Почему немцы никогда не ополаскивают посуду после мытья: ответ удивит многих

Вы узнаете:
- Почему немецкие хозяйки никогда не ополаскивают посуду после мытья
- Безопасен ли такой подход
Бытовые привычки разных народов часто вызывают удивление у иностранцев. То, что для одной культуры является нерушимым правилом чистоты, для другой — расточительством. Ярким примером этого является немецкий подход к мытью посуды.
Многие жители Германии практикуют особый метод: они моют тарелки в раковине, наполненной водой с моющим средством, а затем сразу отправляют их на сушилку — без ополаскивания под проточной водой. Главред разобрался, какие прагматические причины стоят за этой привычкой и безопасно ли это для здоровья.
Три кита немецкого метода: экономия, технологии и время
Как пишет ТСН, немцы славятся своим рациональным подходом к быту, и отказ от окончательного смывания пены основан на трех главных аргументах:
- Жесткая экономия воды: забота об экологии и высокие тарифы на коммунальные услуги научили немцев беречь каждую каплю. Ежедневное ополаскивание "съедает" десятки литров воды. В годовом исчислении отказ от этой процедуры позволяет сэкономить тысячи литров и существенно снизить суммы в счетах.
- Формула современных моющих средств: бытовая химия в Германии производится по высоким стандартам. Большинство средств являются биоразлагаемыми. Они разработаны так, чтобы тонкая пленка пены стекала вместе с водой и испарялась естественным путем, не оставляя на поверхности разводов или налета. Посуда после высыхания выглядит безупречно блестящей.
- Оптимизация времени: современный ритм жизни требует быстроты. Пропуская этап ополаскивания, хозяйки значительно сокращают время на уборку, что особенно ощутимо после больших семейных застолий или вечеринок.
А как насчёт безопасности: что говорят эксперты
Вопрос, который больше всего беспокоит представителей других культур: не вредит ли химия организму?
Специалисты отмечают, что такой способ является вполне безопасным, но при условии строгого соблюдения дозировки моющего средства. Если не превышать норму, указанную в инструкции, микроскопические остатки вещества на посуде не способны нанести вред взрослому человеку.
В то же время эксперты советуют делать исключение для аллергиков, людей с повышенной чувствительностью кожи и желудка, а также обязательно ополаскивать детскую посуду и бутылочки для младенцев чистой водой.
Секреты безупречной чистоты немецких хозяек
Помимо специфической мойки, поддерживать кухню в идеальном состоянии немцам помогают ещё несколько золотых правил:
- Мытье "по горячим следам": посуду обычно моют сразу после трапезы, пока остатки еды не успели засохнуть. Это экономит и воду, и усилия.
- Борьба с бактериями: особое внимание уделяется чистоте самих инструментов — губки для посуды и кухонные полотенца меняются очень часто. Также регулярно дезинфицируется сама сушилка.
Почему этот лайфхак приживётся не везде
Несмотря на очевидную выгоду, немецкий метод подойдет не каждому. Во-первых, огромную роль играет психологический фактор и сила привычки — для многих людей именно скрип чистой посуды под проточной водой является гарантом гигиены.
Во-вторых, эффективность этого способа напрямую зависит от качества водопроводной воды и состава моющих средств, которые в разных странах могут существенно отличаться.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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