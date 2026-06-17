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Когда отмечают Ивана Купала в 2026 году: дата праздника, традиции и обряды

Виталий Кирсанов
17 июня 2026, 10:22
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Издавна считалось, что в купальскую ночь граница между миром людей и потусторонними силами становится особенно тонкой.
Когда отмечают Ивана Купала в 2026 году
Когда отмечают Ивана Купала в 2026 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда празднуют Ивана Купала в Украине в 2026 году
  • Какие традиции связаны с праздником
  • Можно ли купаться в Купальскую ночь

Праздник Ивана Купала считается одним из самых древних и загадочных в славянской культуре. Его история уходит корнями в языческие времена, а дата празднования менялась вместе с календарными реформами и церковными традициями.

Сегодня Купальская ночь связана как с летним солнцестоянием, так и с днем почитания Иоанна Крестителя. Поэтому существует несколько дат, которые считают временем празднования этого события. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на УНИАН.

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Когда празднуют Ивана Купала в Украине в 2026 году

По словам эзотерика и эксперта по жизненным стратегиям Натали Домини, первоначально праздник Купала был связан с днем летнего солнцестояния - периодом самого длинного дня и самой короткой ночи в году. В 2026 году это астрономическое явление приходится на 21 июня.

В современной традиции праздник тесно переплетается с христианским календарем. Согласно новому церковному стилю, Рождество Иоанна Предтечи отмечается 24 июня, поэтому Купальская ночь приходится на период с 23 на 24 июня. По юлианскому календарю дата остается прежней - ночь с 6 на 7 июля.

Какие традиции связаны с праздником

Издавна считалось, что в купальскую ночь граница между миром людей и потусторонними силами становится особенно тонкой. Именно поэтому наши предки проводили многочисленные обряды очищения и гадания.

Среди самых известных традиций - прыжки через костер, купание в водоемах, плетение венков и поиск легендарного цветка папоротника.

Особое значение придавали утренней росе. До восхода солнца женщины расстилали на траве полотенца, рушники и другие тканые изделия, чтобы собрать на них росу. Затем ее использовали для умывания, считая, что такая вода помогает сохранить красоту, здоровье кожи и остроту зрения.

Также существовал обычай ходить босиком по росе. Считалось, что этот ритуал помогает восстановить силы, наполниться энергией природы и укрепить связь с землей.

Почему искали цветок папоротника

Одним из самых известных символов Ивана Купала остается мифический цветок папоротника. Несмотря на то, что папоротник не цветет, в народных поверьях поиск этого цветка имел глубокий символический смысл.

Считалось, что человек, отправляясь ночью в лес, проходил своеобразное испытание. Поиск цветка символизировал стремление обрести внутренний свет, преодолеть страхи, отпустить прошлые переживания и лучше понять самого себя.

Для чего прыгали через костер

Огонь в славянской традиции считался мощной очищающей стихией. Поэтому одним из главных обрядов праздника были прыжки через костер.

Предки верили, что пламя способно избавить человека от накопленного негатива и очистить его энергетику. При этом купальский костер не принято было тушить водой - огонь должен был погаснуть естественным образом.

Можно ли купаться в Купальскую ночь

Купание также являлось важной частью праздника. После очищения огнем люди заходили в воду, завершая ритуал единения двух стихий.

Согласно народным представлениям, именно сочетание огня и воды помогало человеку обновиться духовно и физически.

Зачем девушки пускали венки по воде

Еще одной известной традицией были купальские гадания. Незамужние девушки плели венки из луговых трав и цветов, после чего отпускали их на воду.

Чаще всего для венков использовали чабрец, зверобой, ромашки и одуванчики. Круглая форма символизировала солнце, жизненный цикл, гармонию и женскую энергию.

Что нельзя делать на Ивана Купала

Наши предки верили, что в этот день некоторых действий лучше избегать, чтобы не навлечь неприятности.

Что нельзя делать в этот праздник:

  • купаться ночью - считалось, что в это время усиливается активность нечистой силы, поэтому тем, кто все же заходил в воду, советовали не заплывать далеко и не купаться в одиночку;
  • спать в купальскую ночь - по поверьям, во сне человек становится уязвимым и может навлечь на себя неприятности;
  • быть осторожным в лесу - запрещалось топтать растения, особенно лекарственные, чтобы не нарушить природный баланс;
  • жаловаться и предаваться тоске - негативные мысли в этот день могут притянуть проблемы и неудачи.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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