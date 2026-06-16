Как сказать на украинском "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан": лучшие варианты

Вы узнаете:
- Как сказать на украинском "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан"
- Какие варианты предлагают украинцы
Украинцы, выросшие в русифицированной среде, хорошо помнят фразу для запоминания цветов радуги — "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан". Однако в украинском языке такой устоявшейся фразы нет, и именно это стало темой обсуждения в Threads, где пользователь Владимир Стратиенко спросил подписчиков, как бы они перевели известное мнемоническое выражение. Об этом пишет Oboz.ua.
Почему в Украине нет одного "канонического" стишка
В комментариях к посту появились десятки вариантов, но ни один не претендует на статус общепринятого. Самыми популярными стали два коротких текста:
"Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати"
"Чепурний пузатий жук з’їв барвистий свіжий фрукт"
В чём причина разнообразия
Одной из причин отсутствия единого варианта является то, что промежуточный цвет между красным и жёлтым в украинском языке имеет несколько названий — "оранжевий", "помаранчевий" и "жовтогарячий". Это открывает возможность для различных интерпретаций в стишках.
В тексте о цапле этот цвет передан словом "осень", а в стишке о жуке — "пузатий", что намекает на "помаранчевий".
Даже само явление имеет два равноправных названия — "веселка" и "райдуга". Поэтому украинская языковая традиция естественным образом допускает вариативность, а не один устоявшийся шаблон.
Смотрите видео о том, как легко запомнить последовательность цветов радуги:
Украинцы могут выбрать ту мнемоническую строку, которая им ближе, или придумать свою собственную. Ведь главное назначение таких фраз — помочь легко запомнить последовательность цветов. А широкий выбор только обогащает языковое пространство.
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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