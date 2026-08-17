Спатифиллум порадует целым букетом новых цветов: что нужно добавить в почву

Кухонные отходы, которые обычно оказываются в мусоре, заменяют покупные удобрения для одного из самых популярных комнатных растений.

https://glavred.info/sad-ogorod/spatifillum-poraduet-celym-buketom-novyh-cvetov-chto-nuzhno-dobavit-v-pochvu-10788947.html Ссылка скопирована

Чем подкормить спатифиллум / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

Вы узнаете:

видео дня

Чем подкормить спатифиллум из кухонных запасов

Какие остатки стимулируют цветение

Откуда родом это комнатное растение

Кофейная гуща, кожура банана и отвар крапивы способны заменить магазинные удобрения для спатифиллума - растение реагирует на них более активным ростом листьев и появлением новых цветоносов. Все компоненты есть на любой кухне, поэтому нет необходимости покупать специализированные смеси в садовых центрах, сообщает kertvar.hu.

Спатифиллум (Spathiphyllum) ценят не только за декоративность - тёмно-зелёные глянцевые листья контрастируют с высокими белыми покрывалами соцветий, - но и за способность очищать воздух в помещении от токсичных соединений.

Что можно использовать из кухонных отходов

Самый простой вариант - кофейная гуща. Благодаря высокому содержанию азота гуща стимулирует рост зеленой массы, а при смешивании с субстратом еще и улучшает его структуру.

За цветение отвечают фосфор и калий, которыми богата кожура банана. Её измельчают на мелкие кусочки и закапывают в почву.

Кальций растение получает из измельчённой яичной скорлупы, которую добавляют непосредственно в цветочный грунт. Небольшое количество древесной золы вносят либо в субстрат, либо растворяют в воде для полива.

Подходит также вода после варки овощей - при условии, что она не подсолена, в ней сохраняются минеральные вещества. Поливать ею можно только после полного остывания. По тому же принципу используют и воду после промывки или варки риса: небольшое количество крахмала делает ее деликатной подкормкой.

Отдельно готовят настой крапивы - природное азотное удобрение, которое перед поливом обязательно разбавляют водой.

Откуда происходит растение

Естественный ареал спатифиллума охватывает Центральную Америку - от южных районов Мексики - и простирается до северной части Южной Америки. Встречается растение также на Филиппинах, на самых восточных островах Индонезии и в отдельных регионах Азии.

Интересное по теме:

Об источнике: Kertvár.hu Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред