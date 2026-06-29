Украинцев предупредили о часах пикового отключения электроэнергии

Важное:
- В энергосистеме Украины наблюдаются пиковые показатели
- Рекомендуется переносить основное потребление электроэнергии на дневные часы
Директор энергетических и инфраструктурных программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко пояснил, почему ограничения в энергосистеме Украины не приходятся на самые жаркие часы дня.
В комментарии РБК-Украина он отметил, что хотя именно днем из-за жары украинцы чаще всего активно используют кондиционеры, значительная часть этого потребления компенсируется работой солнечных электростанций.
"А потому таких проблем больших (днем - ред.) не ожидается. А вечером - да", - отметил эксперт.
В связи с этим Омельченко рекомендует по возможности переносить основное потребление электроэнергии, включая использование кондиционеров, на дневной период с 10:00 до 16:00.
Прогноз: возможны ли отключения электроэнергии летом
Ранее сообщалось, что летом в Украине снова могут возникнуть перебои с электроснабжением. Такое мнение выразил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
По его прогнозу, при продолжительных периодах жары ограничения подачи электроэнергии могут достигать 6–8 часов в сутки. Он связывает такую ситуацию с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре, в результате которых страна утратила часть генерирующих мощностей.
Попенко отметил, что в моменты пикового спроса украинская энергосистема обладает ограниченными возможностями для покрытия нагрузки, что увеличивает вероятность введения графиков отключений.
Напомним, Главред писал, что летом украинская энергосистема может столкнуться с дефицитом до 2 ГВт в пиковые часы, что приведет к отключениям света. Больше всего рискуют Харьков, Одесса и Киев.
Ранее сообщалось, что при температуре выше +35 градусов в определенные часы в Украине могут вводить ограничения. По предварительному прогнозу, максимально свет будут отключать для украинцев до 4 часов в сутки.
Накануне стало известно, что гарантировать, что отключений вообще не будет, сегодня никто не может. Например, если будет +35 градусов и продержится три недели, то система в какой-то момент просто не выдержит и свет начнут ограничивать.
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О персоне: Владимир Омельченко
Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.
Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.
В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;
1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;
1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;
2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;
С февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.
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