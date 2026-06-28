РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине: есть погибшая, среди пострадавших - дети

Оккупанты нанесли ракетный удар по Змиевской общине.

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Ракетный удар по Харьковской области / Коллаж: Главред, фото (иллюстративное): УНИАН, скриншот

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Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области

В результате атаки погибла 55-летняя женщина

Ранены 7 человек, среди них двое детей

Российские войска нанесли ракетный удар по Змиевской общине Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, среди раненых — дети. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, в результате обстрела погиб один человек. Также семь человек получили ранения, среди них — двое детей.

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На месте работают все экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение масштабов разрушений.

По словам Синегубова, ранения получили 32-летняя женщина, 28-летний мужчина, 53-летняя женщина, а также мужчины 41, 26 и 50 лет. Взрывные травмы получили 10-летняя девочка и 16-летний юноша.

"К сожалению, погибла 55-летняя женщина. Искренние соболезнования семье погибшей", — добавил Синегубов.

Когда возможен новый массированный удар — мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, что страна-агрессор Россия уже накопила достаточно вооружения для проведения масштабного комбинированного ракетно-дронового удара по Украине.

По его словам, после некоторой паузы российские войска могут быть готовы к массированной атаке, в частности с применением ракет и дронов. Жданов отметил, что в течение последней недели РФ активно поднимала в воздух истребители МиГ-31, часть из которых осуществляла боевые пуски, а часть — тренировочные.

"Учитывая, что у них (россиян, — ред.) уже была довольно длительная пауза, большой перерыв, я думаю, что они готовы к массированному ракетному удару", — подчеркнул он.

Удары по Украине — новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские оккупанты во вторник, 23 июня, нанесли баллистический удар по Кривому Рогу. В результате атаки есть погибшие и значительное количество пострадавших.

Вечером 25 июня в Киеве прогремели взрывы в результате ракетной атаки РФ. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов.

Кроме того, российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области, применяя беспилотники, артиллерию, ракеты и авиабомбы. В результате ударов разрушены предприятия, колледж и объекты инфраструктуры.

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О личности: Олег Синегубов Олег Синегубов — председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, возглавлял Полтавскую областную государственную администрацию.

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