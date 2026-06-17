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Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкуса

Руслан Иваненко
17 июня 2026, 22:57
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Автор объяснил, почему свекла теряет сладость и какие подкормки помогают получить качественный урожай.
Свекла
Как ухаживать за свеклой летом / Коллаж: Главред, фото: скриншот с youtube.com

Вы узнаете:

  • Зачем свекле нужен бор и чем опасен его дефицит
  • Каких ошибок в уходе следует избегать для хорошего урожая

Многие дачники сталкиваются с неприятной ситуацией, когда вместо сочной и сладкой свеклы получают жесткие корнеплоды с белыми прожилками и горьковатым привкусом. Причиной такого результата часто становится некачественное питание растений или ошибки в уходе во время вегетации.

Главред решил выяснить, почему свекла теряет сладость и какие подкормки могут улучшить её вкусовые качества

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Автор YouTube-канала "Секреты урожая" рассказал об особенностях подкормки свеклы, которые помогают сформировать крупные, сладкие и хорошо сохранившиеся корнеплоды.

По словам специалиста, одной из самых распространенных ошибок является чрезмерное использование азотных удобрений во второй половине лета. Свежий навоз или настои сорняков стимулируют активный рост ботвы, однако это происходит в ущерб развитию самого корнеплода.

Как сделать свеклу сладкой

Для накопления природных сахаров свекле необходим натрий. Именно этот элемент помогает растению эффективнее транспортировать питательные вещества к корнеплоду.

"Дело в том, что наша современная огородная свекла является прямым потомком дикой морской свеклы, которая тысячелетиями росла на соленых морских побережьях, постоянно обдуваемая ветрами с каплями морской воды, — отмечает специалист. — На глубоком генетическом уровне этот овощ просто не может жить без натрия".

Для подкормки рекомендуется растворить одну столовую ложку поваренной соли без горки в 10 литрах отстоянной воды. Перед добавлением в ведро соль следует полностью растворить в небольшом количестве тёплой воды.

Почему свекле нужен бор

Еще одним важным условием формирования качественного урожая является достаточное количество бора. Его недостаток может проявляться покраснением и скручиванием листьев. При этом снаружи корнеплод может выглядеть здоровым, но внутри образуются тёмные пятна или сухая гниль, что значительно сокращает срок хранения.

"Бор — это строительный материал, отвечающий за правильное строение тканей и клеток внутри самого корнеплода", — говорится в материале.

Что любит и чего не любит свекла
Что любит и чего не любит свекла / Инфографика: Главред

Чтобы избежать борного голодания, в солевой раствор рекомендуют добавлять 2 грамма борной кислоты. Перед использованием её необходимо растворить в горячей воде температурой около 70–80 градусов, поскольку в холодной воде вещество практически не растворяется.

Каких правил ухода нужно придерживаться

Эксперты отмечают, что любую подкормку необходимо вносить только после обильного полива грядок чистой водой. Внесение концентрированного раствора в сухую почву может повредить корневую систему и вызвать стресс у растений.

Также важным этапом ухода остается прореживание посевов. Оптимальное расстояние между растениями должно составлять 10–12 сантиметров. Лишние всходы рекомендуется срезать ножницами, а не выдергивать из земли, чтобы избежать повреждения корней соседних растений.

Больше советов по уходу за свеклой, правильному поливу и подкормке смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"

YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, уделяя особое внимание доступным методам подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Помимо практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, которые помогают огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искреннему подходу и актуальным советам канал стал надежным помощником как для новичков, так и для опытных хозяев.

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