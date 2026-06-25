Гривня внезапно полетела вниз: новый курс валют на 26 июня

Вы узнаете:
- Какой официальный курс валют установил НБУ на 26 июня
- Как изменился курс евро
- Какой курс польского злотого установил Нацбанк
В пятницу, 26 июня, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар США, евро и польский злотый подорожали. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс доллара
Официальный курс доллара США на 26 июня установлен на уровне 44,92 грн/долл. По сравнению с четвергом американская валюта прибавила около пяти копеек.
Курс евро
Европейская валюта также продемонстрировала незначительный рост. На пятницу НБУ установил курс евро на уровне 50,92 грн/евро. По сравнению с предыдущим днем евро подорожал почти на четыре копейки.
Курс злотого
Польский злотый также вырос в цене. Официальный курс установлен на уровне 11,88 грн/злотый. По сравнению с четвергом польская валюта прибавила менее одной копейки, что свидетельствует о незначительных колебаниях на валютном рынке.
Каким будет курс доллара до конца 2026 года — прогноз эксперта
Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов рассказал Главреду, что в течение второго полугодия 2026 года валютные колебания в Украине будут оставаться прогнозируемыми, а курс доллара может вырасти до 46,5 грн/долл.
"Для банковского сектора курсовая стабильность имеет фундаментальное значение. Она влияет на ожидания вкладчиков, решения заемщиков, стоимость импортного оборудования, инвестиционную активность бизнеса и общее доверие к гривневым инструментам", — отметил он.
В то же время эксперт отметил, что среди основных рисков для валютного рынка остаются ситуация с безопасностью, возможные атаки на инфраструктуру, глобальные геополитические события, рост спроса на валюту и инфляционное давление.
Мамедов прогнозирует, что во втором полугодии 2026 года курс доллара будет находиться в пределах 45,5–46,5 грн/долл., а евро — 52,5–53,5 грн/евро. Он подчеркнул, что речь идет об умеренных и контролируемых изменениях без резких валютных потрясений.
Курс валют — последние новости
Напомним, Кабинет Министров Украины представил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы, которая содержит основные макроэкономические прогнозы, в частности относительно курса гривни, зарплат и параметров госбюджета. Согласно базовому сценарию, среднегодовой курс доллара вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029-м.
Также 25 июня Национальный банк Украины снизил официальные курсы основных валют. Доллар подешевел до 44,86 грн, евро потерял 22 копейки и опустился до 50,88 грн.
Как сообщал Главред, по прогнозу эксперта Олега Пендзина, в июле курс доллара может вырасти до 45,5–45,6 грн/доллар, что связано с ускорением инфляции в Украине. Он также отмечает, что Национальный банк и в дальнейшем может проводить постепенную девальвацию гривни для поддержания макроэкономической стабильности.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, являющийся эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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