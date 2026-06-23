РФ проникает в стратегический город на Донетчине и готовится к захвату - The Telegraph

Российских солдат, наступающих с юга, видели даже на северных окраинах Константиновки.

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Что происходит в Константиновке / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

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Часть Константиновки стала "серой зоной"

ВСУ опровергают информацию об окружении, продолжаются бои в городе

Враг пытается обойти город с флангов

Константиновка — один из важнейших опорных пунктов украинской обороны на Донбассе — оказалась под угрозой окружения. Российские войска сумели проникнуть на территорию города, в результате чего его значительная часть фактически превратилась в "серую зону", которую не контролирует ни одна из сторон.

Об этом сообщает The Telegraph, анализируя текущее обострение ситуации на Восточном фронте.

Стратегия фланговых ударов и городские бои

По данным издания, оккупанты пытаются повторить свой сценарий образца 2025 года, который они использовали во время боев за Покровск. Российское командование делает ставку на продвижение по флангам, чтобы перерезать логистические пути ВСУ и окружить город. Сообщается, что отдельные группы российских военных, наступавшие с южного направления, уже были замечены даже на северных окраинах Константиновки.

В Министерстве обороны РФ поспешили заявить об "активизации операций" на юго-западе и якобы окружении украинских подразделений. Однако в городских условиях ситуация динамична и крайне запутанна.

"Российские силы, проникающие в Константиновку, в городских условиях крайне сложно вытеснить. Ситуация переросла в крупный кризис", — поделился в интервью BBC украинский пилот БПЛА, работающий на этом направлении.

Официальный Киев решительно опровергает заявления противника о полном окружении или потере контроля. Бригадный генерал Александр Бакулин, командующий 19-м корпусом ВСУ, подчеркнул, что ситуация хоть и тяжелая, но контролируемая, а существенного успеха противник не достиг.

В то же время украинское командование не скрывает присутствия врага в городских кварталах. По словам Бакулина, в настоящее время в пределах города находятся около 130 российских военнослужащих, с которыми ведутся бои.

Что поставлено на карту: взгляд экспертов

Захват Константиновки имеет критически важное значение для Кремля, ведь этот город открывает прямой путь к Краматорску и Славянску — последней крупной агломерации и "крепостному поясу" Украины на севере Донецкой области.

Эксперт по российской истории из Йоркского университета доктор Шейн О’Рурк отмечает, что сейчас ситуация в Константиновке находится в шатком "равновесии". Он призывает не поддаваться панике из-за российских дезинформационных выпадов:

"У россиян есть привычка заявлять о падении городов задолго до того, как это произойдет на самом деле, это уже стало ритуалом".

Оккупация Донецкой области — это едва ли не единственная цель из первоначального плана 2022 года, которую Кремль ещё надеется реализовать. Путину отчаянно нужна эта "победа" для внутренней пропаганды.

Эксперт убежден, что даже гипотетическая потеря Константиновки станет болезненным ударом, но она не разрушит украинский "крепостной пояс", ведь впереди остаются другие мощные города-крепости.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Где могут начаться интенсивные бои — мнение эксперта

В ближайшее время самые ожесточенные бои на фронте могут развернуться за Константиновскую, Покровско-Мирноградскую и Лиманскую агломерации. Такое мнение высказал военный обозреватель Иван Тимочко.

По его словам, именно эти направления остаются приоритетными для российского командования, которое будет пытаться сосредоточить там основные усилия наступления.

В то же время на юге Украины ситуация может развиваться по другому сценарию. Эксперт считает, что российские войска, вероятно, будут делать ставку не на активное продвижение, а на удержание уже захваченных позиций. При этом интенсивность боевых действий в этом районе может постепенно снижаться.

Тимочко подчеркнул, что российская армия неоднократно демонстрировала готовность удерживать позиции даже в неблагоприятных условиях. По его мнению, оккупанты могут продолжать оборону даже в случае серьезных проблем с логистикой, поскольку ранее уже неоднократно жертвовали значительными ресурсами ради сохранения контроля над занятыми территориями.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что на юге Украины российские оккупационные войска заметно активизировались. Наиболее интенсивные боевые действия фиксируются на Гуляйпольском направлении.

Кроме того, российские оккупационные войска усиливают давление на Константиновском и Славянском направлениях. Россияне придерживаются тактики инфильтрации, хотя порой прибегают и к механизированным штурмам. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, что пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что РФ снизила активность диверсионно-разведывательных групп на пограничной территории в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, — британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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