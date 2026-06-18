НБУ выпустит новую серебряную монету к юбилею Независимости: что о ней известно

Нацбанк готовит новый юбилейный выпуск, приуроченный к 35-летию Независимости Украины. Серебряная монета будет отчеканена ограниченным тиражом.

https://glavred.info/economics/nbu-vipustit-novu-sribnu-monetu-do-yuvileyu-nezalezhnosti-shcho-pro-neji-vidomo-10773977.html Ссылка скопирована

Памятная монета / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какую монету готовит к выпуску НБУ

Какими характеристиками будет обладать новая монета

Национальный банк Украины планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 гривен. Выпуск посвящен 35-летию провозглашения независимости Украины. Ожидается, что нумизматическая новинка появится уже в августе.

О запланированном выпуске сообщили в НБУ. По информации регулятора, монета будет называться "К 35-летию независимости Украины" и пополнит тематическую серию "Украинское государство".

видео дня

Технические характеристики и тираж

На данный момент Национальный банк обнародовал лишь основные параметры будущего выпуска. Памятную монету отчеканят из серебра. Масса драгоценного металла в чистоте составит 62,2 грамма, а диаметр монеты — 50 миллиметров.

Выпуск будет лимитированным, ведь запланированный тираж составляет всего до 5 000 экземпляров. Детали художественного оформления и точную дату презентации дизайна в НБУ пообещали сообщить позже.

Особенности памятных монет в Украине

Памятные монеты представляют собой особый вид денежных знаков, сочетающих в себе функции платежного средства и коллекционного объекта. Они имеют официальный номинал и являются законным платежным средством на территории Украины наравне с обычными монетами соответствующего номинала.

Главным отличием таких выпусков является уникальный дизайн. В отличие от монет массового обращения, они содержат оригинальные изображения, символику и надписи, связанные с историческими событиями, знаменательными датами или культурными явлениями.

Благодаря этому памятные монеты выполняют не только экономическую, но и культурно-просветительскую функцию, популяризируя национальное наследие, историю и государственные ценности. Из-за ограниченных тиражей и высокой художественной ценности такие выпуски традиционно вызывают значительный интерес среди украинских и иностранных коллекционеров.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, являющийся эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред