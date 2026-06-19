Инопланетяне есть, но они не летят к Земле: ученые раскрыли пугающую правду

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- Главная проблема для межзвездных путешествий — колоссальные расстояния во Вселенной
- Еще один фактор — энергетическая цена межзвездных перелетов
После публикации в США ранее засекреченных данных о неопознанных аномальных явлениях и выхода новых фильмов на тему внеземной жизни интерес к идее визитов инопланетян снова вырос.
Однако научное сообщество сохраняет скептическую позицию. Главный аргумент — колоссальные расстояния во Вселенной, пишет Science Alert.
Даже ближайшая к Земле звезда находится на расстоянии около 4 световых лет, а современные космические аппараты слишком медленны, чтобы преодолевать такие дистанции за разумное время. Теоретические путешествия на почти световых скоростях сталкиваются с проблемой замедления времени и экстремальных энергозатрат.
Дополнительная сложность — защита от космической среды: даже редкие частицы на сверхвысоких скоростях становятся разрушительными, создавая радиационные и физические риски для любого аппарата.
Еще один фактор — энергетическая цена межзвездных перелетов. По оценкам физиков, она настолько велика, что делает подобные миссии крайне маловероятными для любой цивилизации, особенно с учетом того, что ресурсы можно получить в пределах собственной звездной системы.
Сомнения усиливает и биологический аспект: условия Земли уникальны, а её атмосфера, насыщенная кислородом, может быть непригодной или даже опасной для форм жизни, эволюционировавших в иных средах.
При этом ученые не отрицают существование жизни во Вселенной. По данным астрономов, обнаружены тысячи экзопланет, а потенциально обитаемых миров может быть значительно больше. Возможные признаки жизни также ищут в пределах Солнечной системы — на Марсе и ледяных спутниках планет-гигантов.
С 1960-х годов ведутся поиски сигналов внеземных цивилизаций в рамках проектов SETI и Breakthrough Listen, однако убедительных результатов пока нет.
Исследователи подчеркивают: отсутствие доказательств не означает отсутствие жизни, но масштабы Вселенной и ограниченность времени наблюдений делают такие поиски крайне сложными.
Следы НЛО - теория ученых
Возможен сценарий, при котором развитые внеземные цивилизации уже могли появляться в пределах Солнечной системы, а следы их активности потенциально до сих пор могут находиться в околоземном пространстве.
Как сообщает Universe, одна из гипотез предполагает, что такие цивилизации могли отправлять в космос самовоспроизводящиеся автоматические аппараты — так называемые зонды фон Неймана.
Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.
Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.
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Об источнике: Science Alert
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