Старинное украинское слово "ланити": что оно на самом деле означает

Для современного слушателя слово "ланити" звучит несколько загадочно и даже экзотично.

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Что такое "ланити" / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

Что означает слово "ланити"

Как украинские классики использовали его в своих произведениях

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Современный украинский язык стремительно развивается, однако в погоне за простотой и лаконичностью мы часто ограничиваемся привычным лексическим минимумом. В то же время вне нашего внимания остаются настоящие языковые сокровища, способные превратить повседневную речь в изящную поэзию. Одним из таких незаслуженно забытых слов является "ланиты".

Главред выяснил, что скрывает в себе это благородное слово и почему лингвисты, в частности известный популяризатор языка Рами Аль Шайер, призывают чаще употреблять его в повседневной речи.

Что такое "ланиты" и откуда они происходят

Для современного уха слово "ланити" звучит несколько загадочно и даже экзотично. Однако ответ очень прост: ланити — это щеки. Именно так наши предки называли боковые части лица.

Лексема имеет глубокие праславянские корни и укоренилась в нашем языке через старославянскую книжную традицию. На протяжении веков слово "ланита" (в единственном числе) или "ланиты" (во множественном числе) использовалось как полноценный эквивалент привычных нам "щек", но со временем перешло в категорию высокого, торжественного стиля.

Голос классиков: от Шевченко до Нечуя-Левицкого

В классической украинской литературе "ланити" всегда были инструментом создания особой эмоциональной атмосферы. Писатели обращались к этому слову, чтобы подчеркнуть красоту, молодость, застенчивость или, наоборот, глубокую печаль персонажей.

"Жде його Марія, І ждучи плаче, молодії ланіти, очі і уста Марніють зримо" — Тарас Шевченко

В прозе это слово приобретало особый колорит, передавая дух эпохи:

"Болярині тепер тільки й знають, що натирати ланіти червоними рум'янами" — Иван Нечуй-Левицкий

Анатомически скулы всегда первыми выдавали внутреннее состояние человека: они вспыхивали румянцем от смущения, бледнели от страха или покрывались слезами тоски.

Почему стоит вернуть слово "щеки" в свой лексикон

Богатство языка измеряется его синонимическим рядом. Конечно, в кабинете врача или во время бытовой ссоры слово "щеки" будет более уместным. Однако, когда вы хотите сделать изысканный комплимент, написать романтическое сообщение или просто придать разговору благородное звучание — вспомните о ланитах.

Украинский язык обладает невероятной мелодичностью, и возвращение таких древних слов в живой, повседневный обиход — это лучший способ сохранить его уникальный генетический код. Так что не бойтесь удивлять окружающих: пусть на ваших ланитах чаще появляется благородный румянец от красивых украинских слов.

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Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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