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По всей Украине вводят графики отключений - когда не будет света 1 июля и почему

Юрий Берендий
30 июня 2026, 19:21
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В "Укрэнерго" предупредили о введении с 1 июля графиков отключения света для населения и ограничений электроснабжения для бизнеса.
По всей Украине вводят графики отключений — когда не будет света 1 июля и почему
Графики отключений электроэнергии - когда не будет света 1 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Во всех регионах Украины будут вынужденно введены ограничения на электроснабжение
  • Графики отключений будут действовать в среду, 1 июля, с 17:00 до 22:00
  • Причиной отключений стал рост нагрузки из-за жары

В Украине 1 июля вновь введут временные ограничения электроснабжения. Причиной стал резкий рост нагрузки на энергосистему из-за жаркой погоды, поэтому ограничения коснутся как бизнеса, так и бытовых потребителей. Об этом сообщило "Укрэнерго".

Ограничения будут действовать в вечернее время, когда нагрузка на энергосистему традиционно достигает максимальных показателей. В компании отмечают, что графики будут применяться одновременно для разных категорий потребителей.

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"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 1 июля, во всех регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления. С 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме одной очереди", - сообщили в "Укрэнерго".

По всей Украине вводят графики отключений — когда не будет света 1 июля и почему
/ Скриншот

В энергокомпании пояснили, что на этот раз главным фактором стало существенное увеличение потребления электроэнергии.

В то же время энергетики обращают внимание, что режим работы энергосистемы может меняться в зависимости от текущей ситуации.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) вашего региона. Пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!", - говорится в сообщении.

По всей Украине вводят графики отключений — когда не будет света 1 июля и почему
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как долго могут длиться отключения - комментарий эксперта

Эксперт по энергетике Станислав Игнатьев подчеркнул, что страна уже вступила в период системных ограничений, которые могут сохраняться в течение всего лета.

"Мы ещё 3 суток назад вступили в необратимый период для этого лета. Это системные ограничения как для промышленных, так и для бытовых потребителей. Мы уже дважды наблюдали это на левом берегу Киева - отключалось оборудование подстанций облэнерго", - отметил эксперт в эфире "День.LIVE".

Отдельно Игнатьев обратил внимание на вечерние пиковые нагрузки, когда энергосистема наиболее уязвима из-за одновременного снижения генерации и роста спроса со стороны домохозяйств.

"Самая сложная ситуация, по его мнению, будет складываться вечером, когда прекращает работу солнечная генерация, а жители массово включают кондиционеры, создавая критический дефицит электроэнергии. По оценке эксперта, именно кондиционеры добавляют к общему потреблению страны около 2,3 ГВт·ч", - подчеркнул он.

По словам эксперта, подобные ограничения могут повторяться в течение всего летнего периода как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

Отключения света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, генеральный директор YASNO Сергей Коваленко предупредил о резком росте нагрузки на энергосистему из-за аномальной жары. По его словам, каждые +3°C добавляют 100 МВт. Коваленко отметил, что часть инфраструктуры находится на ремонте, а оборудование работает на пределе своих возможностей.

ДТЭК "Киевские электросети" обнародовала предварительный график отключений для столицы. Согласно обнародованному документу, график отключений 30 июня предусматривает вечерние часы. Согласно документу, ограничения в Киеве прогнозировались преимущественно с 19:00 до 22:00.

НЭК "Укрэнерго" сообщила о введении графиков почасовых отключенийпо всей Украине. Временные ограничения были указаны в промежутке с 17:00 до 22:00 и касались бытовых и промышленных потребителей.

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О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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