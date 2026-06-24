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Доллар обвалился, евро продолжает стремительно лететь вниз - курс валют на 25 июня

Инна Ковенько
24 июня 2026, 15:59
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НБУ опубликовал официальный курс валют на четверг, 25 июня.
Курс валют на 25 июня
Курс валют на 25 июня / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Сколько будет стоить доллар 25 июня
  • Как изменится курс евро
  • Каким будет курс злотого 25 июня

В четверг, 25 июня, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар и евро ослабили свои позиции по отношению к гривне. Злотый также демонстрирует падение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 25 июня

В четверг, 25 июня, Национальный банк Украины несколько ослабил официальный курс доллара США. Таким образом, американская валюта ослабила свои позиции по отношению к гривне на 2 копейки — до 44,86 гривны за доллар.

видео дня

Курс евро на 25 июня

Курс евро стремительно полетел вниз. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,88 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 22 копейки.

Курс злотого на 25 июня

Злотый также продемонстрировал падение. НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 25 июня по сравнению с 24 июня на 6 копеек — до 11,86 гривни.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Когда курс доллара может вырасти до 51 гривны

Финансист и экономист Сергей Фурса убежден, что курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривны в ближайшее время, а именно — в следующем году или в 2028 году.

По его словам, в условиях полномасштабной войны говорить о полноценном рыночном курсе валюты некорректно, поскольку ситуация в значительной степени зависит от регулирования со стороны Национального банка Украины.

"Необходимо постепенно принимать меры в отношении курса, чтобы девальвация происходила хотя бы постепенно, компенсируя существующую инфляцию", — подчеркнул он.

Курс валют — последние новости

Ранее сообщалось, что в течение второго полугодия 2026 года стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен. Об этом в комментарии Главреду сказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. По его словам, главным инструментом сохранения прогнозируемой курсовой динамики останется режим "управляемой гибкости".

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в ближайшие дни курс доллара в Украине вряд ли превысит отметку 45,2 гривен. Конец июня может сопровождаться повышенной волатильностью курса, однако оснований говорить о начале устойчивой девальвации пока нет.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что ближайший месяц прояснит ситуацию с курсом. По его оценке, официальный курс в июле достигнет 45,5–45,6 грн/доллар и остановится.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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