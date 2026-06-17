Огурцы растут кривыми не просто так: что нужно сделать, чтобы спасти урожай

Вы узнаете:
- Почему огурцы растут кривыми и деформированными
- О каких проблемах сигнализирует форма плодов
Деформированные и кривые огурцы — распространенная проблема, с которой порой трудно бороться. Это беспокоит многих огородников, ведь не всегда понятно, что стало причиной такого урожая.
Главред решил разобраться, почему огурцы растут кривыми.
Что форма огурца говорит о его здоровье
Форма огурца многое говорит о здоровье растения, но отклонения от нормы редко указывают на одну конкретную причину — они обычно являются результатом нескольких факторов одновременно, пишет deccoria.pl.
В то же время прямые, ровные плоды обычно указывают на стабильные и здоровые условия выращивания. Однако, когда огурцы начинают изгибаться, сужаться или приобретать необычную форму, это может быть признаком того, что чего-то не хватает.
Почему огурцы имеют крючкообразную форму
Если огурец имеет крючкообразную форму или неправильно изогнут, это указывает на неравномерный полив, особенно в период интенсивного роста. Колебания температуры или общий стресс для растения также могут иметь подобный эффект.
Почему у огурца есть сужение в центре
Формы огурца, похожие на песочные часы (сужение в центре), или другие неравномерные сужения могут быть результатом временных нарушений роста, таких как полив очень холодной водой, а также проблем с опылением.
Как правильно поливать огурцы, чтобы они росли ровными
Огурцы нуждаются в регулярном и достаточно обильном поливе, который обеспечивает постоянную слегка влажную среду на глубине около 5 см.
В период интенсивного роста и плодоношения (июнь–август) огурцы можно поливать каждые 2–3 дня или даже ежедневно в жаркую погоду.
Однако точную частоту полива следует регулировать в зависимости от погоды и типа почвы — на легких и песчаных почвах следует поливать чаще, а на тяжелых и глинистых — реже.
Какая правильная температура воды для полива огурцов
Температура воды не менее важна при поливе огурцов. Не стоит использовать ледяную воду из-под крана, а лучше брать подогретую с температурой около 18–22 °C.
Почему огурцы растут кривыми и как это исправить – видео:
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Об источнике: Deccoria
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