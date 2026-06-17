Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Огурцы растут кривыми не просто так: что нужно сделать, чтобы спасти урожай

Мария Николишин
17 июня 2026, 19:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Только один секрет поможет вырастить ровный, обильный и здоровый урожай.
Огурцы растут кривыми не просто так: что нужно сделать, чтобы спасти урожай
Почему огурцы вырастают кривыми / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему огурцы растут кривыми и деформированными
  • О каких проблемах сигнализирует форма плодов

Деформированные и кривые огурцы — распространенная проблема, с которой порой трудно бороться. Это беспокоит многих огородников, ведь не всегда понятно, что стало причиной такого урожая.

Главред решил разобраться, почему огурцы растут кривыми.

видео дня

Что форма огурца говорит о его здоровье

Форма огурца многое говорит о здоровье растения, но отклонения от нормы редко указывают на одну конкретную причину — они обычно являются результатом нескольких факторов одновременно, пишет deccoria.pl.

В то же время прямые, ровные плоды обычно указывают на стабильные и здоровые условия выращивания. Однако, когда огурцы начинают изгибаться, сужаться или приобретать необычную форму, это может быть признаком того, что чего-то не хватает.

Почему огурцы имеют крючкообразную форму

Если огурец имеет крючкообразную форму или неправильно изогнут, это указывает на неравномерный полив, особенно в период интенсивного роста. Колебания температуры или общий стресс для растения также могут иметь подобный эффект.

Почему у огурца есть сужение в центре

Формы огурца, похожие на песочные часы (сужение в центре), или другие неравномерные сужения могут быть результатом временных нарушений роста, таких как полив очень холодной водой, а также проблем с опылением.

Как правильно поливать огурцы, чтобы они росли ровными

Огурцы нуждаются в регулярном и достаточно обильном поливе, который обеспечивает постоянную слегка влажную среду на глубине около 5 см.

В период интенсивного роста и плодоношения (июнь–август) огурцы можно поливать каждые 2–3 дня или даже ежедневно в жаркую погоду.

Однако точную частоту полива следует регулировать в зависимости от погоды и типа почвы — на легких и песчаных почвах следует поливать чаще, а на тяжелых и глинистых — реже.

Правила полива огурцов
Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Какая правильная температура воды для полива огурцов

Температура воды не менее важна при поливе огурцов. Не стоит использовать ледяную воду из-под крана, а лучше брать подогретую с температурой около 18–22 °C.

Почему огурцы растут кривыми и как это исправить – видео:

Читайте также:

Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl — крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от новичков до опытных пользователей — и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород огурцы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и "минималка" вырастут: Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы

Доллар и "минималка" вырастут: Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы

20:33Экономика
В ЕС начали тайные переговоры с Кремлем по поводу Украины — чем всё закончилось

В ЕС начали тайные переговоры с Кремлем по поводу Украины — чем всё закончилось

20:23Мир
"Не Донбасс и не Крым": удар по Лавре показал главную цель Кремля в войне, что известно

"Не Донбасс и не Крым": удар по Лавре показал главную цель Кремля в войне, что известно

19:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
Головки будут большими и будут лежать до весны: чем подкормить чеснок в июне

Головки будут большими и будут лежать до весны: чем подкормить чеснок в июне

Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

Почему в СССР массово строили именно 9-этажки, а не 10: секрет раскрыт

Почему в СССР массово строили именно 9-этажки, а не 10: секрет раскрыт

Гороскоп на завтра, 18 июня: Тельцам — успехи, Львам — потеря

Гороскоп на завтра, 18 июня: Тельцам — успехи, Львам — потеря

Китайский гороскоп на завтра, 18 июня: Тиграм - экономия, Драконам - влюбленность

Китайский гороскоп на завтра, 18 июня: Тиграм - экономия, Драконам - влюбленность

Последние новости

20:46

Коварная головоломка со спичками, которую школьники решают быстрее родителей

20:33

Доллар и "минималка" вырастут: Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы

20:23

В ЕС начали тайные переговоры с Кремлем по поводу Украины — чем всё закончилось

20:02

Эксперты призвали оставлять лимоны у окон в июне: эффект удивит многихВидео

19:59

7 скрытых признаков, что кот чувствует себя с вами в безопасности: знают не все

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
19:42

"Не Донбасс и не Крым": удар по Лавре показал главную цель Кремля в войне, что известно

19:27

Конфликт поколений — почему старые и "скучные" привычки родителей работают

19:19

Сезонное падение цен на рынке Житомира: какие два продукта подешевели больше всего

19:10

Дроны атакуют, логистика трещит: Копытко о новых проблемах Россиимнение

Реклама
19:04

Огурцы растут кривыми не просто так: что нужно сделать, чтобы спасти урожайВидео

18:40

Скандал тысячелетней давности: что скрывали стены Софии КиевскойВидео

18:39

Что означает выражение "как горох о стену": откуда оно появилось в украинском языке

18:38

Счета вырастут в разы: в Ровно могут изменить тариф на воду

18:35

Почему перец "замирает" и желтеет после высадки: 4 роковые ошибки, которые губят урожай

18:33

Россияне полгода не могли наступать: Украина провела масштабную спецоперацию "Ашан"Видео

18:07

Старая сковорода просто засияет: какое средство удалит даже многолетний нагарВидео

18:00

Дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине - СМИ раскрыли детали решения G7

17:45

Начало удачного периода: три знака зодиака, которые изменят жизнь после 17 июня

17:34

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

17:28

Как распознать качественное сливочное масло: большинство совершает одну ошибку

Реклама
17:21

Что делает кот, когда остается дома один — ученые развенчали главный мифВидео

17:06

Быстро и за сущие копейки: как сделать систему капельного полива своими рукамиВидео

17:05

Будущей королеве сделали пересадку важного органа — чем она болела

17:03

Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

17:01

В Минобороны раскрыли первые подробности реформы ТЦК и СП — что изменится

17:01

Как правильно называть Екатерину на украинском языке: не "Катя" и не "Катюша".

16:50

Погибает: в РФ раскрыли правду о дочери певца Маликова

16:32

"Для россиян начинается ад": Федоров заинтриговал заявлением о судьбе Крыма

16:31

В Сумах прогремела серия взрывов: под ударом оказался терминал Новой почты

16:20

В СССР их запрещали: три украинских слова, которые почти забыли

16:17

Зачем класть кусочек мела в посуду: лайфхак из чешских кухонь

16:11

Головной убор из нулевых разрывает тренды: модные аксессуары лета 2026Видео

16:11

Спасут огород от нашествия улиток: какие кухонные отходы нужно рассыпать на грядках

15:55

Отслеживание мобилизованных и призыв по-новому: в Минобороны сделали важное заявление

15:49

Какие люди притягивают к себе достаток: месяцы рождения настоящих богачей

15:40

Одежду умершего — носить или выбросить: что говорит церковь

15:35

"Не могло быть": Ольга Мартыновская сделала гневное заявление

15:28

Почему 18 июня нельзя жаловаться на свою судьбу: какой церковный праздник

15:20

Объявлена ​​масштабная принудительная эвакуация в одном из регионов Украины - что известно

15:03

Танкер, мосты и прочее: Силы обороны нанесли мощный удар по объектам РФ

Реклама
14:54

Могут ли магниты на холодильнике увеличить счета за свет: ответ удивитВидео

14:53

Сколько лет на самом деле понадобится Украине для вступления в ЕС: посол дала ответ

14:46

Прогноз точен на 95%: сколько времени осталось до конца света

14:35

"Помогают накопления": Валевская рассказала о заработках во время войны

14:17

"Есть лишние деньги?": известная певица высказалась о Лавре и попала в скандалВидео

14:01

Женщина увидела будущее после смерти и испугалась за судьбу человечестваВидео

14:00

23 "Шахеда" атаковали Тростянец: город пережил тяжелую ночьФото

13:50

Коварный тест "валит" водителей на экзамене: кто на самом деле нарушил ПДДВидео

13:46

"Логистическая блокада": как украинские дроны меняют ход войны

12:58

Три запрета, которые нельзя нарушать в праздник 18 июня - приметы

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять