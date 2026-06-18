Засор исчезнет за считаные минуты: простой способ очистить трубы без сантехника

Для очистки слива понадобятся два простых ингредиента, которые обычно есть на любой кухне.

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Как быстро прочистить канализационный слив / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Для очистки слива понадобятся два простых ингредиента, которые есть на любой кухне

Химическая реакция помогает разрушить скопившиеся загрязнения

Засор в сливе душа — одна из самых распространенных бытовых проблем. Однако во многих случаях справиться с ней можно самостоятельно, не тратя деньги на вызов специалиста и не используя агрессивные химические средства.

Для очистки слива понадобятся два простых ингредиента, которые обычно есть на любой кухне, — пищевая сода и белый уксус, пишет Express.

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При их смешивании происходит химическая реакция, создающая давление внутри трубы и помогающая разрушить скопившиеся загрязнения.

Шаг 1. Засыпьте пищевую соду

Насыпьте в слив около половины стакана пищевой соды. Если отверстие небольшое, можно воспользоваться воронкой, чтобы порошок попал непосредственно в трубу.

Шаг 2. Добавьте белый уксус

Затем влейте в слив примерно полстакана белого уксуса. Сразу после этого появится характерное шипение и пузырьки. В процессе реакции выделяется углекислый газ, который создает дополнительное давление и способствует разрыхлению грязи, ставшей причиной засора.

Шаг 3. Подождите некоторое время

Оставьте смесь действовать минимум на 30 минут. При сильных засорах рекомендуется подождать несколько часов или даже оставить средство на ночь. Если слив можно закрыть пробкой, сделайте это — так реакция будет более эффективной.

Шаг 4. Промойте слив горячей водой

После ожидания вскипятите чайник и аккуратно вылейте горячую воду в сливное отверстие. Горячая вода поможет удалить размягченные отложения и смоет остатки соды и уксуса, оставив трубы более чистыми и избавив их от неприятного запаха.

/ Инфографика: Главред

Этот простой способ позволяет быстро привести слив в порядок с помощью доступных домашних средств и избежать лишних расходов на услуги сантехника.

Эксперты назвали эффективный способ устранения засоров в трубах

Одним из наиболее результативных методов очистки канализационных труб специалисты считают гидродинамическую промывку. Технология предполагает подачу воды под высоким давлением с использованием специального оборудования.

Для проведения процедуры применяются насосная установка, резервуар с водой и гибкий шланг с различными насадками, которые выбираются в зависимости от характера и сложности засора. Сильный поток воды позволяет удалить жировые отложения, известковый налет и другие загрязнения, накопившиеся внутри труб.

Главным преимуществом метода является бережное воздействие на трубопровод: загрязнения удаляются эффективно, не повреждая внутреннюю поверхность труб. Благодаря такой очистке восстанавливается нормальная проходимость канализации, а риск повторного появления засоров значительно снижается.

Смотрите видео - как устранить серьёзный засор на кухне

В представленном видео рассказывается о решении проблемы сильного засора в кухонной мойке, из-за которого вода практически не уходила в слив. Авторы на собственном примере демонстрируют процесс очистки труб и делятся опытом устранения подобных неисправностей в домашних условиях.

Для борьбы с засором они последовательно использовали несколько популярных средств и инструментов, включая сантехнический трос, вантуз и специальные составы для прочистки труб. По словам авторов, эффективного результата удалось добиться только благодаря комплексному применению всех этих методов.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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