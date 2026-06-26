Взрывы в Киеве после ракетного удара РФ: что известно о раненых и "прилетах"

Спасатели сообщили, что в Дарницком районе в результате вражеского удара произошло возгорание складских зданий.

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РФ ударила по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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В результате удара РФ в Киеве два человека пострадали

В Дарницком районе произошло возгорание складского помещения

В Киеве прогремели взрывы в четверг вечером, 25 июня. Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной атаке.

В результате удара РФ в Киеве два человека пострадали после падения обломков, рассказал мэр Владимир Кличко.

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Кличко добавил, что в Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории. По его данным, в Дарницком районе произошло возгорание складского помещения.

По информации мэра Киева, в столице есть двое пострадавших. Обоим медики оказали помощь на месте.

Спасатели сообщили, что в Дарницком районе в результате вражеского удара произошло возгорание складских зданий. Продолжается ликвидация пожара.

Управляемые дроны становятся новой угрозой: что изменилось

Военный аналитик Олег Жданов обратил внимание на рост применения Россией беспилотников с возможностью дистанционного управления во время ударов по Украине.

По его словам, главная особенность таких аппаратов заключается в передаче оператору изображения в режиме реального времени. Благодаря этому человек, управляющий дроном, видит обстановку практически так же, как и сам беспилотник, что позволяет корректировать полёт и выбирать цель с высокой точностью.

Эксперт отметил, что подобная технология делает возможным поражение не только стационарных объектов, но и целей, находящихся в движении, включая железнодорожный транспорт и другую технику.

Массированный удар по Украине — новости по теме

Как сообщал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ затронула почти все районы Киева. Известно о не менее 35 раненых. Среди них — двое детей в возрасте 5 и 6 лет, а также беременная женщина. 5 человек погибли.

Напомним, российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. Разрушены предприятия, колледж и инфраструктура.

Ранее российские оккупанты атаковали Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Один из дронов попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел. Во время повторной атаки была повреждена башня Иоанна Кушника.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия. ​​​​​​​

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