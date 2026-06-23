Продавцы массово снижают цены: в Украине сразу на 13% подешевел летний овощ

Аналитики проекта EastFruit отмечают, что массовое поступление продукции из летних теплиц вынудило крупные комбинаты снизить цену сразу на 13%.

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В Украине начали снижаться цены на популярный овощ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, magnific.com

Кратко:

В Украине дешевеют помидоры

Цены упали примерно на 13%

Эта тенденция является сезонной для июня

В Украине снижаются цены на помидоры. Основным фактором удешевления стало массовое поступление овощей из летних теплиц. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По данным аналитиков, причиной снижения цен стало массовое поступление на рынок томатов из летних теплиц, что усилило конкуренцию и увеличило предложение практически по всей стране. В таких условиях тепличные хозяйства, которые пытались удержать прежний уровень цен, столкнулись со снижением темпов сбыта и были вынуждены постепенно снижать стоимость продукции.

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В конце прошлой недели крупные тепличные комбинаты отгружали помидоры по цене 70–110 грн/кг (примерно 1,56–2,45 долл./кг). Это в среднем на 13% меньше, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Аналитики отмечают, что подобная динамика типична для этого периода года. Во второй половине июня на рынок традиционно начинает поступать большое количество томатов из летних теплиц, что вызывает сезонное снижение цен.

В то же время эксперты обращают внимание, что в этом году цены остаются выше, чем в прошлом. В аналогичный период 2025 года тепличные помидоры в Украине стоили в среднем на 23% дешевле, чем сейчас.

Будет ли скачок цен на продукты — прогноз экономиста

В интервью Главреду председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, что резкий скачок курса доллара в Украине вызвал обсуждение возможного влияния на цены на продукты, однако ситуация не является однозначной.

По его словам, подорожание в первую очередь коснется импортных товаров, в частности части овощей, фруктов и продукции длительного хранения. В то же время рост цен будет происходить постепенно из-за наличия складских запасов и влияния рыночной конкуренции.

Экономист также подчеркнул, что важную роль играет сезонность. Как отметил Новак, сейчас на рынке наблюдается снижение цен на овощную продукцию из-за увеличения предложения.

"Для каждого продукта влияние курса будет разным — в зависимости от доли импорта, конкуренции и сезонности", — пояснил Новак.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, ранее народный депутат Дмитрий Соломчук сделал важное заявление относительно подорожания продуктов питания. Он подчеркнул, что рост цен на хлеб повлияет на общую инфляцию продовольствия и окажет давление на потребительский рынок.

Отметим, что руководитель компании-экспортера USPA Fruit Владимир Гуржий дал прогноз по урожаю яблок. По его словам, увеличение урожая яблок может усилить давление на цены в летний период.

Как ранее сообщал Главред, аналитики EastFruit в Украине на прошлой неделе зафиксировали сезонные колебания цен. Молодая капуста и огурцы существенно подорожали, тогда как помидоры и сладкий перец подешевели.

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Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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