Мир приближается к новой ядерной гонке: WP предупредила об опасности

Авторы статьи отмечают, что государства фактически "сомнамбулически вступают" в новую гонку вооружений.

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Мир приближается к новой ядерной гонке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Китай и КНДР меняют баланс сил

Новые ядерные державы могут усилить риски

Международная система контроля над ядерными вооружениями, которая создавалась на протяжении десятилетий, постепенно теряет эффективность. На этом фоне мир приближается к новому этапу ядерного противостояния. Об этом говорится в аналитическом материале The Washington Post.

Авторы статьи отмечают, что государства фактически "сомнамбулически вступают" в новую гонку вооружений. Один за другим прекращают действовать договоры, ограничивавшие ядерные арсеналы, а страны, которые ранее исключали возможность создания собственного ядерного оружия, начинают менять свою позицию.

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Одним из наиболее значимых событий стало прекращение действия нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией. Соглашение было подписано в 2010 году администрацией Барака Обамы, а в 2021-м продлено Джо Байденом. Документ устанавливал ограничения на стратегические ядерные арсеналы двух крупнейших ядерных держав.

После окончания действия договора Вашингтон и Москва, на которые приходится около 86% мирового ядерного арсенала, впервые с 1972 года остались без аналогичного соглашения.

Китай и КНДР меняют баланс сил

При этом прежняя модель контроля над вооружениями, основанная преимущественно на договоренностях между США и Россией, уже не соответствует нынешней ситуации.

По данным The Washington Post, Китай располагает более чем 600 ядерными боеголовками и продолжает активно расширять свой арсенал. При этом Пекин не соглашается присоединяться к переговорам с Вашингтоном и Москвой.

Северная Корея, согласно оценкам, имеет около 50 готовых ядерных боеголовок и располагает материалами еще для нескольких десятков. Переговорный процесс с Пхеньяном не ведется с 2019 года.

На этом фоне растут опасения Южной Кореи и Японии относительно надежности американских гарантий безопасности.

В Южной Корее, как отмечает издание, около 70% населения уже выступают за создание собственной ядерной программы.

Япония пока официально придерживается трех неядерных принципов - не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать его размещения на своей территории. Однако позиция японских властей постепенно становится менее категоричной. Премьер-министр Санаэ Такаичи стала осторожнее высказываться о действующей политике, а министр обороны Синдзиро Коидзуми в июле призвал открыто обсуждать ядерный вопрос.

Новые ядерные державы могут усилить риски

Некоторые эксперты считают, что появление новых ядерных держав потенциально способно создать дополнительный баланс сил. В частности, ядерные арсеналы Южной Кореи и Японии могли бы стать противовесом Китаю и Северной Корее, а США получили бы возможность сократить военное присутствие в регионе.

Однако авторы публикации предупреждают о серьезных рисках такого сценария. Чем больше стран получают возможность использовать ядерное оружие, тем выше вероятность ошибочных решений, технических сбоев или неверной оценки намерений противника.

Особую опасность представляет небольшое географическое расстояние между потенциальными участниками конфликта. В случае кризиса у сторон может оказаться значительно меньше времени для принятия решений, что увеличивает вероятность катастрофического просчета.

Как снизить угрозу ядерной катастрофы

В The Washington Post считают, что масштабные переговоры о полном отказе государств от ядерного оружия в нынешних условиях выглядят маловероятными. Поэтому внимание следует сосредоточить на конкретных мерах, способных снизить вероятность случайной эскалации.

Среди возможных шагов авторы называют предварительное уведомление о ракетных испытаниях и крупных военных учениях, повышение прозрачности в вопросах, связанных с ядерными арсеналами, а также расширение доступа международных инспекторов.

Отдельное значение имеют прямые каналы связи между ядерными державами. По мнению авторов, такие линии коммуникации должны сохраняться даже в периоды серьезных дипломатических разногласий, в том числе между США и Китаем.

"Постепенные шаги могут повернуть стрелки Судного дня вспять", - говорится в публикации.

The Washington Post напоминает, что четыре десятилетия назад президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев были близки к заключению соглашения о полном уничтожении ядерного оружия.

Сегодня подобный сценарий выглядит гораздо менее реалистичным. Однако даже ограниченные договоренности между ядерными державами способны уменьшить вероятность ошибки, эскалации и потенциальной ядерной катастрофы.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика / Инфографика: Главред

Почему РФ не будет применять ядерное оружие

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан убежден, что ядерное оружие не будет применено.

По его словам, если бы Россия была готова применить ядерное оружие, она бы начала именно с него.

"Удар ядерным оружием по Киеву в 2022 году создал бы чрезвычайно серьезную проблему для Украины. И сейчас россияне точно не будут играть с ядерным оружием по одной простой причине: у нас появились средства поражения, которые могут создать на европейской части России гораздо большие проблемы, чем удар тактическим ядерным оружием по нашей территории", - подчеркнул он.

Ядерные угрозы России - последние новости

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин после Дня Победы 9 мая начал угрожать миру ядерным оружием.

Глава Кремля заявил о том, что завершаются работы над двумя системами с малыми ядерными энергетическими установками - беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник".

"С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", который также может быть оснащен ядерными боеголовками", - сказал Путин.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дерзко назвал США главным геополитическим соперником России и не побоялся пригрозить Америке ядерным оружием.

С 18 по 21 мая прошли масштабные российско-беларусские учения по применению ядерного оружия. Всего к учению будет привлечено более 64 тыс. личного состава и много техники, в том числе авиация и флот.

Министерство иностранных дел Украины назвало размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух диктатур беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности и призвало международных партнеров к жесткому ответу.

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Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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