Когда отмечают Ивана Купала в 2026 году: дата праздника, традиции и обряды

Издавна считалось, что в купальскую ночь граница между миром людей и потусторонними силами становится особенно тонкой.

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Когда отмечают Ивана Купала в 2026 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда празднуют Ивана Купала в Украине в 2026 году

Какие традиции связаны с праздником

Можно ли купаться в Купальскую ночь

Праздник Ивана Купала считается одним из самых древних и загадочных в славянской культуре. Его история уходит корнями в языческие времена, а дата празднования менялась вместе с календарными реформами и церковными традициями.

Сегодня Купальская ночь связана как с летним солнцестоянием, так и с днем почитания Иоанна Крестителя. Поэтому существует несколько дат, которые считают временем празднования этого события. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на УНИАН.

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Когда празднуют Ивана Купала в Украине в 2026 году

По словам эзотерика и эксперта по жизненным стратегиям Натали Домини, первоначально праздник Купала был связан с днем летнего солнцестояния - периодом самого длинного дня и самой короткой ночи в году. В 2026 году это астрономическое явление приходится на 21 июня.

В современной традиции праздник тесно переплетается с христианским календарем. Согласно новому церковному стилю, Рождество Иоанна Предтечи отмечается 24 июня, поэтому Купальская ночь приходится на период с 23 на 24 июня. По юлианскому календарю дата остается прежней - ночь с 6 на 7 июля.

Какие традиции связаны с праздником

Издавна считалось, что в купальскую ночь граница между миром людей и потусторонними силами становится особенно тонкой. Именно поэтому наши предки проводили многочисленные обряды очищения и гадания.

Среди самых известных традиций - прыжки через костер, купание в водоемах, плетение венков и поиск легендарного цветка папоротника.

Особое значение придавали утренней росе. До восхода солнца женщины расстилали на траве полотенца, рушники и другие тканые изделия, чтобы собрать на них росу. Затем ее использовали для умывания, считая, что такая вода помогает сохранить красоту, здоровье кожи и остроту зрения.

Также существовал обычай ходить босиком по росе. Считалось, что этот ритуал помогает восстановить силы, наполниться энергией природы и укрепить связь с землей.

Почему искали цветок папоротника

Одним из самых известных символов Ивана Купала остается мифический цветок папоротника. Несмотря на то, что папоротник не цветет, в народных поверьях поиск этого цветка имел глубокий символический смысл.

Считалось, что человек, отправляясь ночью в лес, проходил своеобразное испытание. Поиск цветка символизировал стремление обрести внутренний свет, преодолеть страхи, отпустить прошлые переживания и лучше понять самого себя.

Для чего прыгали через костер

Огонь в славянской традиции считался мощной очищающей стихией. Поэтому одним из главных обрядов праздника были прыжки через костер.

Предки верили, что пламя способно избавить человека от накопленного негатива и очистить его энергетику. При этом купальский костер не принято было тушить водой - огонь должен был погаснуть естественным образом.

Можно ли купаться в Купальскую ночь

Купание также являлось важной частью праздника. После очищения огнем люди заходили в воду, завершая ритуал единения двух стихий.

Согласно народным представлениям, именно сочетание огня и воды помогало человеку обновиться духовно и физически.

Зачем девушки пускали венки по воде

Еще одной известной традицией были купальские гадания. Незамужние девушки плели венки из луговых трав и цветов, после чего отпускали их на воду.

Чаще всего для венков использовали чабрец, зверобой, ромашки и одуванчики. Круглая форма символизировала солнце, жизненный цикл, гармонию и женскую энергию.

Что нельзя делать на Ивана Купала

Наши предки верили, что в этот день некоторых действий лучше избегать, чтобы не навлечь неприятности.

Что нельзя делать в этот праздник:

купаться ночью - считалось, что в это время усиливается активность нечистой силы, поэтому тем, кто все же заходил в воду, советовали не заплывать далеко и не купаться в одиночку;

спать в купальскую ночь - по поверьям, во сне человек становится уязвимым и может навлечь на себя неприятности;

быть осторожным в лесу - запрещалось топтать растения, особенно лекарственные, чтобы не нарушить природный баланс;

жаловаться и предаваться тоске - негативные мысли в этот день могут притянуть проблемы и неудачи.

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