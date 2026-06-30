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На горячем направлении остановили продвижение врага: РДК получил важное задание

Ангелина Подвысоцкая
30 июня 2026, 11:42
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Несколько месяцев бойцы РДК штурмовали позиции оккупантов.
ВСУ, Фронт, Война
На Запорожском направлении РДК остановили продвижение РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно:

  • Бойцы РДК получили важное задание
  • На Запорожском направлении остановили продвижение РФ

В Запорожской области добровольцы из Российского добровольческого корпуса остановили продвижение российских оккупантов на определенном участке. Об этом сообщают ГУР и РДК.

Как сообщают в Главном управлении разведки Украины, бойцы РДК получили важное задание зимой 2025-2026 годов. Несколько месяцев воины проводили активные штурмы.

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На этом участке удалось зачистить 9 квадратных километров территории.

"Был стабилизирован доверенный участок обороны", - говорится в сообщении.

В плен сдались 24 российских оккупанта. Также бойцам из РДК удалось ликвидировать 80 вражеских солдат.

Где могут начаться интенсивные бои - мнение эксперта

Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что в ближайшее время наиболее интенсивные боевые действия на фронте могут сосредоточиться в Константиновской, Покровско-Мирноградской и Лиманской агломерациях. По его мнению, именно эти направления остаются приоритетными для российского командования, которое будет стремиться сосредоточить там основные силы наступления.

В то же время ситуация на юге Украины, по оценке эксперта, может развиваться по другому сценарию. Тимочко предполагает, что российские войска там могут снизить активность наступательных действий и сосредоточиться на удержании уже занятых позиций, что постепенно приведет к снижению интенсивности боев.

Отдельно эксперт отмечает, что российская армия неоднократно демонстрировала готовность удерживать захваченные территории даже в сложных условиях. По его словам, оккупационные силы могут продолжать оборону даже в случае проблем с логистикой, поскольку ранее уже тратили значительные ресурсы ради сохранения контроля над позициями.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска лишились возможности оперативно перебрасывать свои силы и средства на территории Приазовья без безопасных логистических маршрутов. Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире "Эспрессо".

Кроме того, спикер Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты усилили наступление на территории Харьковской области. Враг усиливает давление и увеличивает количество атак на Лиманском направлении.

Напомним, что Константиновка - один из важнейших опорных пунктов украинской обороны на Донбассе - оказалась под угрозой окружения. Российские войска сумели проникнуть на территорию города, в результате чего его значительная часть фактически превратилась в "серую зону", которую не контролирует ни одна из сторон.

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Об источнике: Российский добровольческий корпус (РДК)

Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины.

В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

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