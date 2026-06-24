Крым - в дыму, всю ночь гремели взрывы, в Севастополе - блэкаут: детали атаки

Мощные взрывы в Крыму парализовали энергосистему полуострова. Оккупационные власти ввели особый режим в Севастополе, где пылает узловая подстанция.

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Массированные удары по Крыму вызвали блэкаут в Севастополе / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

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Крым подвергся массированной ночной атаке дронов и ракет

Поражена Балаклавская ТЭС, Севастополь полностью обесточен

Вспыхнули склады бригады МТО Черноморского флота РФ

В ночь на 24 июня временно оккупированный Крым оказался под массированной атакой. Над разными районами полуострова местные жители фиксировали пролет ракет или реактивных дронов. Взрывы прогремели в Севастополе, Бахчисарае, Керчи, Гвардейском.

Как пишет Telegram-канал Крымский ветер, первые взрывы были слышны в Симферопольском районе после двенадцати часов ночи. Местные жители отмечают, что от взрывов тряслись окна и двери в квартирах.

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Около 00:30 был "прилет" в поселке Кировское (121 км от Симферополя) в районе ж/д станции. После взрыва началась детонация.

Через поселок проходит железнодорожная линия Джанкой — Керчь, а в 20 км пролегает трасса "Таврида". Недалеко от поселка находится военный аэродром Кировское, который использовался для испытаний авиатехники ВМФ.

Смотрите видео - "Прилет" в Крыму в поселке Кировское:

В 03:20 в районе ГРЭС в Симферополе был зафиксирован мощный "прилет".

Фото "прилета" в районе ГРЭС в Симферополе / t.me/Crimeanwind

Удар по Балаклавской ТЭС

Наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Севастополе, где под ударом оказалась Балаклавская ТЭС.

Из-за поражения энергетической инфраструктуры город полностью погрузился во тьму - в Севастополе начался масштабный блекаут.

Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев подтвердил атаку на энергообъекты и заявил, что в Севастополе введен особый режим. По его словам, экстренные службы пытаются оценить масштабы повреждений, а город на время остается без света.

"В связи с ситуацией в энергосистеме, сегодня детские сады города будут работать в особом режиме. Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, оставьте детей дома. Это поможет нам снизить нагрузку и обеспечить комфорт малышей в условиях временных ограничений", - написал Развожаев.

По его словам, из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут.

Севастополь остался без света / t.me/Crimeanwind

Утром Крымский ветер уточнил, что было три "прилета" по главной электроподстанции в Севастополе, возник сильный пожар. Столб черного дыма поднимается высоко вверх.

Электроподстанция ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь", которая питает весь Севастопольский энергорайон, является основным узловым объектом в Севастополе.

В настоящее время весь город без света.

Взрыв в Севастополе / t.me/Crimeanwind

t.me/Crimeanwind

Электроподстанция ПС 330/220/110/35 / t.me/Crimeanwind

Отмечается, что дым от горящей электроподстанции ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь" виден на многие километры.

"Подписчики утверждают, что около 04.00 было не три, а даже 6-7 прилетов", - говорится в сообщении.

Горит электроподстанция "Севастополь" / t.me/Crimeanwind

Пожар на складах бригады ЧФ РФ в Бахчисарае

Около 4:20 утра стало известно о точном попадании в Бахчисарае. По данным Telegram-канала Крымский ветер, в результате "прилета" вспыхнули склады 133-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ (в/ч 73998). Пожар зафиксирован в районе улиц Чехова и Симферопольской.

Эта бригада отвечает за тыловое обеспечение оккупантов, поставку продовольствия, горючего, боеприпасов и ремонт поврежденной техники.

Взрывы в Керчи

Взрывы в течение ночи раздавались и на другом конце полуострова - в Керчи. Местные жители слышали серию взрывов в 02:08, 02:23, а также под утро - в 03:34 и 03:36. По данным спутниковой съемки, к югу от Керчи зафиксированы два больших очага пожара на территории российского военного городка.

Пожар в Керчи / t.me/Crimeanwind

Кроме этого, местные зафиксировали пожар возле села Шафранное, расположенного к западу от военного аэродрома "Гвардейское". Это место известно как одна из точек, которую российские войска используют для запуска ударных БпЛА типа "Шахед"/"Герань".

t.me/Crimeanwind

t.me/Crimeanwind

После четырех часов утра в Симферополе усилились перепады напряжения - электроэнергия начала исчезать на значительно большие промежутки времени. Кроме того, масштабное аварийное отключение света задело центральную часть полуострова: без электроснабжения остался ряд сел Красногвардейского района.

В Севастополе горит электроподстанция после ночной атаки дронов.

Дым от горящей электроподстанции ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь" виден на многие километры.

По данным местных жителей, около 04:00 было 6-7 "прилетов".

Об источнике: Крымский ветер "Крымский ветер" — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму. Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

Громкие атаки на Крым в июне 2026 года - новости

Как писал Главред, июнь для оккупированного острова стал очень "жарким". Особенно вторая половина месяца отличилась беспрецедентной по плотности и непрерывности серией комбинированных ударов.

20 июня был нанесен удар по Таврической ТЭС в районе Симферополя. Предположительно поражен топливный резервуар. Из-за сопутствующих ударов по газораспределительным станциям и энергосетям оккупационные власти были вынуждены ввести графики отключения света в Севастополе, Ялте, Джанкое и Алуште.

В ночь на 22 июня в Армянске, вероятно, было атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ. Местные жители сообщали о продолжительной детонации. Беспилотники также атаковали Феодосию, после чего в городе отключилось электричество. Взрывы снова раздавались в районе Таврической ТЭС и в Симферополе.

В ночь на 23 июня портовая инфраструктура, которую РФ использует для военной логистики, подверглась массированному налёту реактивных и обычных БПЛА. Были атакованы Керченский морской порт и крупный ТЭС-Терминал (железнодорожный узел перевалки нефтепродуктов и сжиженного газа).

Особенно мощный пожар вспыхнул в Керчи. По предварительным данным, после удара загорелся резервуар на территории Керченской ТЭЦ в районе Аршинцевого. Мониторинговые группы, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщили о дымовом шлейфе длиной около 47 километров.

Кроме того, спутниковые данные и мониторинговые группы зафиксировали точечные прилеты по позициям российских зенитно-ракетных комплексов С-300/С-400 на въезде в Керчь и в районе поселка Багерово.

В Генической Горке и Счастливцево (оккупированная часть Херсонской области на границе с Крымом) зафиксированы прилеты по местам дислокации российских войск.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Крым реально освободить за два года: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что дипломатические механизмы не способны привести к возвращению оккупированных территорий Украины.

В интервью Главреду Свитан отметил, что дипломатическим путем, по его мнению, можно лишь оформить отказ от вооруженной борьбы и фактически согласиться на потерю территорий.

Эксперт также выразил уверенность, что российские войска можно вытеснить из Крыма в течение полутора-двух лет. По его оценке, освобождение полуострова является значительно более простой задачей, чем деоккупация Донбасса, пока существует Российская Федерация.

"Крым – оперативный котел, который зажат между Черным и Азовским морями. Вход-выход один – с севера, ну или с востока, через Тамань, но этот путь перерезается просто, даже дальними средствами поражения. Можно освободить Крым, не потеряв ни одной жизни наших военнослужащих", - считает Свитан.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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