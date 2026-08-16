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Пышное цветение осенью гарантировано: какие растения высадить в августе

Алексей Тесля
16 августа 2026, 20:23
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Эксперты по садоводству советуют обратить внимание на несколько неприхотливых культур.
12 цветов, которые стоит посадить летом ради яркой осени в саду
Какие цветы можно посадить в саду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Конец августа - подходящее время, чтобы высадить растения, которые приживутся до холодов
  • Эксперты советуют обратить внимание на несколько неприхотливых культур

Лето постепенно подходит к концу, но это не значит, что саду пора терять краски. Конец августа и начало сентября - подходящее время, чтобы высадить растения, которые успеют прижиться до холодов и будут украшать участок осенью, а некоторые из них продолжат цвести и весной.

Эксперты по садоводству советуют обратить внимание на несколько неприхотливых культур. Большинству из них достаточно регулярного полива в сухую погоду и своевременного удаления отцветших бутонов, пишет Express.

видео дня

Примулы

Примулы хорошо чувствуют себя как на солнечных участках, так и в легкой полутени. Им нужна влажная, питательная, но хорошо пропускающая воду почва.

Если земля на участке слишком тяжелая, растения лучше разместить в контейнерах или на приподнятых клумбах с добавлением компоста. Высадка в конце августа - начале сентября позволит примулам сформировать крепкую корневую систему до наступления холодов.

Весной они могут зацвести желтыми, белыми, красными и фиолетовыми цветами. Регулярное удаление увядших соцветий помогает продлить декоративный период.

Маргаритки

Для тех, кто не хочет тратить много времени на уход, подойдут маргаритки. Эти растения хорошо переносят разные условия и могут расти на клумбах, вдоль дорожек, в контейнерах и горшках.

Лучше всего они развиваются на солнце или в полутени при условии, что почва хорошо дренирована. Осенью маргаритки сохраняют аккуратный вид, а весной начинают активно цвести.

Для более быстрого результата можно приобрести готовую рассаду. После завершения цветения разросшиеся кустики при необходимости делят и пересаживают.

Календарь цветения
/ Инфографика: Главред

Анютины глазки и виолы

Эти цветы особенно ценны в период, когда большинство садовых растений уже заканчивает цветение. Анютины глазки и виолы достаточно устойчивы к прохладной погоде и подходят для клумб, бордюров, контейнеров и подвесных кашпо.

Стелющиеся сорта особенно эффектно смотрятся в корзинах, образуя яркие цветочные композиции. При благоприятных условиях они способны сохранять декоративность даже в холодный сезон.

Чтобы кустики дольше формировали новые бутоны, необходимо регулярно убирать засохшие цветы.

Главное правило ухода

Какие бы растения ни были выбраны, после посадки важно не допускать пересыхания почвы, особенно в теплую и сухую погоду. При этом чрезмерный полив также нежелателен.

Простая регулярная забота - умеренное увлажнение и удаление увядших соцветий - поможет растениям хорошо укорениться и сохранить привлекательный вид до холодов.

Смотрите видео о высадке растений:

В ролике автор рассказывает о многолетниках, которые не боятся продолжительной засухи и способны развиваться даже там, где почва бедная и не отличается высокой плодородностью.

Он показывает выносливые и нетребовательные растения, рассказывает об их особенностях и дает практические советы по подбору культур для участков, где нет возможности часто поливать растения или регулярно улучшать состав грунта.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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