Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Что сделать 20 июня, чтобы решить финансовые проблемы: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
19 июня 2026, 10:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Если 20 июня накормить беспризорное животное, сделанное добро непременно вернется, а финансовые трудности минуют стороной.
Какой церковный праздник 20 июня
Какой церковный праздник 20 июня / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 20 июня
  • Что можно делать 20 июня
  • Что нельзя делать 20 июня

В субботу, 20 июня, православные христиане вспоминают святого священномученика Мефодия, епископа Патарского, который прославился своей непоколебимой верой, богословской мудростью и преданностью Церкви. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 20 июня

О раннем периоде жизни святителя сохранилось немного сведений. Известно, что он возглавлял христианскую общину в городе Патары, расположенном на территории современной Турции. В то время Церковь переживала непростые времена, сталкиваясь с гонениями и постоянными испытаниями.

видео дня

Мефодий был известен как талантливый проповедник и глубокий богослов. Он заботился о духовном развитии своей паствы, защищал христианское учение от ересей и призывал верующих сохранять единство и верность своей вере. Его труды оказали заметное влияние не только на местную общину, но и на христианские церкви Малой Азии.

Святой посвятил свою жизнь укреплению нравственных ценностей и распространению евангельских истин. Однако во время очередной волны преследований христиан он был арестован. Несмотря на требования отказаться от веры и поклониться языческим богам, епископ остался верен своим убеждениям.

За стойкость и преданность Христу Мефодий принял мученическую смерть. После кончины Церковь причислила его к лику святых, а его жизненный путь стал примером мужества, духовной силы и верности христианским идеалам.

Приметы 20 июня

  • Если 20 июня ясный и теплый день - лето будет урожайным и без резких похолоданий.
  • Утренний туман обещает теплую, но влажную погоду в ближайшие дни.
  • Если вечером небо чистое и звездное, ближайшие дни будут сухими.

Что нельзя делать 20 июня

Церковь же в этот день, как всегда, призывает к сдержанности в словах и поступках. Считается недопустимым ссориться, проявлять грубость, завидовать, быть скупым или отказывать в помощи. Отдельно отмечается, что уныние также есть духовный грех, которого следует избегать.

Что можно делать 20 июня

В народной традиции этот день известен как Мефодий Перепелятник. Такое название он получил из-за давнего обычая: именно в этот период охотники отправлялись на охоту на перепелов, ведь птица была особенно доступна в летнее время. Существовало и хорошее поверье: если 20 июня накормить беспризорное животное, сделанное добро непременно вернется, а финансовые трудности минуют стороной.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атаковала гражданские судна в Черном море: есть погибший и раненые

Россия атаковала гражданские судна в Черном море: есть погибший и раненые

11:48Украина
Впервые за более чем 10 лет: ЕС продлил санкции против России не на 6 месяцев

Впервые за более чем 10 лет: ЕС продлил санкции против России не на 6 месяцев

11:12Мир
РФ готовит сверхмощный обстрел, под ударом может оказаться крупный ТРЦ: названы сроки

РФ готовит сверхмощный обстрел, под ударом может оказаться крупный ТРЦ: названы сроки

10:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 19 июня: Петухам - агрессия, Обезьянам - перчинка

Китайский гороскоп на завтра, 19 июня: Петухам - агрессия, Обезьянам - перчинка

Доллар взлетел вверх, а евро внезапно обвалился: курс валют на 19 июня

Доллар взлетел вверх, а евро внезапно обвалился: курс валют на 19 июня

Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности

Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности

Взрослый сын Киркорова ошарашил внешним видом: как он выглядит

Взрослый сын Киркорова ошарашил внешним видом: как он выглядит

Почему немцы никогда не ополаскивают посуду после мытья: ответ удивит многих

Почему немцы никогда не ополаскивают посуду после мытья: ответ удивит многих

Последние новости

11:48

Россия атаковала гражданские судна в Черном море: есть погибший и раненые

11:32

Запреты в праздник 20 июня: что ни в коем случае нельзя делать

11:23

Три знака забудут о проблемах: Луна принесет долгожданную радость

11:12

Впервые за более чем 10 лет: ЕС продлил санкции против России не на 6 месяцев

10:56

Что сделать 20 июня, чтобы решить финансовые проблемы: какой церковный праздник

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
10:55

Собрали 11 тысяч военных: россияне готовятся к наступлению на важный город

10:31

РФ готовит сверхмощный обстрел, под ударом может оказаться крупный ТРЦ: названы сроки

10:10

Трамп кардинально поменял свое отношение к Украине: Макрон раскрыл детали

10:08

Чего боится Путин и когда возможен конец войны: основные заявления Зеленского из Брюсселя

Реклама
09:57

Певица, не раз попадавшая в ДТП, повторно получила водительские права

09:05

"Люди спрашивают": жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии постоянного траура

08:51

Оккупанты обстреляли сами себя - ракета влетела в НПЗ: новые детали атаки по МосквеВидео

08:31

Удар по Москве разозлил даже пропагандистов: почему они обвиняют Кремль во лжи

08:26

Невзлин объяснил, почему меморандум с Ираном может дорого стоить Трампумнение

07:57

Рой дронов атаковал Крым: пожары охватили важные объекты оккупантов - мониторы

06:56

РФ ударила по Харькову КАБами: разрушены более 40 жилых домов, пострадали дети

06:02

"Ватная купюра": историк объяснил, почему на 1000 гривен должен быть не Вернадский

05:36

Гороскоп на завтра, 20 июня: Тельцам — недоразумения, Рыбам — облегчение

05:11

Почему розетки в СССР делали значительно выше, чем сейчас: ответ удивит многих

04:52

Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности

Реклама
04:15

Инопланетяне есть, но они не летят к Земле: ученые раскрыли пугающую правду

03:50

От одного побега до целого сада: список растений, которые легко размножить из черенка

03:23

Проветривание во время непогоды: почему эксперты советуют открывать окна в дождь

03:00

В жизни начнется полоса счастья: каким знакам зодиака неожиданно повезет

02:30

Белые кухни выходят из тренда: какие цвета активно набирают популярность

01:10

30 грн не предел: киевлян предупредили о новом росте цен на проезд в метро

18 июня, четверг
23:59

У Лукашенко будут проблемы: в ОП напомнили о целях для ударов в Беларуси

23:06

НБУ выпустит новую серебряную монету к юбилею Независимости: что о ней известно

23:00

"Июль станет решающим": Кремль оказался перед трудным выбором из-за ударов ВСУ

22:59

Ситуация в пользу ВСУ: в Пентагоне раскрыли детали улучшения положения на фронте

22:53

"Тушки" поднялись в воздух: Россия готовит удар по Украине, что известно

22:52

Путин отдал приказ арестовать давнего друга: Денисенко объяснил, что происходитмнение

22:24

Почему стресс вызывает выпадение волос: как это остановить

22:13

Засор исчезнет за считаные минуты: простой способ очистить трубы без сантехникаВидео

22:01

Ошибки огородников в летний период: какие действия губят урожай овощей

22:00

Союзники готовят масштабное усиление Украины: что приняли на "Рамштайне"

21:51

"Он вернулся": Джоли сделала заявление о разводе с Питтом

21:15

После мощных ударов НПЗ под Москвой потерял все мощности переработки — Reuters

21:12

"Должны сидеть в тюрьме": в Минобороны раскрыли детали реформы ТЦК, что изменят

21:04

Цветы в горшках будут цвести до осени: садовник раскрыл действенную подкормкуВидео

Реклама
20:39

"Изменит всё в этой войне": Федоров сделал громкое заявление об украинской баллистике

20:27

"Не всі клепки на місці" :какая ремесленная ошибка породила известное выражение

20:21

Почему немцы никогда не ополаскивают посуду после мытья: ответ удивит многих

20:08

Что может заставить Путина прекратить войну: у Зеленского назвали единственный сценарий

19:58

"Лучше, чтобы гибли украинские солдаты": Моравецкий сделал скандальное заявление

19:17

Подкормка овощей в июне: чем полить морковь и свеклу для роста

19:12

Старинное украинское слово "ланити": что оно на самом деле означает

19:12

Один нюанс определил судьбу Украины и России: о чём умалчивали советские учебникиВидео

18:57

Семья купила целую деревню по цене пары домов и теперь зарабатывает

18:48

Воздушные атаки и диверсии: раскрыт сценарий агрессии РФ против НАТО

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять