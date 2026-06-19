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Путин нашел повод для масштабного удара по Украине: какой новый план РФ

Мария Николишин
19 июня 2026, 12:43
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Москва намеренно распространяет ложную историю об автобусе, который в Брянской области якобы подвергся атаке со стороны украинского БПЛА.
Путин нашел повод для масштабного удара по Украине: какой новый план РФ
Россия готовит новую масштабную атаку / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Россия готовит информационный фон для новых ударов по Украине
  • Заявления РФ об ударе по автобусу с детьми не соответствуют действительности
  • Кремль использует это для оправдания обстрелов

Страна-агрессор Россия уже готовит почву для новых ударов по Украине. В Кремле даже нашли способ оправдать предстоящую масштабную атаку. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, Москва распространяет историю с автобусом, который в Брянской области якобы атаковал украинский БПЛА, чтобы оправдать свой следующий масштабный пакет дальнобойных ударов против Украины.

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Отмечается, что на днях СБУ сообщила о перехвате официальных внутренних российских отчетов, в которых говорится о том, что Украина не наносила удар по пассажирскому автобусу, перевозившему детскую футбольную команду Беларуси.

"Это опровергает заявления российских и белорусских чиновников о том, что украинские войска нанесли удар беспилотником по автобусу", — отмечают в ISW.

Кроме того, во внутренних отчетах российского государственного учреждения "Безопасный регион" пришли к выводу, что никаких украинских дронов или других объектов вблизи района, где было атаковано транспортное средство, обнаружено не было.

"Российские и белорусские чиновники воспользовались якобы ударом 17 июня, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще и дополнительно обвинил Украину в использовании этого удара для провокации Минска и втягивания в войну", — отмечают аналитики.

В ISW подчеркивают, что российские и белорусские заявления о якобы нанесенном Киевом ударе являются результатом аналогичных заявлений РФ последних недель, направленных на легитимизацию масштабных ударов против Украины в качестве ответа на якобы атаки ВСУ по гражданскому населению.

РФ может готовить еще один удар в течение июня

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко заявлял, что Россия, вероятно, не собирается снижать интенсивность обстрелов Украины.

По его мнению, оккупанты могут готовить новые массированные удары уже в ближайшее время.

"Во время прошлой атаки, которая состоялась 2 июня, враг использовал меньшее количество ракет, чем во время второго удара в ночь с 14 на 15 июня. С начала этого месяца враг совершил вторую атаку и сохраняет потенциал как минимум для еще одного удара в течение июня", — отметил он.

Путин нашел повод для масштабного удара по Украине: какой новый план РФ
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, мониторинговые каналы писали, что российская оккупационная армия ведет последние приготовления к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины. К удару может быть привлечено большее количество средств, чем обычно.

Утром в пятницу, 19 июня, российская оккупационная армия обстреляла Харьков КАБами. В результате попаданий повреждены около 40 частных жилых домов, складское помещение.

В ночь на 18 июня оккупационные войска РФ атаковали украинские города ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. В частности, взрывы прогремели в Киеве и Полтаве.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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