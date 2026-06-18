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Почему немцы никогда не ополаскивают посуду после мытья: ответ удивит многих

Дарья Пшеничник
18 июня 2026, 20:21
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Эксперты отмечают, что многое зависит от правильной дозировки моющего средства.
Моет посуду
Как немцы экономят воду при мытье посуды / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

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  • Почему немецкие хозяйки никогда не ополаскивают посуду после мытья
  • Безопасен ли такой подход

Бытовые привычки разных народов часто вызывают удивление у иностранцев. То, что для одной культуры является нерушимым правилом чистоты, для другой — расточительством. Ярким примером этого является немецкий подход к мытью посуды.

Многие жители Германии практикуют особый метод: они моют тарелки в раковине, наполненной водой с моющим средством, а затем сразу отправляют их на сушилку — без ополаскивания под проточной водой. Главред разобрался, какие прагматические причины стоят за этой привычкой и безопасно ли это для здоровья.

Три кита немецкого метода: экономия, технологии и время

Как пишет ТСН, немцы славятся своим рациональным подходом к быту, и отказ от окончательного смывания пены основан на трех главных аргументах:

  • Жесткая экономия воды: забота об экологии и высокие тарифы на коммунальные услуги научили немцев беречь каждую каплю. Ежедневное ополаскивание "съедает" десятки литров воды. В годовом исчислении отказ от этой процедуры позволяет сэкономить тысячи литров и существенно снизить суммы в счетах.
  • Формула современных моющих средств: бытовая химия в Германии производится по высоким стандартам. Большинство средств являются биоразлагаемыми. Они разработаны так, чтобы тонкая пленка пены стекала вместе с водой и испарялась естественным путем, не оставляя на поверхности разводов или налета. Посуда после высыхания выглядит безупречно блестящей.
  • Оптимизация времени: современный ритм жизни требует быстроты. Пропуская этап ополаскивания, хозяйки значительно сокращают время на уборку, что особенно ощутимо после больших семейных застолий или вечеринок.

А как насчёт безопасности: что говорят эксперты

Вопрос, который больше всего беспокоит представителей других культур: не вредит ли химия организму?

Специалисты отмечают, что такой способ является вполне безопасным, но при условии строгого соблюдения дозировки моющего средства. Если не превышать норму, указанную в инструкции, микроскопические остатки вещества на посуде не способны нанести вред взрослому человеку.

В то же время эксперты советуют делать исключение для аллергиков, людей с повышенной чувствительностью кожи и желудка, а также обязательно ополаскивать детскую посуду и бутылочки для младенцев чистой водой.

Секреты безупречной чистоты немецких хозяек

Помимо специфической мойки, поддерживать кухню в идеальном состоянии немцам помогают ещё несколько золотых правил:

  • Мытье "по горячим следам": посуду обычно моют сразу после трапезы, пока остатки еды не успели засохнуть. Это экономит и воду, и усилия.
  • Борьба с бактериями: особое внимание уделяется чистоте самих инструментов — губки для посуды и кухонные полотенца меняются очень часто. Также регулярно дезинфицируется сама сушилка.

Почему этот лайфхак приживётся не везде

Несмотря на очевидную выгоду, немецкий метод подойдет не каждому. Во-первых, огромную роль играет психологический фактор и сила привычки — для многих людей именно скрип чистой посуды под проточной водой является гарантом гигиены.

Во-вторых, эффективность этого способа напрямую зависит от качества водопроводной воды и состава моющих средств, которые в разных странах могут существенно отличаться.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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