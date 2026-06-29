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Украинцев предупредили о часах пикового отключения электроэнергии

Алексей Тесля
29 июня 2026, 23:14
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Украинцам рекомендуют переносить основное потребление электроэнергии в течении дня.
Украинцев предупредили о часах пикового отключения электроэнергии
Украинцев предупредили о новых отключених электроэнергии / Колаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Важное:

  • В энергосистеме Украины наблюдаются пиковые показатели
  • Рекомендуется переносить основное потребление электроэнергии на дневные часы

Директор энергетических и инфраструктурных программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко пояснил, почему ограничения в энергосистеме Украины не приходятся на самые жаркие часы дня.

В комментарии РБК-Украина он отметил, что хотя именно днем из-за жары украинцы чаще всего активно используют кондиционеры, значительная часть этого потребления компенсируется работой солнечных электростанций.

видео дня

"А потому таких проблем больших (днем - ред.) не ожидается. А вечером - да", - отметил эксперт.

В связи с этим Омельченко рекомендует по возможности переносить основное потребление электроэнергии, включая использование кондиционеров, на дневной период с 10:00 до 16:00.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
/ Главред

Прогноз: возможны ли отключения электроэнергии летом

Ранее сообщалось, что летом в Украине снова могут возникнуть перебои с электроснабжением. Такое мнение выразил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его прогнозу, при продолжительных периодах жары ограничения подачи электроэнергии могут достигать 6–8 часов в сутки. Он связывает такую ситуацию с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре, в результате которых страна утратила часть генерирующих мощностей.

Попенко отметил, что в моменты пикового спроса украинская энергосистема обладает ограниченными возможностями для покрытия нагрузки, что увеличивает вероятность введения графиков отключений.

Напомним, Главред писал, что летом украинская энергосистема может столкнуться с дефицитом до 2 ГВт в пиковые часы, что приведет к отключениям света. Больше всего рискуют Харьков, Одесса и Киев.

Ранее сообщалось, что при температуре выше +35 градусов в определенные часы в Украине могут вводить ограничения. По предварительному прогнозу, максимально свет будут отключать для украинцев до 4 часов в сутки.

Накануне стало известно, что гарантировать, что отключений вообще не будет, сегодня никто не может. Например, если будет +35 градусов и продержится три недели, то система в какой-то момент просто не выдержит и свет начнут ограничивать.

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О персоне: Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

С февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

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