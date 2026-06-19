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Инопланетяне есть, но они не летят к Земле: ученые раскрыли пугающую правду

Алексей Тесля
19 июня 2026, 04:15
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Даже ближайшая к Земле звезда находится на расстоянии около 4 световых лет, напомнили ученые.
Космос
Появилась неожиданная теория о пришельцах / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Future_of_images, Pexels/Lucas Pezeta

Вы узнаете:

  • Главная проблема для межзвездных путешествий — колоссальные расстояния во Вселенной
  • Еще один фактор — энергетическая цена межзвездных перелетов

После публикации в США ранее засекреченных данных о неопознанных аномальных явлениях и выхода новых фильмов на тему внеземной жизни интерес к идее визитов инопланетян снова вырос.

Однако научное сообщество сохраняет скептическую позицию. Главный аргумент — колоссальные расстояния во Вселенной, пишет Science Alert.

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Даже ближайшая к Земле звезда находится на расстоянии около 4 световых лет, а современные космические аппараты слишком медленны, чтобы преодолевать такие дистанции за разумное время. Теоретические путешествия на почти световых скоростях сталкиваются с проблемой замедления времени и экстремальных энергозатрат.

Дополнительная сложность — защита от космической среды: даже редкие частицы на сверхвысоких скоростях становятся разрушительными, создавая радиационные и физические риски для любого аппарата.

Еще один фактор — энергетическая цена межзвездных перелетов. По оценкам физиков, она настолько велика, что делает подобные миссии крайне маловероятными для любой цивилизации, особенно с учетом того, что ресурсы можно получить в пределах собственной звездной системы.

Сомнения усиливает и биологический аспект: условия Земли уникальны, а её атмосфера, насыщенная кислородом, может быть непригодной или даже опасной для форм жизни, эволюционировавших в иных средах.

При этом ученые не отрицают существование жизни во Вселенной. По данным астрономов, обнаружены тысячи экзопланет, а потенциально обитаемых миров может быть значительно больше. Возможные признаки жизни также ищут в пределах Солнечной системы — на Марсе и ледяных спутниках планет-гигантов.

С 1960-х годов ведутся поиски сигналов внеземных цивилизаций в рамках проектов SETI и Breakthrough Listen, однако убедительных результатов пока нет.

Исследователи подчеркивают: отсутствие доказательств не означает отсутствие жизни, но масштабы Вселенной и ограниченность времени наблюдений делают такие поиски крайне сложными.

Следы НЛО - теория ученых

Возможен сценарий, при котором развитые внеземные цивилизации уже могли появляться в пределах Солнечной системы, а следы их активности потенциально до сих пор могут находиться в околоземном пространстве.

Как сообщает Universe, одна из гипотез предполагает, что такие цивилизации могли отправлять в космос самовоспроизводящиеся автоматические аппараты — так называемые зонды фон Неймана.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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Об источнике: Science Alert

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