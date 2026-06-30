РФ может начать наступление с севера: Сырский предупредил, какая область под угрозой

По словам главнокомандующего, российский диктатор Путин приказал своему генеральному штабу просчитать все возможные варианты наступления.

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Сырский, ВСУ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Наиболее вероятное направление нового наступления РФ - Черниговская область

Цель России - растянуть украинские резервы

Повторный удар из Беларуси маловероятен

Российское военное руководство разрабатывает несколько сценариев новых наступательных операций против Украины с северного направления. В настоящее время наибольшая угроза исходит не со стороны Беларуси, а непосредственно с территории РФ в направлении одной из приграничных областей. Об этом в интервью ТСН сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Стратегия Кремля: растянуть фронт и истощить резервы

По словам Главнокомандующего, российский диктатор Владимир Путин приказал своему генеральному штабу просчитать все возможные варианты наступления, включая попытки повторного наступления на Киев или другие регионы. Однако главная цель врага сейчас - не мгновенный захват столицы, а тактическое растяжение украинских сил.

Враг хочет заставить Силы обороны Украины перебросить подразделения с ключевых участков фронта (где ВСУ ведут активные действия) на защиту северных границ, тем самым лишив Украину стратегических резервов.

Куда именно может нанести удар враг

Украинское командование выделяет два основных сценария, которые рассматривает РФ, однако оценивает их вероятность по-разному:

Наступление с территории Брянской области (РФ) на Черниговскую область - наиболее вероятный сценарий.

"Наиболее вероятный вариант, и это подтверждается несколькими данными, - возможные наступательные действия на севере с территории России, из Брянской области... на Черниговскую область", - отметил Сырский.

Удар с территории Беларуси на Киев . Этот план также прорабатывается российским Генштабом, однако его реализация маловероятна. Главнокомандующий ВСУ отметил, что руководство Беларуси вряд ли снова согласится предоставить свою территорию в качестве плацдарма для прямой агрессии. В то же время Украина четко учитывает этот риск и держит оборону под контролем.

В настоящее время Силы обороны Украины располагают полной информацией о планах врага и принимают соответствующие меры для противодействия потенциальным угрозам на северных рубежах.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Где на фронте могут начаться интенсивные бои - мнение эксперта

Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что в ближайшее время наиболее интенсивные боевые действия на фронте могут сосредоточиться в Константиновской, Покровско-Мирноградской и Лиманской агломерациях. По его мнению, именно эти направления остаются приоритетными для российского командования, которое будет стремиться сосредоточить там основные силы наступления.

В то же время ситуация на юге Украины, по оценке эксперта, может развиваться по другому сценарию. Тимочко предполагает, что российские войска там могут снизить активность наступательных действий и сосредоточиться на удержании уже занятых позиций, что постепенно приведет к снижению интенсивности боев.

Отдельно эксперт отмечает, что российская армия неоднократно демонстрировала готовность удерживать захваченные территории даже в сложных условиях. По его словам, оккупационные силы могут продолжать оборону даже в случае проблем с логистикой, поскольку ранее уже тратили значительные ресурсы ради сохранения контроля над позициями.

Война РФ против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, DeepState предупредили об угрозе для Константиновки. Аналитики отметили резкое обострение ситуации вокруг города. По их данным, противник вышел на окраины Константиновки и пытается перерезать логистические маршруты, чтобы отрезать город от снабжения.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил о возобновлении активности врага на южных направлениях. По его словам, враг наращивает давление в районе Орехова. Во время одной из атак было задействовано пять квадроциклов, 17 мотоциклов и до полусотни военнослужащих.

Руководитель программ по безопасности Павел Лакийчук констатировал, что возможности российского командования ограничены из-за потерь. Он пояснил, что из-за дефицита ресурсов у россиян не хватает сил для одновременных наступлений. Эксперт отметил, что из-за этого оккупанты вынуждены проводить операции последовательно, а не синхронно на нескольких направлениях.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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