америки. Встречается растение также на Филиппинах, на самых восточных островах Индонезии и в отдельных регионах Азии.
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Об источнике: Kertvár.hu
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