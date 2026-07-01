"Возникают противоречия": Сырский ответил на вопрос о конфликте с Федоровым

Александр Сырский прокомментировал разграничение задач МО и Генштаба ВСУ.

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Александр Сырский прокомментировал взаимоотношения с Михаилом Федоровым / Коллаж: Главред, фото: Фейсбук М.Федорова, Фейсбук А.Сырского

Важное из заявлений Сырского:

Между МО и Генштабом возникают периодические вопросы и противоречия

Основные вопросы в основном касаются полномочий

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский опроверг информацию о якобы имеющемся конфликте с министром обороны Михаилом Федоровым.

При этом главком ВСУ в интервью ТСН заявил о систематическом совместном решении с ним различных вопросов.

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"Я могу только повторить слова министра обороны: у нас нет никакого конфликта. У нас каждый выполняет свои обязанности, у каждого есть свои задачи: у Министерства обороны свои, у Генерального штаба Вооруженных сил свои. Возникают периодические вопросы, возможно, противоречия, которые обсуждаются и решаются, потому что вопросы в основном касаются полномочий – где они пересекаются и каким образом их нужно решать", – сказал Сырский.

По словам главнокомандующего, он совместно с Федоровым работал над армейской реформой и отдельными предложениями в ней, проводил совместное совещание, на котором командиры высказывали свои замечания и предложения, и передавал их в Министерство обороны для дальнейшей проработки.

"В условиях, когда идет такая война, мы не имеем права просто конфликтовать, потому что это только на руку врагам", – резюмировал Сырский.

/ Главред - инфографика

РФ рассматривает варианты новых наступательных действий

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью ТСН сообщил, что российское военное командование прорабатывает несколько возможных сценариев наступательных операций против Украины с северного направления.

По его словам, на данный момент основная угроза исходит не с территории Беларуси, а непосредственно из приграничных районов Российской Федерации, где рассматриваются возможные направления дальнейших действий.

Сырский также отметил, что, по имеющейся информации, российский диктатор Владимир Путин поручил своему генеральному штабу проанализировать все варианты наступательных операций, включая потенциальные попытки повторного продвижения на Киев или другие регионы Украины.

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Напомним, Главред писал, что в мае российские войска смогли захватить лишь 14 квадратных километров украинской территории. По данным аналитиков DeepState, это самый низкий месячный показатель продвижения врага за последние три года.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают усиливать давление на Константиновском направлении, постепенно расширяя зону своего влияния вокруг города и создавая предпосылки для дальнейших попыток продвижения в его пределы.

Накануне стало известно, что война в Украине переходит в принципиально новую фазу. Впервые за долгое время абстрактное преимущество материализуется в реальную динамику на линии соприкосновения.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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