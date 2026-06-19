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От одного побега до целого сада: список растений, которые легко размножить из черенка

Анна Ярославская
19 июня 2026, 03:50
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Метод размножения черенками очень прост. Достаточно поставить побеги в воду или посадить сразу в землю.
Комнатные растения
Названы 15 неприхотливых растений, которые можно вырастить из черенка в воде или земле / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Главное:

  • Многие виды комнатных цветов легко размножаются черенками
  • Побеги растений можно укоренять в воде или сразу в почве
  • Хлорофитум, потос и суккуленты разрастаются быстрее всего

Комнатные растения — это не только способ сделать дом уютнее, но и возможность умножить зелёную коллекцию без лишних затрат. Многие виды растений легко размножаются черенками - и один-единственный побег превращается в полноценное растение.

Методы размножения черенками несложны. Отрезав часть растения, её можно укоренить в стакане с водой. Далее ёмкость нужно поставить в место с ярким рассеянным светом и менять воду раз в неделю. Корни могут появиться через несколько недель или месяцев — в зависимости от вида. Когда они достигнут нескольких сантиметров, растение можно пересадить в горшок с грунтом, пишет Southern Living.

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Второй способ — укоренение черенков сразу в почвенной смеси. Для этого срезанный черенок можно окунуть в стимулятор корнеобразования, а затем посадить в почву. Горшок следует держать в месте с ярким рассеянным светом, избегая прямых солнечных лучей. Через несколько недель или месяцев растение начнёт давать новые побеги. Если при лёгком подёргивании будет ощущаться сопротивление — это признак того, что корни уже сформировались.

Оба способа одинаково эффективны для большинства растений. Однако если один из них не дал результата, стоит попробовать другой: некоторые виды лучше укореняются прямо в почве.

Какие растения легко вырастить из черенков

Потос

  • Ботаническое название: Epipremnum aureum
  • Свет: яркий рассеянный или слабый
  • Почва: хорошо дренируемая

Это неприхотливое комнатное растение легко размножается. Возьмите черенок длиной несколько сантиметров с несколькими листьями и обязательно узлом (небольшим утолщением на стебле — точкой роста). Поместите в увлажнённый грунт и поддерживайте его слегка влажным. Либо укореняйте в воде и пересаживайте в горшок, когда корни достигнут нескольких сантиметров.

Филодендрон сердцелистный

  • Ботаническое название: Philodendron hederaceum
  • Свет: яркий рассеянный до умеренного
  • Почва: питательная, хорошо дренируемая

Это растение с блестящими сердцевидными листьями и вьющимися побегами легко размножается. Отрежьте небольшой побег и укорените его в воде или сразу поместите во влажную почву. Размножение особенно полезно, если растение вытянулось из-за недостатка света — так можно быстро заполнить пустоты в горшке.

Хлорофитум

  • Ботаническое название: Chlorophytum comosum
  • Свет: яркий рассеянный
  • Почва: рыхлая, питательная

Это растение "само себя размножает", выпуская детки-"паучки". Когда на них появляются корешки, их можно отделить и укоренить в воде или сразу посадить в почву. Оба способа работают, но почвенный часто оказывается надёжнее.

Сансевиерия

  • Ботаническое название:
  • Dracaena trifasciata
  • Свет: от слабого до яркого рассеянного
  • Почва: хорошо дренируемая

Сансевиерия чрезвычайно неприхотлива. Её можно размножать листом или его фрагментами длиной несколько сантиметров. Части листа углубляют примерно на 1–2 см во влажную почву. Растёт медленно, поэтому лучше сажать несколько черенков сразу.

Африканская фиалка

  • Ботаническое название: Saintpaulia ionantha
  • Свет: яркий рассеянный
  • Почва: слабокислая, рыхлая

Это растение можно вырастить буквально из одного листа. Срежьте зрелый лист у основания и укорените в воде или почве. Для ускорения процесса можно посадить несколько листьев вместе.

Травы

  • Свет: полное солнце
  • Почва: обычная, хорошо дренируемая

Многие пряные травы легко размножаются. Базилик хорошо даёт корни в воде, а более "деревянистые" растения — розмарин и лаванда — лучше укореняются в почве. Для этого берут черенок 5–7 см, удаляют нижние листья, при желании используют стимулятор корнеобразования и помещают во влажный грунт.

Традесканция

  • Ботаническое название: Tradescantia spp.
  • Свет: яркий рассеянный
  • Почва: рыхлая, питательная

Если растение вытянулось, его легко обновить черенкованием. Достаточно фрагмента с узлом — его просто помещают в почву или воду, и он быстро укореняется.

Алоэ вера

  • Ботаническое название: Aloe vera
  • Свет: яркий рассеянный
  • Почва: хорошо дренируемая

Молодые побеги можно аккуратно отделить от материнского растения. Также возможно размножение листом, но это более медленный способ. В любом случае растение легко обновляется и омолаживается.

Кактус Шлюмбергера

  • Ботаническое название: Rhipsalidopsis gaertneri, Schlumbergera truncata, Schlumbergera x buckleyi
  • Свет: яркий рассеянный
  • Почва: рыхлая, питательная

Очень легко размножается сегментами стебля. Достаточно посадить небольшой кусочек во влажную почву — и он быстро укоренится.

Крестовник Роули

  • Ботаническое название: Senecio rowleyanus
  • Свет: яркий рассеянный
  • Почва: для суккулентов

Черенок слегка подсушивают, чтобы образовалась корочка, а затем помещают в грунт. Несколько черенков делают растение более пышным.

Драцена

  • Ботаническое название: Dracaena spp.
  • Свет: яркий рассеянный
  • Почва: хорошо дренируемая

Верхушку растения можно срезать и укоренить в почве. Со временем она даст новые корни и побеги.

Аглаонема

  • Ботаническое название: Aglaonema spp.
  • Свет: от слабого до умеренного
  • Почва: рыхлая, дренируемая

Черенок длиной 10–12 см укореняют в воде или почве. Со временем он даёт новые побеги и становится самостоятельным растением.

Толстянка

  • Ботаническое название: Crassula ovata
  • Свет: яркий рассеянный
  • Почва: для суккулентов

Перед посадкой черенок лучше подсушить несколько дней. После этого его помещают в грунт, где он постепенно укореняется.

Маранта

  • Ботаническое название: Maranta leuconeura
  • Свет: яркий рассеянный
  • Почва: рыхлая, питательная

Черенки с узлом легко укореняются в воде или почве и быстро дают новые побеги, позволяя сохранить пышность растения.

Как писал Главред, колебания температуры в ванной комнате и нестабильный уровень влажности создают идеальные условия для плесени. Обычно она появляется в межплиточных швах и на потолке, особенно если в ванной комнате нет вытяжного вентилятора. Есть четыре комнатных растения, которые помогают уменьшить влажность. Детальнее читайте в материале: Комнатные растения спасут от плесени: топ-4 для влажной ванной комнаты.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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