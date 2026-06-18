НБУ выпустит новую серебряную монету к юбилею Независимости: что о ней известно

О чём вы узнаете:
- Какую монету готовит к выпуску НБУ
- Какими характеристиками будет обладать новая монета
Национальный банк Украины планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 гривен. Выпуск посвящен 35-летию провозглашения независимости Украины. Ожидается, что нумизматическая новинка появится уже в августе.
О запланированном выпуске сообщили в НБУ. По информации регулятора, монета будет называться "К 35-летию независимости Украины" и пополнит тематическую серию "Украинское государство".
Технические характеристики и тираж
На данный момент Национальный банк обнародовал лишь основные параметры будущего выпуска. Памятную монету отчеканят из серебра. Масса драгоценного металла в чистоте составит 62,2 грамма, а диаметр монеты — 50 миллиметров.
Выпуск будет лимитированным, ведь запланированный тираж составляет всего до 5 000 экземпляров. Детали художественного оформления и точную дату презентации дизайна в НБУ пообещали сообщить позже.
Особенности памятных монет в Украине
Памятные монеты представляют собой особый вид денежных знаков, сочетающих в себе функции платежного средства и коллекционного объекта. Они имеют официальный номинал и являются законным платежным средством на территории Украины наравне с обычными монетами соответствующего номинала.
Главным отличием таких выпусков является уникальный дизайн. В отличие от монет массового обращения, они содержат оригинальные изображения, символику и надписи, связанные с историческими событиями, знаменательными датами или культурными явлениями.
Благодаря этому памятные монеты выполняют не только экономическую, но и культурно-просветительскую функцию, популяризируя национальное наследие, историю и государственные ценности. Из-за ограниченных тиражей и высокой художественной ценности такие выпуски традиционно вызывают значительный интерес среди украинских и иностранных коллекционеров.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, являющийся эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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