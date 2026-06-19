Что сделать 20 июня, чтобы решить финансовые проблемы: какой церковный праздник

Если 20 июня накормить беспризорное животное, сделанное добро непременно вернется, а финансовые трудности минуют стороной.

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Какой церковный праздник 20 июня / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

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Какой церковный праздник 20 июня

Что можно делать 20 июня

Что нельзя делать 20 июня

В субботу, 20 июня, православные христиане вспоминают святого священномученика Мефодия, епископа Патарского, который прославился своей непоколебимой верой, богословской мудростью и преданностью Церкви. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 20 июня

О раннем периоде жизни святителя сохранилось немного сведений. Известно, что он возглавлял христианскую общину в городе Патары, расположенном на территории современной Турции. В то время Церковь переживала непростые времена, сталкиваясь с гонениями и постоянными испытаниями.

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Мефодий был известен как талантливый проповедник и глубокий богослов. Он заботился о духовном развитии своей паствы, защищал христианское учение от ересей и призывал верующих сохранять единство и верность своей вере. Его труды оказали заметное влияние не только на местную общину, но и на христианские церкви Малой Азии.

Святой посвятил свою жизнь укреплению нравственных ценностей и распространению евангельских истин. Однако во время очередной волны преследований христиан он был арестован. Несмотря на требования отказаться от веры и поклониться языческим богам, епископ остался верен своим убеждениям.

За стойкость и преданность Христу Мефодий принял мученическую смерть. После кончины Церковь причислила его к лику святых, а его жизненный путь стал примером мужества, духовной силы и верности христианским идеалам.

Приметы 20 июня

Если 20 июня ясный и теплый день - лето будет урожайным и без резких похолоданий.

Утренний туман обещает теплую, но влажную погоду в ближайшие дни.

Если вечером небо чистое и звездное, ближайшие дни будут сухими.

Что нельзя делать 20 июня

Церковь же в этот день, как всегда, призывает к сдержанности в словах и поступках. Считается недопустимым ссориться, проявлять грубость, завидовать, быть скупым или отказывать в помощи. Отдельно отмечается, что уныние также есть духовный грех, которого следует избегать.

Что можно делать 20 июня

В народной традиции этот день известен как Мефодий Перепелятник. Такое название он получил из-за давнего обычая: именно в этот период охотники отправлялись на охоту на перепелов, ведь птица была особенно доступна в летнее время. Существовало и хорошее поверье: если 20 июня накормить беспризорное животное, сделанное добро непременно вернется, а финансовые трудности минуют стороной.

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