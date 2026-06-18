Засор исчезнет за считаные минуты: простой способ очистить трубы без сантехника

Вы узнаете:
- Для очистки слива понадобятся два простых ингредиента, которые есть на любой кухне
- Химическая реакция помогает разрушить скопившиеся загрязнения
Засор в сливе душа — одна из самых распространенных бытовых проблем. Однако во многих случаях справиться с ней можно самостоятельно, не тратя деньги на вызов специалиста и не используя агрессивные химические средства.
Для очистки слива понадобятся два простых ингредиента, которые обычно есть на любой кухне, — пищевая сода и белый уксус, пишет Express.
При их смешивании происходит химическая реакция, создающая давление внутри трубы и помогающая разрушить скопившиеся загрязнения.
Шаг 1. Засыпьте пищевую соду
- Насыпьте в слив около половины стакана пищевой соды. Если отверстие небольшое, можно воспользоваться воронкой, чтобы порошок попал непосредственно в трубу.
Шаг 2. Добавьте белый уксус
- Затем влейте в слив примерно полстакана белого уксуса. Сразу после этого появится характерное шипение и пузырьки. В процессе реакции выделяется углекислый газ, который создает дополнительное давление и способствует разрыхлению грязи, ставшей причиной засора.
Шаг 3. Подождите некоторое время
- Оставьте смесь действовать минимум на 30 минут. При сильных засорах рекомендуется подождать несколько часов или даже оставить средство на ночь. Если слив можно закрыть пробкой, сделайте это — так реакция будет более эффективной.
Шаг 4. Промойте слив горячей водой
- После ожидания вскипятите чайник и аккуратно вылейте горячую воду в сливное отверстие. Горячая вода поможет удалить размягченные отложения и смоет остатки соды и уксуса, оставив трубы более чистыми и избавив их от неприятного запаха.
Этот простой способ позволяет быстро привести слив в порядок с помощью доступных домашних средств и избежать лишних расходов на услуги сантехника.
Эксперты назвали эффективный способ устранения засоров в трубах
Одним из наиболее результативных методов очистки канализационных труб специалисты считают гидродинамическую промывку. Технология предполагает подачу воды под высоким давлением с использованием специального оборудования.
Для проведения процедуры применяются насосная установка, резервуар с водой и гибкий шланг с различными насадками, которые выбираются в зависимости от характера и сложности засора. Сильный поток воды позволяет удалить жировые отложения, известковый налет и другие загрязнения, накопившиеся внутри труб.
Главным преимуществом метода является бережное воздействие на трубопровод: загрязнения удаляются эффективно, не повреждая внутреннюю поверхность труб. Благодаря такой очистке восстанавливается нормальная проходимость канализации, а риск повторного появления засоров значительно снижается.
Смотрите видео - как устранить серьёзный засор на кухне
В представленном видео рассказывается о решении проблемы сильного засора в кухонной мойке, из-за которого вода практически не уходила в слив. Авторы на собственном примере демонстрируют процесс очистки труб и делятся опытом устранения подобных неисправностей в домашних условиях.
Для борьбы с засором они последовательно использовали несколько популярных средств и инструментов, включая сантехнический трос, вантуз и специальные составы для прочистки труб. По словам авторов, эффективного результата удалось добиться только благодаря комплексному применению всех этих методов.
Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.
Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.
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Об источнике: Express.co.uk
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