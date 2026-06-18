Старинное украинское слово "ланити": что оно на самом деле означает

Вы узнаете:
- Что означает слово "ланити"
- Как украинские классики использовали его в своих произведениях
Современный украинский язык стремительно развивается, однако в погоне за простотой и лаконичностью мы часто ограничиваемся привычным лексическим минимумом. В то же время вне нашего внимания остаются настоящие языковые сокровища, способные превратить повседневную речь в изящную поэзию. Одним из таких незаслуженно забытых слов является "ланиты".
Главред выяснил, что скрывает в себе это благородное слово и почему лингвисты, в частности известный популяризатор языка Рами Аль Шайер, призывают чаще употреблять его в повседневной речи.
Что такое "ланиты" и откуда они происходят
Для современного уха слово "ланити" звучит несколько загадочно и даже экзотично. Однако ответ очень прост: ланити — это щеки. Именно так наши предки называли боковые части лица.
Лексема имеет глубокие праславянские корни и укоренилась в нашем языке через старославянскую книжную традицию. На протяжении веков слово "ланита" (в единственном числе) или "ланиты" (во множественном числе) использовалось как полноценный эквивалент привычных нам "щек", но со временем перешло в категорию высокого, торжественного стиля.
Голос классиков: от Шевченко до Нечуя-Левицкого
В классической украинской литературе "ланити" всегда были инструментом создания особой эмоциональной атмосферы. Писатели обращались к этому слову, чтобы подчеркнуть красоту, молодость, застенчивость или, наоборот, глубокую печаль персонажей.
"Жде його Марія, І ждучи плаче, молодії ланіти, очі і уста Марніють зримо" — Тарас Шевченко
В прозе это слово приобретало особый колорит, передавая дух эпохи:
"Болярині тепер тільки й знають, що натирати ланіти червоними рум'янами" — Иван Нечуй-Левицкий
Анатомически скулы всегда первыми выдавали внутреннее состояние человека: они вспыхивали румянцем от смущения, бледнели от страха или покрывались слезами тоски.
Почему стоит вернуть слово "щеки" в свой лексикон
Богатство языка измеряется его синонимическим рядом. Конечно, в кабинете врача или во время бытовой ссоры слово "щеки" будет более уместным. Однако, когда вы хотите сделать изысканный комплимент, написать романтическое сообщение или просто придать разговору благородное звучание — вспомните о ланитах.
Украинский язык обладает невероятной мелодичностью, и возвращение таких древних слов в живой, повседневный обиход — это лучший способ сохранить его уникальный генетический код. Так что не бойтесь удивлять окружающих: пусть на ваших ланитах чаще появляется благородный румянец от красивых украинских слов.
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Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.
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