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Почему стресс вызывает выпадение волос: как это остановить

Алена Кюпели
18 июня 2026, 22:24
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Как понять, что выпадение волос связано со стрессом, который украинцы переживают почти каждый день и ночь.
волосы
Волосы могут серьезно страдать из-за стресса / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Кратко:

  • Как стресс влияет на волосы
  • Как отрастить волосы после стресса

Стресс — это то, с чем сталкиваются все украинцы. И хотя некоторый стресс полезен для регулирования метаболизма и нервной системы, а также для повышения мотивации и концентрации, когда стресс становится хроническим и всепроникающим, он становится проблематичным.

Хотя нам всем знакомы симптомы стресса на коже — например, высыпания и воспаления — или на нашем организме в целом (например, нарушения сна и неправильное питание), влияние стресса на волосы менее известно.

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Как стресс нарушает цикл роста волос

Чтобы понять, как стресс влияет на основную функцию роста волос, важно понимать, как работает цикл роста волос. По словам бьюти-журналиста Джорджии Дэй из HELLO, волосы имеют запрограммированный жизненный цикл, который начинается с фазы роста, за которой следует фаза покоя и, наконец, заканчивается фазой выпадения.

Эти три фазы — анаген, катаген и телоген, а экзоген — это заключительная фаза выпадения. Фаза анагена является наиболее активной из них, и именно в ней в корне волоса образуются новые клетки. В целом, волосы растут примерно на 1-2 см в месяц, хотя это зависит от многих факторов.

Почему стресс вызывает выпадение волос: как это остановить
Волосы имеют несколько фаз выпадения/ фото: pexels

Почему выпадение волос появляется после стрессового события?

Согласно исследованию клиники трансплантации волос на Харли-стрит, более 15 миллионов взрослых в Великобритании страдают от той или иной формы выпадения или истончения волос. Хотя потеря от 80 до 100 волосков в день является нормой, чрезмерное выпадение волос может быть признаком того, что что-то не так, и что цикл роста нарушен, что приводит к преждевременному началу фазы выпадения.

"Волосяные фолликулы очень чувствительны к физиологическим изменениям, и хронический стресс может перевести большее количество фолликулов из активной фазы роста (анаген) в фазу покоя (телоген), что в конечном итоге приводит к усиленному выпадению волос", — добавляет клинический трихолог Кейт Холден.

волосы, окрашивание волос
волосы, окрашивание волос / фото: depositphotos.com/ua

Признаки того, что выпадение волос может быть связано со стрессом

Подобно тому, как стресс проявляется на коже, есть признаки, на которые следует обратить внимание. Распространенные признаки включают усиленное выпадение волос во время мытья или расчесывания, больше волос на подушках или одежде, заметно более широкий пробор, уменьшение объема или более тонкий хвост. В отличие от некоторых других форм выпадения волос, выпадение волос, вызванное стрессом, как правило, носит диффузный характер по всей коже головы, а не концентрируется в определенных областях.

Как поддержать здоровый рост волос

Что касается внесения изменений в ваш режим ухода за волосами и укладки, то можно сделать многое. Часто упускаемую из виду проблему ухода за волосами, а также проблему выпадения волос и видимого выпадения волос, здоровая и сбалансированная кожа головы имеет важное значение для здорового роста волос, поэтому поддержание оптимального состояния кожи головы в значительной степени способствует росту более здоровых волос.

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